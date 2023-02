Lyrik unter der Lupe Der Chatbot als Dichter? Die Künstliche Intelligenz erweist sich als Kitschautomat Der Internetroboter ChatGPT beherrscht eine Wissenschaftsprosa, die schon menschlichen Standards genügt. Aber wie gut sind seine Gedichte? Ein Test. Florian Bissig Jetzt kommentieren 08.02.2023, 17.00 Uhr

ChatGPT-Seite der OpenAI Webseite. Bild: Richard Drew / AP

Die neue künstliche Intelligenz ChatGPT brilliert anscheinend in allen möglichen Textsorten. Aber kann sie auch dichten? Wir haben den Bot auf die Probe gestellt. Um ihm viel Freiheit zu lassen, machen wir zunächst nur knappe Vorgaben: Ein Gedicht über Winter, Schnee und Regen, bitteschön. Der Output ist ein 20-zeiliges Gedicht, gegliedert in fünf vierzeilige Strophen. «Der Winter kommt mit Schnee und Regen / und legt die Welt in weißes Kleid», so geht es flüssig los.

Die Zeilen sind regelmässig und das Gedicht ist mit Anklängen, Stabreimen und gelegentlichen Endreimen gestaltet. In Form und Vokabular wäre das Gedicht etwa zwischen 1850 und 1950 anzusiedeln. Es führt einen biedermeierlichen Ton, der halbwegs stilsicher durchgehalten wird. Ein «Ich» kommt nicht vor, vielleicht wohlweislich.

Der Gedankengang des Gedichts ist schlüssig, aber banal. Winter und Schnee werden mit Kälte und Stille verbunden, dann kommen Trübsal und Einsamkeit ins Spiel, und am Schluss versöhnt uns die Schönheit. «So lasst uns die Winterzeit geniessen, / die Schönheit sehen im Schnee und Regen, / denn jede Jahreszeit hat ihren Reiz / und jede ist wichtig, für das grosse Ganze.» Mit dem Regen – der uns doch den Winter stört und den schönen Schnee verpisst! – weiss ChatGPT nichts Gescheites anzufangen.

Zahnlose Wohlfühlpoesie also. Versuche, den Bot dazu zu bringen, etwas Währschafteres von sich zu geben, erweisen sich als frustrierend. Nach etwas weniger Frohgemutem gefragt, legt er zwar den Schalter um: «Der Winter kommt mit Schnee und Regen, / und legt die Welt in Dunkelheit.» Es kommt ein Schuss Expressionismus in die Sache. Statt dem weissen Kleid fällt ein «graues Tuch» über die Strassen, und «wer kann sich Freude leisten in dieser Kälte»!

Doch am trostspendenden Schluss hält unser künstlicher Dichter fest: «So lasst uns nicht verzagen, / auch wenn der Winter hart und grausam ist. / Denn auch in der Kälte und Dunkelheit, / gibt es immer einen Weg zurück ins Licht.» Erst auf ausdrückliches Insistieren hin bekommen wir ein Gedicht ohne Wohlfühlschluss. Es endet in pflichtschuldiger Tristesse: «Kein Licht, keine Hand, keine Freude, / nur Dunkelheit, die uns umgibt.»

Alle Texte, die ChatGPT ausgibt, haben zwar die Gestalt von Gedichten. Was ihnen abgeht, ist jegliche Form von Mehrdeutigkeit. Dem Wunsch nach einem Text, der Raum für Interpretation lässt, vermag der Bot nicht zu entsprechen. Das Deuten sagt ihm nichts, und so versucht er es zu umschreiben: «Eine Schönheit, die nicht jeder sieht, / eine Dunkelheit, die nicht jeder fühlt.» Mehrdeutigkeit scheint für den Computer bloss zu heissen, dass Fragen offenbleiben: «Wer kann schon sagen, was das Leben bringt, / wenn Winter kommt mit Schnee und Regen.»

Das ist nicht die poetische Ambivalenz, dank der grosse Lyrik auch nach Jahrhunderten ergiebig bleibt. Dennoch hat sich ChatGPT ob seiner Mühen derart verausgabt, dass er wieder «vergessen» hat, dass wir keinen kitschigen Schluss wollten und endet: «So lasst uns die Welt betrachten, / mit offenen Augen und offenem Herzen, / denn vielleicht entdecken wir dann, / dass Schönheit auch in Dunkelheit wohnt.»

Der Bot ist offensichtlich darauf programmiert, sein Produkt formal wie inhaltlich geschmeidig abzurunden. Seine Gedichte haben Servicecharakter. Sie sind erbaulich und ermutigend, ihre Botschaften eindeutig, um nicht zu sagen einfältig. Die Stärke dieses Kitschautomaten dürfte darin bestehen, Gebrauchslyrik herzustellen, etwa Trauergedichte, Liebesgedichte, oder Zeilen fürs Freundschaftsalbum: Frohe Botschaften ohne doppelte Böden, in Versen, die aus guten alten Zeiten stammen könnten.

