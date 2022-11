Premiere «Sister Äct»: Fabienne Louves grandios

Musicalpremiere «Sister Äct» ist ein himmlisches Vergnügen und Hauptdarstellerin Fabienne Louves grandios Das Genre des Schweizer Mundart-Musicals ist auf einem Höhenflug. «Sister Äct» ist ein Bravourstück mit einer Glanzleistung der «Queen of Emmenbrücke». Die ehemalige «MusicStar»-Siegerin hat es allen gezeigt. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 04.11.2022, 11.53 Uhr

Musical "Sister Äct" mit der überragenden Fabienne Louves, Gigi Moto (zweite von rechts) und Walter Andreas Müller. Zvg / Christian Knecht / Limmattaler Zeitung

Millionen haben «Sister Act» seit seiner Ur-Aufführung im Jahr 2006 in den USA gesehen und genossen. Das Musical, das auf der Geschichte des gleichnamigen Films mit Whoopi Goldberg (1992) basiert, hat sich zu einem der beliebtesten Produktionen des letzten Jahrzehnts entwickelt und mit riesigem Erfolg die Metropolen dieser Welt bespielt. New York, London, Paris, Wien, Mailand, Hamburg - und jetzt also Zürich.

Das «Ä» im Titel «Sister Äct» betont den lokalen Groove und signalisiert die schweizerische Einfärbung des «himmlischen Musicäls». Du meine Güte! Dem Musical-Muffel schwant Schreckliches. Soul und Gospel in Schweizer Mundart? Züritütsch? Oder noch schlimmer: In Baselditsch? Ein Weltmusical degradiert zur Provinzposse mit gestelzten, aufgesetzten Dialogen, holprigen, stolpernden Songtexten und platten Pointen. «Wollen wir uns das wirklich antun?», fragen wir uns noch beim Apéro im Foyer der Maag Halle.

Zweieinhalb Stunden später erheben wir uns zu einer Standing Ovation und applaudieren begeistert. Die schlimmsten Ahnungen und Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Zum Glück darf man sich ja mal irren! Die Schweizerdeutschen Dialoge und Songtexte von Eric Hättenschwiler und Roman Riklin sind spritzig, witzig, gespickt mit Wortspielen. Vor allem im ersten Teil reiht sich Pointe an Pointe. Die Handlung spielt 1978 und Anspielungen an die Zeit von Teleboy, Heidi Abel und Bindella verleihen dem Stück eine heimatliche Retro-Würze.

Die Begeisterung hat aber vor allem mit der Hauptdarstellerin zu tun, mit Fabienne Louves als Deloris van Cartier. Die Geschichte der erfolglosen Nachtclubsängerin, die das Kloster und die Nonnen mit einem ekstatischen, göttlich singenden Gospelchor aufmischt, scheint der Künstlerin auf den Leib geschrieben. Sie zeigt eine Glanzleistung.

Karrierestart am gleichen Ort bei «MusicStar»

Vor 15 Jahren, hier in der Maag Halle von Zürich, hat auch die pummelige Fabienne aus Emmenbrücke von der grossen Karriere geträumt. Sie gewann die Fernseh-Castingsendung «MusicStar», doch die Euphorie verflog schon bald. Der vermeintliche Erfolg wurde zur Belastung. Wie die meisten Teilnehmenden von damals hatte auch die Luzerner Siegerin der dritten Staffel mit Vorurteilen und dem schlechten Image der Sendung zu kämpfen. Viele haben in ihr nur eine kleine Flamme gesehen, die schnell wieder verglühen würde. Sie wurde nicht ernst genommen, manchmal auch belächelt. Doch sie hat sich durchgekämpft. Mit Talent, Ehrgeiz und einem Willem, der Berge versetzen kann.

Einer, der das Potenzial von Fabienne Louves für das Genre schon früh erkannt hatte, war Regisseur Dominik Flaschka. Denn Louves kann nicht nur singen, sie hat komödiantisches Talent und weiss sich zu bewegen. Flaschka berücksichtigte sie immer wieder. Zuerst in einer kleinen Nebenrolle in «Ewigi Liebi», danach in «Ost Side Story», «Supermarkt Ladies», «Cabaret» und zuletzt «Mamma Mia!» in Thun. Jetzt also die Krönung in «Sister Äct». Fabienne Louves hat als Sängerin nochmal einen Zacken zugelegt. Sie hat keine Stimme, die überwältigt. Dafür versteht sie es, mit Nuancen zu spielen und singt bombensicher. Da ist kein Wackler, keine Unsicherheit. Aber auch die Texte und die Schritte sitzen. Ihre Präsenz lässt die Zuschauenden erstaunen. Es ist aber das Gesamtpaket der Fabienne Louves, das beeindruckt: Ihre Mimik, ihre schauspielerische Leistung, die Eleganz ihrer Bewegungen. «Sister Äct» ist ihr Bravourstück.

Gut geölte Schweizer Musicalmaschinerie

Hinter dem Erfolg von «Sister Äct» steht eine gut geölte Schweizer Musicalmaschinerie um Spezialisten wie Dominik Flaschka, Roman Riklin und Eric Hättenschwiler, die charmant mit dem provinziellen jongliert, den Stallgeruch aber längst hinter sich gelassen hat. Und vor allem: Mundart funktioniert, Swissness zieht. Das haben «Mamma Mia» und jüngst vor allem das Musical «Oh läck du mir!» von Regisseur Stefan Huber, dem Texter Charles Lewinsky und der musikalischen Bearbeitung von Markus Schönholzer bewiesen. Dazu verfügt die Schweiz inzwischen über eine beachtliche Riege an Musical-Darstellern. In «Sister Äct» fällt niemand ab. Herausragend die souveräne Sandra Studer als strenge Oberin sowie der renommierte Eric Hättenschwiler als Gauner Küdde Tschirky. Dazu kommen Publikumsliebling Walter Andreas Müller als Monsignore und Gigi Moto. Sie brilliert komödiantisch als Schwester Maria Lazarus. Doch hätten wir gesanglich gern mehr von ihr gehört. Immerhin gehört sie zu den besten Stimmen der Schweiz.

Im zweiten Teil kann das Musical die Pace nicht ganz halten. Gegen Schluss verliert es die Spritzigkeit und das Finale ist, naja, musicalhaft voraussehbar. Aber das ist Mäkeln auf hohem Niveau. Der Vorverkauf läuft prächtig und dürfte nach dieser Premiere noch zulegen. Denn diese Fabienne Louves muss man erlebt haben. Die Queen of Emmenbrücke thront und glänzt über allen und allem. Im Finale strahlt sie über alle Backen. Sie hat es allen gezeigt. 15 Jahre nach «MusicStar» hat sie es geschafft.

