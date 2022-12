Arosa Humorfestival: Rob Spence tritt wegen Panne ungeplant auf

Panne Bei Festival-Premiere fiel die Technik aus – zum Glück sass ein furchtloser Comedian im Publikum Das Humorfestival in Arosa startete unfreiwillig lustig. Aus der Not einer Panne wurde die Tugend der Satire – dank eines begnadeten Komikers, der als Zuschauer im Publikum sass. Patrik Müller Jetzt kommentieren 12.12.2022, 17.00 Uhr

Spontanauftritt von Rob Spence am Humorfestival Arosa. Bild: Arosa Tourismus

Wer hat das nicht schon mal erlebt, im Job, im Verein oder im Studium? Man geht mit zitternden Knien nach vorn, fühlt die Blicke des Publikums, doch wie man loslegen will, spukt das Mikrofon. Oder versagt der Beamer.

So ergangen ist es dem Künstler und Komiker Daniel Brière ausgerechnet an der Premiere des Humorfestivals Arosa. Das Festivalzelt ist prall gefüllt, die Promi-Dichte hoch, die Vorfreude gross, doch als Brière startet, bleibt es dunkel. Was bei seiner Show, die «Leo» heisst, ein gröberes Problem ist, denn sie zeichnet sich aus durch ein Zusammenspiel von Liveperformance und einer Videoprojektion.

Nach ein paar Minuten hüpft Festival-Chef Frank Baumann auf die Bühne und erlöst Brière. Baumann, immer noch so schlagfertig wie damals als «Ventil»-Moderator bei SRF, überbrückt mit ein paar flotten Sprüchen, so wie einst Marcel Reif beim Torkollaps von Madrid («Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gutgetan»). Nach ein paar Minuten ruft Baumann Richtung Technik: «Habt ihr's jetzt?», doch die Antwort lautet: «Nein, noch nicht.»

Da regt sich in einer der vorderen Reihen etwas, ein Herr im Publikum steht auf, geht Richtung Bühne und fragt ins Mikrofon (das immerhin funktioniert): «Darf ich?»

Der englische Akzent lässt Festivalkenner den Mann als Rob Spence identifizieren. Der australisch-schweizerische Comedian wollte sich einen gemütlichen Nachmittag machen und sich die «Leo»-Show ansehen, findet sich aber urplötzlich auf der Bühne wieder: «Wir können Frank Baumann nicht einfach so leiden lassen ...»

Es gibt Höhen und einige Untiefen

Im Gegensatz zu Baumann verfügt Spence über Reif'sches Durchhaltevermögen, er reiht Pointe an Pointe, die meisten, so musste man annehmen, aus Nummern, die er wohl schon dutzendfach aufgeführt hat, einige aber auch improvisiert, auf die Situation im Festivalzelt bezogen.

Es gibt Höhen, etwa als er über Mentalitätsunterschiede beim Smalltalk zwischen Schweizern und anderen Menschen spricht. Und ein paar Untiefen, klischierte Beobachtungen zu Frau und Mann oder den Appenzellern zum Beispiel.

Aber Applaus gibt's von allen, man ist dankbar selbst für Witze in tieferen Preislagen, denn die Alternative wäre Finsternis gewesen. Und es schwingt auch Anerkennung mit für Rob Spences Fähigkeit, spontan zu performen, ohne sich drauf einstellen zu können.

Spence hätte noch länger gemacht, doch nach einer gefühlten halben Stunde holt ihn Frank Baumann von der Bühne und befiehlt eine Pause. Und danach... die technischen Probleme halten an. Und so kommen zwei weitere Comedians aus dem Publikum zu ungeplanten Kurzauftritten: Charles Nguela und Claudio Zuccolini. Nichts geht über Spontanität.

Arosa Humorfestival: Noch bis 18. Dezember. Programm auf https://www.humorfestival.swiss

