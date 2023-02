Der Grand Prix Literatur geht an Engadiner Autorin Leta Semadeni

Literaturpreis Der Grand Prix Literatur geht ins Engadin: Leta Semadeni gewinnt den höchstdotierten Schweizer Literaturpreis Sie hat erst in der Schule Deutsch gelernt, dann neben ihrem Lehrerinnenberuf immer geschrieben – aber der grosse Erfolg kam für die 1944 geborene Leta Semadeni erst 2015 mit ihrem Debütroman «Tamangur». Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 16.02.2023, 10.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lena Semadeni, aufgenommen in ihrem Haus in Lavin. Bild: Mayk Wendt (10. 2. 2022)

Von «schroffer Schönheit» sei ihr Werk, lobt die Jury der eidgenössischen Literaturpreise zurecht die Engadiner Autorin Leta Semadeni. Der Grand Prix ist mit 40’000 Franken der höchst dotierte der Schweiz. Dass eine Lyrikerin wie sie, die lange Jahre nur rätoromanische Gedichte veröffentlicht hat, mit ihren auf Deutsch geschriebenen Romanen «Tamangur» (2015) und «Amur, grosser Fluss» (2022) auch zum Publikumsliebling wird, ist ein besonderer Glücksfall. Denn ihr bildstarker, konzentrierter Stil hat eine ungeheure, intime Kraft und eine existenzialistische Tiefe.

Die literarischen Bergler sind keine Stubenhocker

Das Bündnerland bringt seit Jahren starke Gegenwartsliteratur hervor. Auch die Bücher von Romana Ganzoni, Arno Camenisch oder Leo Tuor belegen das. Es sind keine Stubenhocker. Leta Semadeni hat die Welt bereist und viele Sprachen studiert – und findet gerade in der Spannung zur Engadiner Heimat die Gefühlstiefe ihrer Figuren: Sehnsucht, Schuld, Verlust, Liebe, Weltschmerz. Neben der schroffen Bündner Landschaft sei es wohl der Sprachwechsel, der diese bildhafte, poetische Intensität hervorbringt, vermutet Semadeni, die erst in der Schule Deutsch gelernt hat: «Jedes deutsche Wort ist für mich eine faszinierende Entdeckung.»

«Ein spätes Literaturwunder» – so etwas hört Leta Semadeni aber nicht so gerne über sich: «Ich habe immer geschrieben, seit meiner Kindheit.» Als Lyrikerin in Graubünden schon lange etabliert – 2011 erhielt sie den Bündner Literaturpreis – kam die Begeisterung erst mit «Tamangur» in der Restschweiz an. Das Buch brachte ihr auch einen eidgenössischen Literaturpreis ein und wurde mit unterdessen 15 Auflagen zum Longseller.

«Als sei die Welt gerade erst von ihm erfunden worden»

Leta Semadeni: Tamangur. Roman. Rotpunkt Verlag, 143 S. Bild:

In dieser Poesie lächelt man über skurrile Dorffiguren und es gibt Dramen auszuhalten: Die temperamentvolle Grossmutter und die stille Enkelin, die in einer Wohngemeinschaft leben, vermissen in «Tamangur» den raubeinigen, aber geliebten, verstorbenen Grossvater. Als Jäger habe sich dieser «wie ein Feigling aus dem Staub gemacht» – Richtung Tamangur, das sowohl Wald wie Paradies ist. Und die Enkelin wurde von ihren Eltern verlassen, die ihre Tochter nicht mehr sehen wollen, weil diese am Tod des kleinen Bruders Schuld war. «Die Erinnerung liegt dann überall herum wie ein schlafendes Tier und versperrt den Weg», heisst es einmal im Roman.

Leta Semadeni: Amur, grosser Fluss. Atlantis Verlag, 184 S. Bild:

In «Amur, grosser Fluss» hat Semadeni eine Art Fortsetzung geschrieben, ein Buch wie ein Trauergesang in 105 Prosaminiaturen mit der starken, sinnlichen Olga, die von ihren Reisen und ihrer Liebe zu Radu, einem Herumtreiber erzählt. Als sie sich in ihn verliebte, habe er so ausgesehen, «als sei die Welt gerade erst von ihm erfunden worden». Und dass er aus dem Mund immer nach frischen Äpfeln rieche, betöre sie. Aber Semadeni lotet die poetische Bandbreite auch ins Makabre aus. Als Radu Olga verlässt, will sie ihn symbolisch ermorden und redet ihn schlecht: «Es gab wirklich keinen Grund, sich noch länger mit dieser hässlichen Leiche zu beschäftigen.»

«Meine Texte sind wie Kaffeekonzentrat»

Im Grunde ist Leta Semadeni eine Lyrikerin geblieben. Bei Romanprojekten müsse sie sich sogar zwingen, nicht ständig Wörter herauszustreichen: «Es gehört zu meiner Person, etwas so knapp zu sagen. Mein Wunsch wäre es ja, einen tausendseitigen Roman zu schreiben. Aber das werde ich nie können.» Einer lyrikskeptischen Leserschaft erklärt sie ihr Schreiben gerne mit einer selbst erlebten Episode aus Ecuador. Dort sei ihr Kaffee als Konzentrat mit einer zweiten Tasse Heisswasser serviert worden: «Meine Texte sind wie jenes Kaffeekonzentrat. Das Wasser müssen die Leser schon selbst hinzutun.»

Sie erhalten eidgenössische Literaturpreise Spezialpreis Vermittlung, 40’000 Franken:

– «Projekt Schulhausroman» von Richard Reich und Gerda Wurzenberger.

Literaturpreise, je 25’000 Franken:

– Lika Nüssli: «Starkes Ding». Graphic Novel, Edition Moderne.

– Lioba Happel: «Pommfritz aus der Hölle», Roman, Pudelundpinscher Verlag.

– Anne-Sophie Subilia: «L'Epouse», Editions Zoé.

– Eugène: «Lettre à mon dictateur», Editions Slatkine.

– Fanny Desarzens: «Galel», Editions Slatkine.

– Jachen Andry: «Be cun rispli», editionmevinapuorger.

– Prisca Agustoni: «Verso la ruggine», Interlinea.