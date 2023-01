Oper «Parsifal» in Genf: Ist das der moderne Weg zu Wagner? Genf wagt sich an Richard Wagners geheimnisvollen «Parsifal» – es ist eine exemplarische, zeitgemässe Aufführung. Christian Berzins Jetzt kommentieren 26.01.2023, 17.00 Uhr

Gurnemanz (Tareq Nazmi), Parsifal (Daniel Johannsson) und Kundry (Tanja Ariane Baumgartner) im 3. Aufzug. Carole Parodi / Grand Théâtre de Genève

Irgendwann knien wir alle vor diesem Werk nieder, dessen Gattungsbezeichnung man heutzutage vermeintlich nur mehr schmunzelnd aussprechen kann: Richard Wagner (1813–1883) nannte «Parsifal» nämlich nicht Oper, sondern «Bühnenweihfestspiel». Und hätte sich Wagners furioser Wille (und Wahn) durchgesetzt, dass dieses Werk tatsächlich nur im Bayreuther Festspielhaus aufgeführt werden dürfte, ständen wir jetzt alle im Kaschmirmantel auf dem Grünen Hügel und würden auf den Knien um Einlass ins ungeheizte Zauberhaus bitten.

Wagners Bann war leider schnell gebrochen. Aber immerhin könnten wir dieser Tage wir nach Genf pilgern, um «Parsifal» zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu leben – etwa zur Sonntagsvorstellung am 5. Februar um 15 Uhr. Danach erreicht man parsifaltrunken mit dem Zug, Herisau, Sarnen oder Zurzach vor Mitternacht.

Die Genferinnen und Genfer zeigten sich bei der Premiere mit ihrer typischen Skepsis und Arroganz. «Je ne l’aime pas du tout, Wagner» (Ich liebe ihn überhaupt nicht, Wagner), sagt die Frau neben mir. Kein Geständnis, eher eine Anklage. Und die leeren Reihen nach der zweiten Pause sind ein weiteres Indiz, wie gross die Begeisterung ist, von 18 bis 23 Uhr im Grand Théâtre zu sitzen.

Doch der Operndirektor, der Zürcher Aviel Cahn, weiss einmal mehr, dass die Opernwelt dank dieser Produktion auf sein Theater schaut, auch der Kritiker der «FAZ» sitzt im Saal. Und wenn Cahn Ende März die Uraufführung von «Reise der Hoffnung» von Komponist Christian Jost zeigt – die Oper «nach» dem Oscar prämierten Film –, wird das Interesse noch grösser sein.

Die Genfer werden kommen wie immer, machen um den Gang in die Oper, Premiere oder nicht, zum Glück kein grosses Aufheben: 1, 2 Krawattenträger sind da, mehr nicht, wer Abendkleider sehen will, muss in Zürich Premieren besuchen. Dafür steht da durchaus auch ein junges Publikum in den Foyers: Wie auch nicht, hat man doch einen Sponsor, der es ermöglicht, immer auch Plätze für 19 Franken anzubieten.

Doch hinein in diesen «Parsifal»! Kaum die ersten Klänge aus dem Orchester gehört, geht schon der Vorhang hoch und wir sehen, was zu erwarten war, was da später kommen wird: Die Schaffung eines neuen Menschen. In Zeitlupe tappt sich Parsifal voran, das 15 Minuten lange Vorspiel auskostend. Kaum verklungen, verwandelt sich dieser kraftvolle Mensch in einen siechenden, blutverschmierten Greis, der an zwei Stöcken geht.

Wir sind im Reich der Gralsritter. Die Helden sterben langsam oder haben Wunden, die sich nicht schliessen, nur ein «reiner Tor» wird sie retten. In Gestalt des etwas depperten Parsifal erhalten sie ihn. Er zerstört das Reich des Feindes Klingsor, widersteht der Verführerin Kundry und kann den Gral enthüllen, seine Leiden und jene der Ritter heilen: «Erlösung dem Erlöser».

Regisseur Michael Thalheimer zeigt dieses Leben und Sterben in modernen Bildern, aber lässt grossartigerweise viele Geheimnisse stehen, belässt dem Geschehen eine weihevolle Erhabenheit, nie geht ein Strich gegen die Musik – es sei denn, wenn Kundry Klingsor erschiesst. Ansonsten füllt und bestimmt Wagner Raum und Zeit.

Jonathan Nott und das Orchestre de la Suisse Romande beschenken Genf mit traumvollen Stunden: ein feinnerviger Klang, ein mustergültiges Weben, ein köstliches Auskosten der Längen. Letzter Punkt ist bei keinem Werk schwieriger – und so weicht die Gesamtspielzeit bei den verschiedenen Dirigenten bis zu einer Stunde ab. Mal ohne Pausen bloss drei Stunden 38, mal 4 Stunden 48 Minuten.

Die Protagonisten sind grossartig, Tareq Nazmi als Gurnemanz gar phänomenal: Verständlich, lyrisch und schauspielerisch famos. Christopher Maltman (Amfortas) steht ihm wenig nach und Titelheld Daniel Johannsson taut im 3. Aufzug prächtig auf. Tanja Ariane Baumgartner (Kundry) macht unglaublich viel gut, gelingt es im 2. Aufzug aber doch nicht, tief in die Rolle einzutauchen.

Blumenmädchen-Szene: modern und doch von der Musik getragen. Carole Parodi / Grand Théâtre de Genève

Doch apropos 2. Aufzug: Da umgarnen die Blumenmädchen Parsifal wie eh und je – und es ist keineswegs eigenartig oder unpassend. Man merkt, dass Thalheimer diese Musik und folglich die daraus entstehende einfache Szene liebt. Selbst die Enthüllung des Grals im 1. Aufzug ist durchlebt von einer weihevollen Würde, sodass zauberhafte fünf Stunden wie im Flug vorbeigehen.

«Lebt dieser Wagner eigentlich noch?», wurde ich am Mittwoch auf Facebook vor der Vorstellung gefragt. Danach musste ich gestehen: «Ich glaube ja.»

Parsifal, Grand Théâtre de Genève, bis 7. März

