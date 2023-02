Salman Rushdie: Erstes Interview nach Messer-Attacke

Angriff überlebt Von Albträumen geplagt: Autor Salman Rushdie gab sein erstes Interview nach der Messerattacke Den mutmasslichen Angreifer bezeichnet er als «Idiot» - und gewährt Einblick in sein Leben nach der Tat, den Prozess der Genesung sowie die Auswirkungen auf sein Schaffen. dpa/ray Jetzt kommentieren 07.02.2023, 11.00 Uhr

Der Autor Salmon Rushdie vor dem Messerangriff. David Levenson / Getty Images Europe

Er wusste, dass er in Gefahr ist. Seit Jahrzehnten gab und gibt es Drohungen gegen den Autor Salman Rushdie. Nach der Veröffentlichung des Romans «Die satanischen Verse» (1988), hatte der iranische Revolutionsführer Ajatollah Khomeini mit einer «Fatwa» zur Ermordung Rushdies aufgerufen, der Roman sei blasphemisch. Davon liess sich der Autor nicht einschüchtern, er schrieb weiter, ohne sich und seine Worte zensieren zu lassen. Im letzten Sommer, am 12. August wurde er dann bei einem Literatur-Event im US-Staat New York von einem jungen Mann brutal mit einem Messer attackiert. Er erlitt 15 Stichwunden.

Mehrere Monate nach diesem Messerangriff hat der britisch-indische Schriftsteller nun erstmals ein Interview gegeben. Der 75-Jährige ist auf dem rechten Auge erblindet, tut sich schwer mit dem Schreiben und hat teils beängstigende Albträume, wie er David Remnick vom US-Magazin «The New Yorker» sagte. Dennoch empfinde er ein Gefühl von Dankbarkeit. Es sei ihm schon besser gegangen, sagte Rushdie in dem am Montag veröffentlichten Text. «Aber, wenn man bedenkt, was passiert ist, geht es mir nicht so schlecht», sagt der Autor, «die grossen Verletzungen sind im Wesentlichen verheilt.» Er habe Gefühl im Daumen, im Zeigefinger und der unteren Hälfte seiner Handfläche. Er erhalte viel Therapie für seine Hand, «und mir wird gesagt, dass es sehr gut läuft.»

Keinen Zorn gegen den Angreifer

Das Interview ist mit einem dramatischen Foto bebildert, das die Narben im Gesicht zeigt. Und obwohl die Lippe auf einer Seite nach unten hängt, spreche der Autor flüssig, beschreibt der New-Yorker-Journalist. Rushdie kontert mit einem Selfie auf Social Media, wo er seit einigen Monaten wieder aktiv ist. Den mutmasslichen Attentäter, bezeichnete Rushdie als «Idiot», sagte aber, er empfinde keinen Zorn. Er habe sich in all den Jahren sehr darum bemüht, Bitterkeit zu vermeiden. «Eine der Arten, wie ich mit dieser ganzen Sache umgegangen bin, ist, nach vorne zu schauen und nicht zurück. Was morgen passiert ist wichtiger als das, was gestern passiert ist.» Der Angeklagte hat sich indes der ihm zur Last gelegten Vorwürfe nicht schuldig bekannt.

Das Interview erschien zur Veröffentlichung von Rushdies neuem Roman «Victory City», der am Dienstag auf Englisch und im April in Deutscher Übersetzung erscheint. Das Buch stellte er einen Monat vor dem Angriff fertig. Mit dem Roman kehrt der Autor nach Indien zurück, wagt aber einen Zeitsprung ins 14. Jahrhundert. Er schildert den Epos des Waisenmädchens Pampa Kampana, das im Auftrag einer Göttin eine Stadt gründet, in der Frauen in Gleichberechtigung leben können. Der Vorverkauf der Neuerscheinung laufe gut. Nun, da er fast gestorben sei, liebten ihn alle, befand der Autor.

Das schreiben fiktionaler Literatur falle ihm schwer. Ein Projekt, an das er sich dennoch wagen könnte, ist eine Fortsetzung seiner Memoiren «Joseph Anton» von 2012, die er in der dritten Person verfasste. Dieser Aspekt fühle sich aber inzwischen anders an: «Ich denke, wenn jemand ein Messer in dich hineinsticht, ist das eine Geschichte aus der Ich-Perspektive. Das ist eine Ich-Geschichte.»

