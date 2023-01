Oper Schweizer Wagner-Wettstreit: In Bern gibts eine «Walküre» zum Lachen Die Bühnen Bern zeigen kurz nach Zürich Richard Wagners «Die Walküre». David Bern spielt wacker gegen Goliath Zürich. Christian Berzins Jetzt kommentieren 16.01.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ring- statt Feuerzauber: verlassener Wotan (Seth Carico) im Finale. Rob Lewis Photography / buehnenbern.ch

Das Berner «Rheingold» war im Dezember 2021 ein Coup: Cool, witzig verspielt – und musikalisch über alle berechtigten Zweifel erhaben. In Zürich hingegen wollte der Funken im «Rheingold» nicht springen. Doch das war nur der «Ring des Nibelungen»-Vorabend, des 16-stündigen Gesamtkunstwerks von Richard Wagner (1813–1883), das keine Halbheiten erträgt. Ein schlüssiges «Rheingold» gelingt schnell mal: Es passiert dauernd etwas und nach 2 Stunden 15 Minuten fällt der Vorhang auch schon wieder. In der «Walküre» hingegen, da beginnt man in Bern um 18 Uhr, und erst um 23 Uhr schreitet der Gast gedankenversunken in die Winternacht: Viel Überraschendes war da zu sehen – aber die grosse Idee? Ganz anders in Zürich, wo die erhabene Einfachheit beglückte.

Die Regisseurin Ewelina Marciniak will in Bern auch die «Walküre» cool und witzig verspielt zeigen. Heikel mit diesem Werk, das einfach gesagt aus fünf Dialogen, zwei Monologen und dem Walkürenritt besteht.

Liebesnacht bringt Siegfried hervor

Zwei Liebespaare stehen im Zentrum: Die Liebe zwischen den Zwillingen Siegmund und Sieglinde endet in einer triumphalen Liebesnacht, bringt den «hehrsten Helden der Welt» – Siegfried – in den Schoss von Sieglinde. Die zweite – platonische – Liebe zwischen Vater Wotan und Tochter Walküre Brünnhilde endet im tränenreichsten Abschied der Operngeschichte.

Wotan (Seth Carico) und Brünhhilde (Yanhua Liu). Rob Lewis Photography

Die Melodien und wor­treichen Gedanken ziehen sich über weite Melodiestrecken. «Nichts» passiert. Das empfindet die Regisseurin als ein Problem, rasch ist klar, dass sie nie langweilen will. Zu Beginn gelingt ihr das mit Raffinesse: der 1. Aufzug ist ein Bijou an Regiekunst. Da ist Witz, aber nichts wird lächerlich oder unverständlicher gemacht.

Sieglinde erhält eine Windel mit auf den Weg

Kaum ist Siegmund im Haus des Feindes Hunding, liegt er schon im Bett von dessen Frau, von Sieglinde. Sie findet den fremden Mann flugs interessant, rasch hat sie den Met mit den Zähnen entkorkt und kommt Siegmund näher. Wo es noch nicht nötig wäre, lässt die Regie allerhand pantomimisches Zusatzpersonal auffahren, Jung-Siegmund und Jung-Sieglinde und allerlei rätselhafte Gestalten.

Egal, auch zu Beginn des Zweiten Aufzugs, wenn Göttermutter Fricka ihrem Mann Wotan die Leviten liest, bleibt der Zuschauer gebannt an den Lippen der Protagonisten hängen – und schmunzelt, ja lacht gar immer wieder. Schön: Warum soll man bei Wagner nicht auch mal lachen? Doch das Lachen vergeht einem bald. Noch ist nicht mal die Hälfte gespielt, gehen Marciniak nämlich die kleinen Ideen aus, und man merkt: Die grosse Idee fehlt. Nur dank eines Zwischenhochs im letzten Aufzug nimmt dieser Opernabend gerade noch die Kurve, kriegt doch Sieglinde von den Walküren nicht nur das Schwert ­Nothung, sondern auch eine Windel und eine Zipfelmütze mit auf die Flucht.

Fricke (Claude Eichenberger) liest Wotan die Leviten. Rob Lewis Photography

Wenn szenisch wenig zusammenhält, liegt umso mehr Verantwortung in der Musik. Das Berner Symphonieorchester unter Dirigent Nicholas Carter übernimmt sie bravourös: Vor allem in den Streichern glänzt man, gibt forsch die dramatische Richtung vor, hält sich wundersam zurück, wenn auf der Bühne langundbreite Epik vorherrscht. Man hört so zwar die Sänger bestens, versteht aber leider doch kaum ein Wort, da die Aussprache viel zu wünschen übrig lässt. Wenn kein szenischer Witz die Sänger und Sängerinnen lenkt, dann fallen mit der Zeit da wie dort Ermüdungs- und andere unschöne Erscheinungen auf, dennoch ist am Schluss der Dank an Marco Jentzsch (Siegmund), Julie Adams (Sieglinde), Matheus Franca (Hunding), Seth Carico (Wotan), Brünnhilde (Yanhua Li) und Fricka (bravourös Claude Eichenberger) gross.

Neben Bern spielt derzeit auch das Opernhaus Zürich den «Ring», Basel startet damit im Herbst. Bei der Zwischenzeit hat Zürich nach der «Walküre» die Nase deutlich vorne: Musikalisch unerreichbar, szenisch dem risikoreichen Bern um ein prächtiges Mass an weitführender Erhabenheit voraus. Im März startet in Zürich schon «Siegfried». Wie das wohl wird?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen