Ausstellung im Moma Würgeengel und Galgenkinder: Meret Oppenheim erobert New York posthum Das Museum of Modern Art, das Zuhause der Pelztasse, zeigt die bisher bei weitem grösste Ausstellung der Künstlerin in den USA. Ein Nachmittag mit Oppenheims Nichte inmitten der 200 Werke ihrer Tante erweist sich als traumhaft im Sinne der Surrealistin. Susanna Petrin, New York Jetzt kommentieren 28.11.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Meret Oppenheim: «Ma gouvernante – my nurse – mein Kindermädchen», 1936/67. Bild: Albin Dahlström © 2021, ProLitteris, Zurich

Eine elegante Frau mit böse verzogenem Mund hält in ihren rot manikürten Händen ein am Hals aufgeschlitztes Kind; Blut fliesst auf ihr Sternenkleid und den Schnee. Die Zeichnung ist schrecklich lustig. Meret Oppenheim hat diesen «Würgeengel» 1931 gemalt. Da war sie erst 18 Jahre alt. «Sie wollte keine Kinder. Sie malte dieses Votivbild, um ja keine zu kriegen.» Das sagt Lisa Wenger, ihre Nichte. Wir stehen zusammen in der Ausstellung ihrer berühmten Tante im Museum of Modern Art (Moma). Allein das hat etwas Magisches: mit einer ihr nahen Verwandten vor ihren Werken zu stehen. In New York.

Denn Meret Oppenheim würde tatsächlich keine Kinder kriegen, und Nichte Lisa Wenger kommt somit wohl einer Tochter am nächsten. Auch, weil sie seit gut 25 Jahren den schriftlichen Nachlass ihrer berühmten Tante verwaltet. Hunderte von Briefen, Notizbüchern und Postkarten hat sie entziffert, abgetippt und 2013 in einem Buch mitherausgegeben, das diesen Monat unter dem Titel «My Album» neu auch auf Englisch erschienen ist.

Der «Würgeengel» erinnert Lisa Weger an einen Abend im gemeinsamen Ferienhaus im Tessiner Dorf Carona. «Ich war etwa 30, wir putzten uns im Badezimmer die Zähne. Sie fragte: ‹Willst du keine Kinder?› Ich antwortete: ‹Eigentlich nicht.› Sie sagte: ‹Sehr gut. du musst wissen, dass eine Frau auch ohne Kinder komplett ist.›»

Ein dunkles Wunderkind

Neben dem «Würgeengel» hängen vier Menschen an einem Galgen, ein Kind mit einem Ball schaut erstaunt an ihnen hoch. «Selbstmörder-Institut» entstand im gleichen Jahr. Es zeugt gemäss Lisa Wenger von den depressiven Phasen der Künstlerin, unter denen sie schon als Jugendliche gelitten habe, aber auch, wortwörtlich, von ihrem Galgenhumor. An derselben Wand findet sich ihr frühstes Ausstellungsstück: In «Das Schulheft» von 1930 skizziert Oppenheim ihre Version einer mathematischen Gleichung, nämlich «X=Hase». «Das war Merets Art, ihrem Vater zu sagen: ‹Die Schule ist gar nichts für mich, ich gehe lieber fort›», sagt Lisa Wenger. Im Grunde war Meret Oppenheim da, mit 17, schon eine fertige Surrealistin.

Fast 200 Werke Oppenheims sind im Moma zu sehen. Es ist die grösste Ausstellung, die es in den USA je von ihr zu sehen gab. Da gibt es einen Raum mit ihren Wolkenassoziationen, einen weiteren mit expressionistisch anmutenden Werken; es finden sich bearbeitete Objets trouvés, Statuen, Ölbilder, Skizzen. «Meine Ausstellung» zeigt so viele Stile, Materialien, Grössen und Themen, dass man ob der Diversität verwirrt ist: Wie konnte all das von derselben Frau stammen? «Sie hat kein Markenzeichen», sagt Serge Ziegler, «so hatte sie ein Problem mit der Wiedererkennung.» Der bunte, bärtige Mann, der das weiss, wirkt wie herbeigezaubert. Es ist der Sohn jener Zürcher Galeristen, die Oppenheim bis 1994 vertreten haben. Viele, auch Ziegler, sehen diese Offenheit und Wandelbarkeit jedoch positiv: Die Künstlerin blieb zeit ihres 72-jährigen Lebens offen, probierte immer wieder Neues aus.

Die Pelztasse: Fluch und Segen

Und doch wird sie von vielen bis heute auf ein einziges Werk reduziert, das sie als 22-Jährige geschaffen hat: die «Pelztasse». «Le Déjeuner en fourrure», ein nachträglicher Titel von André Breton, sie nannte es schlicht Objet. «Eklig sei die Vorstellung, aus einer haarigen Tasse zu trinken», sagt Lisa Wenger. Und im Gegensatz zu Bern, wo diese Wanderausstellung eröffnet hat, kann man in New York nun die ikonische Tasse anschauen, mitten im ersten Raum. Denn hier ist sie seit 1936 zu Hause, und von hier kommt sie wohl nie mehr wieder weg. «Viel zu fragil», sagen die Konservatoren.

Blick in die Ausstellung «Meret Oppenheim: My Exhibition» im Moma New York. Susanna Petrin/ Aargauer Zeitung

«Im Moma ist die Tasse seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Objekte, gleichauf mit Warhols «Suppendosen» und Van Goghs «Sternennacht», sagt Anne Umland, die hiesige Kuratorin der Ausstellung. Gerade in den USA kennen die allermeisten Menschen nur diese eine Tasse. Umso grösser sei nun die Überraschung, wie viel mehr die Künstlerin biete. Sogar sie selbst habe Oppenheims späteres Werk erst jetzt entdeckt, gesteht Anne Umland. Diese Tasse sei für ihre Tante «Fluch und Segen» zugleich gewesen, meint Lisa Wenger, «sie hätte so weitermachen und mit dieser Spezialität berühmter werden können, wollte sich aber nicht darauf festlegen lassen».

Meret Oppenheim (1913–1985) . Bild: Ullstein Bild - Mebusch

In den USA entdecken sogar Experten erst jetzt den unglaublich reichhaltigen Kunstkosmos Oppenheims abseits der Über-Tasse. Anne Umland sagt, ihr Werk untergrabe Natur und Kultur, Traum und Wirklichkeit, Geist und Körper. Nach Ideen für eine solche fliessende Hybridität suchten viele jüngere Künstlerinnen und Künstler gerade heute.

Auch Galerist Serge Ziegler hat den Eindruck, dass die Gesellschaft erst jetzt, 50 Jahre nach Oppenheims Tod, bereit sei für ihre Kunst. Selbst eine androgyne Schönheit, habe sie schon immer Gegensätze zusammengebracht und erklärt, dass in jedem Menschen weibliche und männliche Anteile steckten. Sie war nicht binär avant la lettre.

1975 hat Meret Oppenheim den Kunstpreis der Stadt Basel erhalten – als erste Frau. In ihrer Dankesrede habe sie sehr artikuliert über ihren Kampf als Frau und Künstlerin gesprochen, sagt Anne Umland. Sie war eine Feministin, die jedoch nicht als Feministin bezeichnet, generell in keinerlei Schublade gesteckt werden wollte. Meret Oppenheim war eine Pionierin, die sich in einer von Männern stark dominierten Kunstwelt durchsetzen musste. Und sie lebte ihr vielleicht bekanntestes Zitat vor: «Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie sich nehmen.» Sie war ihrer Zeit voraus; erst jetzt holt die Zeit sie ein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen