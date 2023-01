Literatur Die Franzosen schreiben die besten Gesellschaftsromane. In Nicolas Mathieus meisterhaftem «Connemara» stirbt Madame Bovary im 21. Jahrhundert nicht mehr Im aktuellen Sittengemälde «Connemara» bringt Nicolas Mathieu einen Ehebruch mit dem schmerzhaften Wunsch vom sozialen Aufstieg zusammen. Man wünschte sich, dass sich in der Schweizer Literatur Vergleichbares finden liesse. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Spätestens seit Balzac, Zola und Flaubert ist klar: In Frankreich ist der moderne Gesellschaftsroman zu Hause. Jene Literatur also, die ihre Figuren in die soziale, politisch zerrissene Gegenwart stellt, sie dort lieben und meistens scheitern lässt. Der soziologische Blick und die existenzielle Tiefe verleihen ihr Dringlichkeit, die fabelhafte Beschreibungskunst macht sie zur zugänglichen und eleganten Lektüre.

Auf sprachlichen Avantgardismus kann diese Literatur verzichten. Sie trumpft vielmehr mit Figuren auf, die Millionen möglichen Leserinnen und Lesern aus dem eigenen, manchmal verdunkelten Herzen sprechen.

Dass in Frankreich Weltliteratur blüht, zeigen nur schon ein paar aktuelle Beispiele: Keine hat die Lebenslügen der sich aufgeklärt gebenden bürgerlichen Mittelschicht amüsanter und schneidender auf die Theaterbühnen geworfen wie Yasmina Reza.

Keiner sorgt mit seinen depressiven Verlierertypen und literarisch hellseherischen Provokationen für mehr Wirbel wie Michel Houellebecq. Und wer die Romane von Leila Slimani gelesen hat, schaut tief in die verzweifelte Überforderung weiblicher Lebensrealitäten.

Akutes Thema: Die zerrissene Leistungsgesellschaft

Der jüngste dieser Topautoren ist Prix-Goncourt-Gewinner Nicolas Mathieu. In seinen Romanen prallen die Abgehängten in der kleinstädtischen Provinz und die verbissenen Emporkömmlinge aufeinander. Und wenn sie sich ineinander verlieben, dann scheitern sie an den Klassengegensätzen.

Mag sein, dass dieser soziale Graben (und mit ihm der Stadt-Land-Konflikt) in Frankreich besonders ausgeprägt ist. Täuschen sollte man sich aber nicht: Als mehr oder weniger bewusster Riss markiert er jede westliche Leistungsgesellschaft.

Wie kenntnisreich und einfühlend Mathieu die Sprache, Sehnsüchte und Gewohnheiten beider Milieus beschreibt, ist jedenfalls fast schon unheimlich. Der Zynismus der geldgierigen Unternehmensberater mit ihrem Messias, ihrem «Mozart» Emmanuel Macron an der Spitze, trifft auf den trägen Missmut provinzieller Resignation, die nur noch in der männlichen Kumpelei und in der Ersatzeuphorie des Sports Glücksmomente kennt. Solche Romane treffen unsere Zeit ins Herz.

Schweizer Literatur sorgt selten für Aufregung

Auch wenn das unfair erscheint: Wenn man auf die letztjährigen Nominierten für den Schweizer Buchpreis und die Literaturproduktion 2022 der Schweiz generell zurückblickt, so wird man feststellen, dass die etablierten Autoren mit Vorliebe ihren Stoff in der Vergangenheit suchen und die Débutanten sich auf den Aussenseiterblick konzentrieren.

Den grossen zeitgenössischen Gegenwartsroman aus der Mitte der Gesellschaft jedoch sucht man vergebens. Das ist wohl mit ein Grund, weshalb Schweizer Romane kaum je über die überschaubare Menge an Literaturinteressierten hinaus für Gesprächsstoff sorgen. Kim de l'Horizons «Blutbuch» bestätigt als Ausnahme bloss diese Regel.

Mathieu schreibt mit phänomenalem Zartgefühl

Kaum verwunderlich also, liegt Frankreich an der Spitze bei der Zahl der Nobelpreise für Literatur. Hier werden die Künstler, die Schriftstellerinnen auch dann geliebt, wenn sie unangenehme Wahrheiten servieren. Im Gegensatz zu den mit politischer Anklage geschriebenen Büchern von Annie Ernaux oder Edouard Louis konzentriert sich Nicolas Mathieu mit phänomenalem Zartgefühl auf seine Figuren.

Es sind zwei Vierzigjährige, einst Jugendbekannte aus dem Provinzstädtchen, die nun nach 25 Jahren und an einem Wendepunkt ihrer beider Leben eine sexuell motivierte Affäre eingehen: Hélène, die enttäuschte Karrieristin, Mutter und Unternehmensberaterin, und Christoph, der geschiedene Hundefutterverkäufer und einstige Eishockey-Lokalstar.

Mathieu kommt ihnen ohne üppige Dramatisierung auf dezente Weise sehr nahe, indem er sie in ihrem aufreibenden Alltag begleitet. Es sind empfindsame und gleichzeitig enttäuschte Menschen, die ratlos auf ihre innere Leere starren, eine Portion Sehnsucht bewahrt haben und sich trotzdem in ihrem Leben gefangen fühlen.

Die gemeinsame Herkunft brennt wie ein kurzer Funke als Verbindung zwischen ihnen. Ein Happy End verbietet sich Mathieu genauso wie die forcierte Dramatisierung. Die Ehebrecherin im 21. Jahrhundert stirbt nicht mehr wie einst Flauberts Madame Bovary.

Eine Welt kostet ihre Gnadenfrist aus

Nicolas Mathieu erweist sich im Roman «Connemara» als fabelhafter Szenarist, der beispielsweise die Hautveränderungen von Christophs krebskranker Mutter erschreckend präzis beschreibt. Und imposant ist sein Respekt gegenüber den Nebenfiguren, die allesamt als in sich stimmige Individuen geschildert sind und gleichzeitig weit über sich hinaus weisen.

Christophs dementer Vater bedroht etwa einen autistischen Mitschüler seines geliebten Enkels, weil er diesem die Mitschuld daran gibt, dass der Enkel mit der Mutter weggezogen ist. Diese traurig-groteske Verrücktheit erkennt man gleichzeitig als gesellschaftliche Wunde: als machtlose Verlorenheit, als vergebliche Wut auf die sozialen und politischen Lebensumstände.

Und wenn es einmal von der Provinzstadt heisst, dass diese «kleine Welt in vollen Zügen ihre Gnadenfrist» auskostet, dann weht in diesem Roman auch ein weiterer typischer Zug französischer Romane: Sie sind von einer schmerzhaften philosophischen Poesie. Oder wie kürzlich der Stern treffend schrieb: «Houellebecq mit Herz».

Nicolas Mathieu: Connemara. Roman. Aus dem Französischen von Lena Müller und André Hansen. Hanser Berlin, 430 S.

