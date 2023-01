King Crimson Dokumentationsfilm: Eine Audienz im Irrenhaus

Musik-Doku King Crimson: Eine Audienz im Irrenhaus «In the Court of the Crimson King» war geplant als Musikdoku zum 50-jährigen Bestehen von King Crimson. Herausgekommen ist das Psychogramm einer wunderbar sperrigen Band. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

King Crimson in ihrer letzten Inkarnation 2019. Mastermind Robert Fripp sitzt hinten rechts. Bild: zvg

Der König ist tot, lang lebe der König! Als King Crimson im Herbst 2021 ihr letztes Konzert gaben, war dies für die Anhänger der britisch-amerikanischen Progrock-Formation kein Schock: In den 50 Jahren davor hatte sich die Band in unregelmässigen Abständen aufgelöst, um dann in radikal umgestellter Besetzung zurückzukehren.

Alleine deswegen ist die Geschichte King Crimsons so reichhaltig, dass man sich nicht vorstellen kann, wie man sie in 80 Minuten erzählen kann. Filmemacher Toby Amies gibt die Antwort auf diese Frage in den ersten Minuten seines Filmes, der nach dem bahnbrechenden Debütalbum «In the Court of the Crimson King» von 1969 benannt ist: Er versucht es gar nicht erst.

Fokus auf Psyche statt Geschichte

King Crimson hätten sich in einem Keller in West London gegründet und schon nach einem erfolgreichen Jahr die Hälfte der Mitglieder verloren, heisst es im Vorspann. Damit begann, so liest man weiter, für den verbleibenden Robert Fripp «ein Prozess der Rekrutierung und Neuerfindung, der 50 Jahre anhalten sollte». Länger will sich Amies nicht bei der Geschichte aufhalten. Was ihn weitaus mehr interessiert, ist die Psyche der Band.

Dass Fripp, roter Faden in der Laufbahn des purpurnen Königs, eine zentrale Rolle einnimmt, ist selbsterklärend. Auch wenn der elegant gekleidete Mittsiebziger das selber gerne anders sähe. Mehrfach läuft er aus dem Bild, herrscht den Filmer aus dem Off an, er solle nicht so dumme Fragen stellen, oder fordert mehr Abstand: Er müsse sich auf ein Konzert vorbereiten und Gitarre üben. Einen Profisportler frage man ja auch nicht, warum er fünf Stunden am Tag trainieren müsse.

Ein Dilemma und viel Bonusmaterial

Für den Filmer entsteht dadurch ein Dilemma, das Jakko Jakszyk (Gitarre und Gesang) treffend in Worte packt: «Ausgerechnet jener Mann, der bei dir diesen Film in Auftrag gegeben hat, will nicht, dass du diesen Film drehst.» Die Szene hat es nicht in die finale Version des Filmes geschafft (die Deluxe-Box sei auch wegen des Bonusmaterials nachdrücklich empfohlen). Doch dass eine Zusammenarbeit mit Fripp – sei es als Musiker oder Filmemacher – keine leichte ist, das spürt man deutlich.

Als Gegenpol zu Fripp bekommt mit Bill Rieflin (Schlagzeug, Keyboard) jener Musiker mit den wenigsten Dienstjahren und dem sanftesten Naturell viel Kamerazeit. Rieflin erkrankt auf der filmisch begleiteten Tour an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seine verbleibenden Monate, so sagt er mit der Gefasstheit eines Zen-Buddhisten, wisse er nicht besser zu nutzen als im Dienste dieser Band.

Die Band überlebt Rieflin um ein gutes Jahr. Und Fripp ringt sich zum Urteil durch, King Crimson bereite ihm zuweilen «Momente der Freude», aber auch unsagbare Torturen, weil die Band ihre Möglichkeiten nie ganz auszuschöpfen vermöge. Und nach einer Kunstpause: «Es kann ja nicht sein, dass ich der einzig Gesunde bin in diesem Irrenhaus!» Bei allem Respekt vor Fripps Virtuosität, bei aller Bewunderung vor seinem Werk, kann man nach diesem Film mit Bestimmtheit sagen: Da hat er recht.

«In the Court of the Crimson King - King Crimson at 50» von Toby Amies. Auf verschiedenen Streaming Plattformen oder als 8-Disc-Box.

