Netflix-Hit Wenn Eltern sich sorgen: Sind Netflixserien wie «Wednesday» für Kinder zumutbar? Der Ableger der «Addams Family» wird für Netflix gerade zum neuen Überraschungserfolg. Womöglich auch deshalb, weil er versucht, sowohl Erwachsene als auch Kinder anzusprechen. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Sie ist der neue Star am Serienhimmel: Die 20-jährige Schauspielerin Jenna Ortega spielt das Gothic-Mädchen Wednesday im neuen Netflix-Hit. Netflix

Jenna Ortega ist seit den stressigen Dreharbeiten keine Veganerin mehr, sie isst nun auch Fisch und Milchprodukte. Sie hat Cellospielen gelernt, notiert zur Entspannung ihre Gedanken und ist ein Fan von Horrorfilmen. So manches Detail aus dem Leben der 20-jährigen Schauspielerin macht derzeit ebenso Schlagzeilen wie die Serie, die der zuvor bereits aus «Stuck in the Middle» oder «You» bekannten Ortega den endgültigen internationalen Durchbruch bescherte – und nebenbei in wenigen Tagen 10 Millionen neue Follower auf Instagram.

«Wednesday» auf Netflix ist ein Ableger der «Addams Family», dieser fiktionalen amerikanischen Sippe, deren Mitglieder sich seit den 30er-Jahren in Zeitungscartoons, Fernseh- und Kinofilmen damit überboten, wer von ihnen den skurrilsten, makabersten Auftritt hinlegt. Im Zentrum der gegenwärtigen Adaption steht die Tochter Wednesday, gespielt von Ortega. Ein Mädchen im Gothic-Look mit schwarzen, starren Zöpfen, einem Blick, der am liebsten töten würde, und einer dauergenervten «Ihr könnt mich mal»-Attitüde, wie sie seit Holden Caulfield nicht mehr treffender kultiviert wurde.

Aussenseiterin im Aussenseiter-Internat

Die acht Folgen erzählen auch etwas über verlorene oder gar nicht vorhandene Unschuld von Heranwachsenden. Wednesday wird von ihrer alten Schule verwiesen, nachdem sie eine Horde Piranhas auf die Peiniger ihres kleinen Bruders losgelassen hat. Nach dem Willen ihrer Eltern soll sie an der «Nevermore Academy» ihr Glück finden. Aber sogar in diesem Internat voller Vampire, Werwölfe und Freaks bleibt sie eine Aussenseiterin. Zudem muss sie sich mit der Aufklärung eines Kriminalfalls rund um ein mordendes Monster herumschlagen. Das Ergebnis ist sozusagen Tim Burtons (Regisseur von vier Folgen und Produzent) Version eines schwarzhumorigen, weiblichen «Harry Potter».

Binnen weniger Tage wurde «Wednesday» der selbsterklärte neue Netflix-Hit. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen stösst die düstere Serie auf helle Begeisterung; bei Tiktok wird ein markanter Tanz der Heldin imitiert und millionenfach geklickt. Manche erwachsene Kritiker stören sich hingegen an der stellenweise holprigen Erzählweise und versuchen, die Serie noch kindstauglicher zu machen, als sie ist; so interviewte der «Spiegel» eine zwölfjährige Zuschauerin zu ihrer Seherfahrung und hakte dabei hinsichtlich des Brutalitätsgrads nach.

Wohl auch, weil «Wednesday» das perfekte Beispiel für eine mediale Produktion ist, deren Zielgruppe verschwimmt, weil ihr Publikum für den maximalen Erfolg möglichst breit aufgestellt sein soll. Zum einen werden die nostalgischen Gefühle von jener Altersgruppe bedient, die im Kino noch Christina Ricci als aufmüpfige Addams-Tochter gesehen hat. Zum anderen fährt die aktuelle Adaption klassische Themen für Kinder und Jugendliche auf: rebellische Adoleszenz, Alltag in einer (zugegeben speziellen) Schule, Freundschaften knüpfen, den Wert von Gerechtigkeit erfahren, einen Platz in der Welt finden.

Der Humor fängt den Schrecken auf

Womöglich wird man sich daran gewöhnen müssen, dass zeitgemässe Serien eine immer breitere Altersreichweite zugleich ansprechen. Das kann zu Lasten eines kohärenten Inhalts gehen. Es ist kein leichtes Unterfangen, das Interesse von Heranwachsenden und Erwachsenen zugleich aufrechtzuerhalten. Produktionen für Kinder ab zehn oder zwölf Jahren versuchen sich daran, beiden gerecht zu werden, und geraten dabei zunehmend düster, sind mit Ironie durchsetzt oder mit Bedeutung und Anspielungen aufgeladen. Für die Eltern, die im Hintergrund mitschauen, manchmal nur zur Kontrolle, manchmal weil sie wirklich von der kindlichen Begeisterung angesteckt wurden.

Trailer zum Netflix-Hit «Wednesday». Quelle: Youtube

Zudem wächst auch die Toleranzschwelle einer jüngeren Zuschauerschaft. «Wednesday» zeigt ein paar verhältnismässig brutale Szenen, aber vermutlich nichts, wem Zehnjährige nicht längst im Internet, auf Reddit und Tiktok begegnet wären. Oder gar in den klassischen Nachrichten. Zudem fängt der Humor den grössten Schrecken auf. Sofern es nicht um ganz kleine Kinder geht wie jenes, das bei einer Werbeaktion für die Serie in Tränen ausbrach, als eine abgetrennte Hand über die New Yorker Strassen tippelte. Aber dieses Mädchen ist tatsächlich keine Zielgruppe für «Wednesday». Noch nicht.

«Wednesday:» 8 Folgen auf Netflix.

