Oper Opernhaus Zürich: Blut, Sex, Genderfluidität – und nur wenige Buhs Francesco Cavallis Oper «Eliogabalo» stellte 1667 einen abscheulichen Kaiser ins Zentrum: Seine Opfer sind aber auch nicht besser, wie uns das Opernhaus Zürich jetzt zeigt. Christian Berzins 05.12.2022

Typisch Regisseur Calixto Bieito: nackte Haut und spanisches Stierenblut. Monika Rittershaus/ Opernhaus Zürich

So viel Genderfluidität wie das Opernhaus Zürich in einer einzigen Produktion erschafft das woke Schauspielhaus Zürich nicht in seiner ganzen Spielzeit: Männer, die Frauen spielen und Frauen lieben; Frauen, die Männer mimen und Frauen lieben; Männer, die mit hoher (Frauen-)Stimme singen und Frauen vergewaltigen; Frauen, die Frauen liebkosen, alsbald sie sich in einer Massenkeilerei schlagen … Alles zu sehen in einer Aufführung von Francesco Cavallis Oper «Eliogabalo» – 1667 entstanden, 1999 uraufgeführt.

Diesmal ist nicht wie im Operette-Flopp «Barkouf» vor sechs Wochen ein Hund der Protagonist, sondern ein Sauhund: ein römischer Kaiser, der auch nicht vor Mord zurückschreckt, um seine Lust zu stillen. Kein Wunder, schmeissen ihn die Römer im Jahr 2022 in den Tiber. Wir sind in der Oper, die Charakterisierung der Figuren ist den Moden der Zeit unterlegen: Der Sauhund wird heute zum genialen Anarchisten und einsamen Menschenzerstörer. Spannend.

Ehe mit dem Kaiser gegen Sex? Für Eliogabalo gelten Schwüre nichts. Monika Rittershaus/ Opernhaus Zürich

Die Handlung beginnt denn auch gleich mit einer Vergewaltigung – oder jedenfalls ist da eine Frau, die für den Sex mit Kaiser Eliogabalo die Ehe mit ihm versprochen haben will. Doch Eliogabalo gelüstet in einem Männerschritt wuselnd bereits nach der nächsten Frau, nach Gelmira, der Verlobten seines ihm treu ergebenen Cousins Alessandro. Eliogabalo bildet dafür ein Frauenparlament, in das sich der Kaiser in Frauenkleidern einschleicht.

Doch dieser Verführungsplan misslingt nicht ganz unerwartet. Nun soll ein Schlafmittel Gelmira gefügig machen, und sollte Alessandro stören, würde er ermordet werden. Auch dieser Plan geht schief. Jetzt soll Alessandro im Gladiatorenkampf umkommen und so der Weg frei zu Gelmira sein …

Irgendwann sind genügend Blut, Tränen, Wodka und Sperma den Tiber runtergeflossen und der Kaiser wird mitsamt Gefolgschaft getötet: Alessandro heisst der neue Herrscher, das Spiel kann von vorne beginnen, denn längst ist klar: Durch den ruchlosen Kaiser zeigt Regisseur Calixto Bieito auf die römische Hofgesellschaft, die gar nicht so anders ist als er: Sie gefallen sich in Fressorgien, singen Liebesschwüre und grapschen hinten rum an fremden Hintern.

Schöne Worte zur alten Oper.

Schön und gut, aber leider steht dieses Liebeskarussell drei Stunden 20 Minuten lang geheimnislos still. Da mag Calixto Bieito noch so grosse Worte finden und kundtun, dass Kunst sich mit unserem Innersten beschäftige: «Kunst lässt sich – im Gegensatz zu Kultur – nicht kontrollieren», sagt er.

Genau so sieht es auf der Bühne aus, denn da wird einmal mehr Bieitos Innerstes turbulent nach aussen gekehrt. Bisweilen muss man sich ob des Bühnenwirrwarrs zwicken und sich zumurmeln: «Hör doch mal, wie schön diese Musik ist!» Meist plärrt dann der Regisseur mit irgendeinem Versatzstück aus seinem Standardrepertoire los: nackte Haut, Stierkampf, Blut, Gewalt und einem Milchdrink für den Kaiser.

Ob Kaiser oder Kutscher: Jeder fühlt der Liebe Freuden. Im Hintergrund der Eliogabalo mit Milchdrink. Monika Rittershaus/ Opernhaus Zürich

Einmal mehr steht eine bunt gemischte Sängerschar mit vielen Zürich-Débutanten auf der Bühne: Die eine singt besser, der andere schlechter – es fällt auch mal einer schrill singend ab. Titelheld ist der Ukrainer Yuriy Mynenko: ein guter Sänger, aber keiner, der diesen Abend zum Ereignis macht.

Die ordnende Hand in der Sängerauswahl fehlt, der russische Dirigent (und Countertenor) Dmitri Sinkovski glänzt mit einer Gesangseinlage aus dem Orchestergraben, führt das Orchester ohne viel Aufheben durch die Partitur.

Nach der Pause haben sich die Reihen etwas gelichtet, zum Schluss feiern die Treuen die einzelnen Sänger sowie den Dirigenten umso heftiger, und Regisseur Calixto Bieito kriegt erstaunlich wenige Buhs zu hören. Seine besten, umstrittensten Arbeiten endeten jeweils mit einem Buhsturm.

Opernhaus Zürich: bis 7. Januar 2023

