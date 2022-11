In Black Panther 2: Wakanda Forever übernehmen die Frauen

Marvel-Comicverfilmung Wie geht es in «Black Panther: Wakanda Forever» nach dem Tod von Hauptdarsteller Chadwick Boseman weiter? Der Nachfolger des Superheldenhits von 2018 ist ernsthafter, reiferer und entschleunigter, allerdings mit Überlänge. Die Frauen haben an allen Fronten übernommen. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 10.11.2022, 17.00 Uhr

Die Unterwassernation der Talokan will die Welt erobern in «Black Panther: Wakanda Forever». Bild: Marvel Studios/ Aargauer Zeitung

Black Panther ist tot, lang lebe Black Panther! Fast auf die Minute genau zwei Stunden dauert es, bis wir im Superheldenfilm «Black Panther: Wakanda Forever» das schwarze Kostüm mit dem schicken Helm und den scharfen Klauen zum ersten Mal in Aktion sehen. Allerdings steckt nicht mehr derjenige darin, den wir kennen. Schliesslich ist Hauptdarsteller Chadwick Boseman 2020 mit gerade 43 Jahren einer Krebserkrankung erlegen.

So ist auch Bosemans König T’Challa, der als Black Panther seine Gegner in Angst und Schrecken versetzte, im Film an einer Krankheit gestorben. In der Anfangsszene wird er zu Grabe getragen, ja stilecht gen Himmel geflogen. Anschliessend würdigt das Marvel-Logo den Schauspieler, ehe es in ein neues Abenteuer geht, das erneut Ryan Coogler inszeniert. Ohne Boseman, aber von der schmerzhaften Erinnerung an ihn und seine populärste Rolle getragen.

Das Wundermineral Vibranium

Am Ende des ersten Teils kündigte Black Panther an, dass sich sein Königreich Wakanda der Welt öffnen wolle. Dazu muss man wissen, dass das afrikanische Land keineswegs so bettelarm ist, wie es alle glauben macht. Hinter der Tarnung verbirgt sich ein hoch technologisierter, aufgerüsteter Metropolstaat, der seine heimliche Überlegenheit einem dort vorkommenden Wundermineral namens Vibranium verdankt. Sechs Jahre sind seitdem vergangen, in denen die Menschheit galaktischen Bedrohungen ausgesetzt war; zu sehen unter anderem in Teil 3 und 4 der «Avengers».

Nun blickt die Weltgemeinschaft mit Verärgerung nach Wakanda, denn die neue Königin Ramonda (Angela Bassett) setzt die Versprechen ihres Sohnes nicht um. Das Land gibt sich nach wie vor isoliert, weigert sich, sein Wissen, seine Schätze preiszugeben. Vor der UNO-Versammlung in Genf herrscht das blanke Misstrauen: «Nicht das Vibranium ist gefährlich, sondern ihr», zischt die Königin den Abgeordneten entgegen, ehe sie Gefangene präsentiert, die wieder einmal versucht hatten, nach Wakanda einzudringen und das begehrte Mineral zu stehlen.

Der königliche Rat um Königin Ramonda (Angela Bassett). Bild: Marvel Studios/ Aargauer Zeitung

Inzwischen ist jedoch unter dem atlantischen Meeresboden ein weiteres Vorkommen entdeckt worden, nach dem die USA ihre Fühler ausgestreckt haben. Dabei hat Amerika längst als Global Player und ernsthafte Bedrohung für Wakanda ausgedient. Stattdessen tritt der mächtige Prinz Namor (Tenoch Huerta) auf den Plan mit seinem Unterwasservolk, das äusserlich den Na’vi aus «Avatar» ähnelt und mythologisch irgendwo zwischen Atlantis und mittelamerikanischer Kultur angesiedelt ist. Namor fordert Wakanda auf, sich mit ihm gegen die Welt zu verbünden, ansonsten würde er die afrikanische Nation vernichten.

In der Zeit der grössten Krise haben nun die Frauen in Wakanda übernommen, an allen Fronten und mit tollen Performances: einerseits das Team Technologie mit Prinzessin Shuri (Letitia Wright) und der 19-jährigen Superstudentin Riri (Dominique Thorne). Andererseits das Team Speerwurf (Danai Gurira als General Okoye) und Spionage (Nakia, die einstige Partnerin von König T’Challa, gespielt von Lupita Nyong’o).

Die Geschichte ist ähnlich, aber komplexer

2018 war «Black Panther» ein Phänomen unter den Comicadaptionen, er war divers besetzt und brachte den Afrofuturismus auf die Landkarte des Mainstreams. Mit einem globalen Einspielergebnis von mehr als 1,3 Milliarden Dollar war er der erfolgreichste Solofilm von Marvel, das heisst ohne die versammelte Superheldentruppe der «Avengers». Zudem kamen ihm als erstem Comicfilm geballte höhere Weihen zu: Bei der Oscarverleihung 2019 etwa wurde er siebenfach nominiert, darunter in der Königskategorie «Bester Film».

Der Nachfolger «Black Panther: Wakanda Forever» ist, auch durch die spürbare Trauer um Chadwick Boseman, ein ernsthafter, reiferer und entschleunigter Film geworden. Keine Spur vom ironischen Dauerfeuer und nur wenig von den hektischen Actionmontagen manch anderer Marvel-Produktion, dafür mit einer überdimensionierten Lauflänge von 160 Minuten. Im Kern erzählt der zweite Teil eine ähnliche Geschichte wie der erste, nur komplexer. Wieder geht es um das Dilemma: Soll ein Staat sich selbst der Nächste sein oder eine neue Stufe der Globalisierung zünden und international zusammenspannen?

Ob es die beste Idee ist, dass Wakanda seine Technologien nicht zum Wohl der Welt teilt, hatte bereits Killmonger, der martialische Bösewicht aus «Black Panther», zu Recht in Frage gestellt; nur die Wahl seiner Mittel blieb zweifelhaft. Dabei konnte vor lauter Begeisterung über die afrikanische Repräsentation im Superheldenkosmos leicht das Bewusstsein verloren gehen, welchem ambivalenten Nationenkonzept man hier die Daumen drücken sollte.

Wakanda ist eben auch eine autoritäre, hypermilitaristische Monarchie, die durch archaische Kampfrituale ihren Anführer bestimmt. Entweder versehentlich oder vielsagend wird der im Film mehrfach angestimmte Schlachtruf «Wakanda Forever» im Deutschen mit «Wakanda über alles!» wiedergegeben.

Nur bedingt ein Kommentar auf die Weltlage

Ein Symbol für das absolut Gute oder Böse ist ohnehin keine der beiden Konfliktparteien, weder Wakanda noch die Unterwassernation Talokan. Die geopolitischen Implikationen des Films eignen sich als Kommentar auf die aktuelle Weltlage nur bedingt, dazu werden sie am Ende zu rasch abgewürgt.

So fühlt sich «Wakanda Forever» trotz der grösstenteils gelungenen Balance aus Action und Drama an wie ein langes Zwischenspiel, das seiner Fortsetzung harrt. Daran, dass eine solche kommen wird und Black Panther noch lange nicht tot ist, besteht nach der Abspannszene kein Zweifel.

«Black Panther: Wakanda Forever»: Im Kino.

