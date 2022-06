Opernhaus Zürich: Wieviel Sex erträgt Mozarts "Figaro"?

Opernhaus Zürich Wie viel Sex erträgt Mozart? Das Opernhaus Zürich will «Le nozze di Figaro» «zwischen Sex-Positivity und Machtmissbrauch» erzählen. Dabei geht viel verloren. Christian Berzins Jetzt kommentieren 20.06.2022, 16.55 Uhr

Spass zu dritt: Gräfin (Anita Hartig), Cherubino (Lea Desandre) und Susanna (Louise Alder), v. l. n. r. Herwig Prammer / Opernhaus Zürich

Sehen wir es positiv: Am Opernhaus Zürich ist endlich wieder Mozarts Oper «Le nozze di Figaro» zu sehen. Ein junges Ensemble gibt sich Mühe, diesen meisterhaften Plot flott und realistisch zu spielen, Figaro lässt dafür gar die Unterhose runter.

Das Type-Casting verlief so gut, dass mit Lea Desandre ein Cherubino auf der Bühne steht, dem man kaum geben würde, dass er von einer Frau gesungen wird. Ganz allgemein ist dieser Abend hinsichtlich des Aussehens der Protagonisten nicht zu toppen. Beim Besetzen war das Auge des Regisseurs einmal mehr wichtiger als das Ohr des Dirigenten.

Das Recht des Grafen auf die erste Nacht

«Zwischen Sex-Positivity und Machtmissbrauch», so die Schlagworte der Opernhaus-PR-Abteilung, bewege sich der Abend. Könnte passen, da war doch etwas mit Begehren im «Figaro». Ein Graf hat das «Jus primae Noctis», das Recht auf die erste Nacht vor der Hochzeit, an seinem Hof abgeschafft. Nun aber stellt er einer Braut, Susanna, dennoch nach. Aber er ist längst nicht der Einzige, der begehrt, vielleicht gar entgegen den standesamtlichen Verträgen liebt. Susanna jedenfalls ist durchaus fasziniert vom Grafen, Cherubino an der Gräfin, Barbarina an Cherubino, Bartolo an Basilio … Das war 1786 bei der Uraufführung schon so, doch Mozarts Oper stand vor allem für eine politische, die Welt erschütternde Bewegung, wagt doch der Diener nichts weniger, als den Grafen tanzen zu lassen – drei Jahre bevor in Paris die Köpfe der Adligen rollen.

Das interessiert Regisseur Jan Philipp Gloger nicht, versetzt er doch die Handlung in die Gegenwart, hier kann er flott mit dem Zeitgeist surfen. Sex-Klamauk ist alleweil besser als Melancholie, ein Witzchen für den Moment lohnender als Tiefsinn und Poesie.

Zur Ouvertüre präsentiert der Graf seine neuen Richtlinien, Machtmissbrauch soll nicht mehr vorkommen, im Laufe des Abends lässt er die Vorgaben anpassen, bis sie dann Cherubino ganz verschwinden und das Motto «Non so più cosa son, cosa faccio» («ich weiss nicht mehr, wer ich bin, was ich mache») hochleben lassen.

Cherubinos klare Ansage fürs Finale. Herwig Prammer / Opernhaus Zürich

Naturgemäss sind wir nun im Finale angelangt, wo im Garten der Lust die verborgenen Wünsche und Lüste zum Vorschein kommen. Regisseur Jan Philipp Gloger verlegt die Szene in einen viel zu engen Dachstock, wo es gerade mal Platz für eine Matratze hat – beliebtes «Figaro»-Requisit seit Jahrzehnten.

Wohnen zwischen Mülleimern?

Zu Beginn blickte man statt in ein nettes Zimmer in einen dunklen, mit Mülleimern vollgestellten Hof, wo das Hochzeitspaar Susanna und Figaro einst wohnen sollen; den 2. Akt durchlebten wir nicht im Gemach der Gräfin, sondern in einem Umkleideraum im Keller, von wo Cherubino hinauf in den Garten springen wird. Für den Zeitgeist wird die Schwerkraft aufgehoben. Alles Details, gewiss. Aber nicht einfach liebgewonnene: Wäre das Geschehen abstrakter, würden sie keine Rolle spielen. Aber Gloger inszeniert bis auf die Haarnadel realistisch, stattet den Cheminée-Rand des Grafen mit einem Giacometti aus.

Hochzeitsfeier mit Protestnote. Herwig Prammer / Opernhaus Zürich

Die Arien ziehen wegen der Durchschnittlichkeit der Stimmen seltsam bedeutungslos vorbei, die Ensemble erhalten nie genügend Kraft aus dem Orchester. Das Finale, dieses unaufhaltsame Fortschreiten voller aberwitziger Wechsel von Ruhe und Eile, versandet bei Dirigent Stefano Montanari.

Anita Hartig (Gräfin) bläst sich auf, als müsse sie gleich eine Puccini-Arie schmettern. Daniel Okulitch (Graf) fehlen das entscheidende Quäntchen an Kraft und der Sinn für Details. Bei allen anderen kann man sie sowieso nicht finden: Sie singen brav den Noten nach – mit Ausreissern nach unten. Aber wie wir alle wissen, diese Noten sind meisterhaft, zeichnen meisterhaft elf Figuren, die noch in 200 Jahren über die Opernhaus­bühnen spazieren werden.

Opernhaus Zürich, bis 10. Juli.

