The Crown Staffel 5 auf Netflix: Eine royale Familientherapie

Netflix-Serie Die fünfte Staffel von «The Crown» ist eine royale Familientherapie Die königliche Familie von Queen Elizabeth ist in den 90er-Jahren angekommen. Private Krisen drohen das Bild der Monarchie zu beschädigen. Tobias Sedlmaier 10.11.2022, 17.30 Uhr

Endgültige Eiszeit ist zwischen Prinz Charles (Dominic West) und Lady Diana (Elizabeth Debicki) angebrochen. Bild: Keith Bernstein/ Netflix

Ein Relikt sei sie, alt, irrelevant und teuer. Wie ihre Urgrossmutter, die nach 54 Jahren auf dem Thron den Namen einer ganzen Ära prägte, würde sie sich starr an die Macht klammern, ohne etwas zu verändern, am «Queen-Victoria-Syndrom» leide sie. So heisst es in einem Zeitungsartikel über Elizabeth II in der ersten Folge der neuen Staffel «The Crown», die Anfang der 90er-Jahre einsetzt, kurz vor dem 40. Thronjubiläum der Königin.

Wahrlich, dieses Jahrzehnt war für die Queen und ihre Familie keine einfache Zeit, sowohl privat als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Während sich nach dem Fall der Sowjetunion langsam eine neue Weltordnung konsolidierte, standen die britischen Royals vor der Frage, wie eine moderne Monarchie für das dritte Jahrtausend aussehen sollte. Und fand darauf lange keine passende Antwort, ausser die Symbole ihrer Macht wie die königliche Jacht auf Staatskosten instand zu setzen.

Eine royale Familientherapie

Zu heftig kriselt es in den Ehen der Kinder Anne, Andrew und nicht zuletzt medienwirksam zwischen dem Thronfolger Charles und Lady Diana. Aus den Rissen werden schliesslich Abgründe. Selbst Elizabeths Ehe ist nicht frei von Reibungen, der Duke von Edinburgh beginnt über seine verschütteten Ambitionen nachzudenken. Überlegungen, die auch den ehrgeizigen Charles plagen, der sich in seiner Rolle verloren fühlt. «The Crown» ist in dieser Staffel in erster Linie Familientherapie, denkt dabei jedoch klug die politischen Implikationen des Privatlebens auf die öffentliche Meinung zusammen.

Schliesslich ist eine der wesentlichen Funktionen der Royals, die Familienordnung öffentlich zusammenzuhalten, erheblich bedroht, wenn alle kurz vor der hochproblematischen Scheidung stehen. Oder Demütigung erfahren, so wie Charles, als seine Affäre mit Camilla Parker-Bowles mit peinlichen Telefonaten öffentlich durch den Boulevard getragen wird. Sein sarkastischer Kommentar zu den diversen Familienaffären: «Wir haben bereits eine moderne Monarchie. Nur nicht so, wie wir erhofften.»

Rückschau auf Fehlentscheide

Wie bereits nach der dritten Staffel der Netflixserie wurden die Schauspieler aus Altersgründen ausgetauscht. Imelda Staunton (Dolores Umbride in den Harry-Potter-Filmen) übernimmt die Hauptrolle von Olivia Colman und spielt nun optisch passend die Queen als gestrenge Gouvernante mit einem meist nur schmalen Lächeln. Ihre Elizabeth ist in einem Alter angekommen, in dem sie zum ersten Mal wegweisende Fehlentscheidungen einräumen muss.

Der zweite Fokus liegt auf Charles (Dominic West), der mit seiner Mischung aus blasierter Skrupellosigkeit und einer überraschenden emotionalen Intelligenz vielleicht die komplexeste Figur dieses Königsdramas ist. Der schleichende Verfall der Ehe mit Diana (Elizabeth Debicki) wurde in den letzten Jahren in zahlreichen Produktionen wie «Spencer» ausführlich behandelt. Insofern ist es erfrischend, dass «The Crown» zu diesem Aspekt die Aufstiegsgeschichte der ägyptischen Unternehmerfamilie Al-Fayed heranzieht.

Der Kampf um die Fiktion

Im Vorfeld löste die fünfte Staffel eine kleine Debatte über den Wahrheitsgehalt der Serie aus. Die Schauspielerin Judi Dench kritisierte die Serie als «ungerecht», auch die früheren Premierminister John Major und Tony Blair stimmten in den Chor mit ein. Nun ist zumindest der Trailer zur Staffel mit dem Warnhinweis «fiktiv» versehen. Die Diskussion über den Wahrheitsanspruch von «The Crown» ist freilich etwas bemüht.

Wer könnte leugnen, dass es sich bei der Serie um ein klares Werk der Fiktion handelt, mit diesen geschliffenen Dialogen hinter verschlossenen Türen? Gerade die clevere Zuspitzung und Dramatisierung von Ereignissen, die in Wirklichkeit wohl um so vieles zäher und unspektakulärer abliefen, ist die Stärke dieser Produktion. Zwar hat die fünfte Staffel manchen Moment, der ins Leere läuft. Doch im Ganzen ist «The Crown» seinem Thema völlig angemessen: Eine grosse Erzählung über ein Symbol, das grösser ist als die Wirklichkeit.

«The Crown», Staffel 5: Zehn Folgen auf Netflix