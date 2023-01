David Crosby 81-jährig gestorben

Nachruf David Crosby, der streitbare Hippie mit der Engelsstimme, ist 81-jährig gestorben Der amerikanische Barde wurde für seine beiden Bands The Byrds und Crosby, Stills, Nash & Young gleich zweimal in die «Rock and Roll Hall of Fame» berufen. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren gestorben Stefan Künzli 2 Kommentare 20.01.2023, 04.29 Uhr

David Crosby 2008 im Central Park SummerStage in New York. Diane Bondareff / AP

«Ich bin ein lebenslanger Hippie. Ich hänge utopischen Träumen nach, ich bin nach wie vor ein Kämpfer für die Benachteiligten. Und ich halte eine Rebellion für die natürlich Reaktion, wenn etwas fundamental schiefläuft. In den USA scheinen wir so gerade nochmal die Kurve gekriegt zu haben, aber ich werde das weiter beobachten», sagte David Crosby in seinem letzten Interview, im Sommer 2021, mit dieser Zeitung. Vor allem auf Twitter war der streitbare Barde bis zuletzt aktiv und hat sich geäussert, wenn ihm etwas nicht in dem Kram passte. Jetzt ist er am 19. Januar gestorben.

Mit The Byrds den Folk- und Country-Rock begründet

David Crosby, geboren am 14. August 1941 in Los Angeles, war ein verwöhnter, rebellischer Sohn wohlhabender Eltern, wurde von mehreren Schulen verwiesen und kam früh mit dem Gesetz in Konflikt. In der Folk-Musik fand er das Ventil, sich zu verwirklichen und gründete 1964 mit Roger McGuinn und Gene Clark die Band The Byrds. Als amerikanische Antwort auf die Beatles waren The Byrds die erste Band mit elektrifiziertem Folk-Repertoire. Die Band gilt auch als Begründerin der Musikstile Folk-Rock und Country-Rock.

Von 1964 bis 1967 spielte Crosby mit der innovativen Band fünf Schlüsselalben des US-Folkrocks ein und hatte mit dem Dylan-Cover «Mr. Tambourine Man», sowie «Turn! Turn! Turn!» und «So You Want To Be A Rock ‹n› Roll Star» mehrere Hits. Eine Spezialität der Band waren die anspruchsvollen Chorarrangements, in denen Crosby den glockenklaren Tenor beisteuerte. Die Streitereien in der Band, die oft in Handgreiflichkeiten ausarteten, waren legendär. Auslöser soll unter Drogeneinfluss meist Crosby gewesen sein, der schliesslich von seinen Kumpels gefeuert wurde.

Gründer der Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young

Schon 1968 tat sich Crosby mit Stephen Stills und Graham Nash zusammen und gründete die Supergroup Crosby, Stills & Nash, zu der sich später noch Neil Young gesellte. Ein gefeierter Höhepunkt war der Auftritt in Woodstock. Die Band führte den Byrds-Sound weiter und verfeinerte ihn. Crosby schrieb für die Gruppe «Guinnevere», «Almost Cut My Hair», «Long Time Gone», «Déjà Vu» und «Delta» sowie die Musik zum Klassiker «Wooden Ships».

Die Alben wurden zu Verkaufsschlagern in Millionenhöhe und nach der Auflösung der Beatles wurde CSN&Y als grösste Band im Popgeschäft gehandelt. Doch die Mitglieder verloren nach und nach das Interesse am Ensemblespiel und gingen schliesslich getrennte Wege.

Zwischen 1972 und 1977 arbeitete Crosby vor allem mit Graham Nash im Duo. In den 80er-Jahren geriet seine Karriere aber ins Stocken. Seine Drogensucht liess ihn zum «Gesellschaftsschreck Nummer 1» («Rolling Stone») werden. Mehrfach wurde er wegen illegalen Waffenbesitzes, Gewalttätigkeit, Kokainkonsum und Drogendealerei verhaftet und verurteilt.

Erst im gehobenen Alter machte der Sänger mit dem Walrossbart künstlerisch wieder auf sich aufmerksam und legte Solowerke vor, die zum Schönsten und Berührendsten in seiner langen Karriere zählen. Von den leichten Drogen konnte er aber nie lassen und beteuerte im Interview von 2021, dass er mit Cannabis am kreativsten sei. «Am besten geht es, wenn ich ein wenig, aber nicht zu sehr, breit bin», sagte er.

Gleichzeitig bereute er, dass er 20 Jahre seines Lebens mit harten Drogen verschwendet hat. «Ich war ein Junkie, das kotzt mich heute selber an. Ich habe so viel Zeit mit Dummheiten vergeudet. Ich hasste und verachtete mich selbst», sagte er. Die meiste Zeit seines Lebens hätte er es für undenkbar gehalten, überhaupt 80 zu werden. Und fügte an: «Heute bin ich mit mir und meinen Liebsten aber im Reinen». So long, David!

