Bildbetrachtung: U-30-Kunst neben der Art Basel

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: U-30 Kunst neben der Art Basel Gleich neben der Art Basel wird Schweizer Kunst präsentiert und prämiert. Meinen ersten Preis hat Anjesa Dellova bekommen - obwohl sie mich ziemlich reingelegt hat. Oder gerade deswegen. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 19.06.2022, 05.00 Uhr

Anjesa Dellova "Ë hë hë hë hë hë", 2022 Bundesamt Für Kultur / Bundesamt für Kultur

Mit diesem Bild hat mich eine Künstlerin auf dem falschen Auge erwischt: Vier Männer sah ich, aufgereiht, in gleicher Körperhaltung, vom Boden abgehoben. Die Reihung der Figuren, das reduzierte Rot-Weiss und der perspektivisch nicht ganz richtig konstruierte Halbkreis suggerierten Tanz und Folklore. Einzig die angespannten Gesichter wollten nicht recht passen.

Das Gemälde (2,2 Meter breit) hängt mit zwei weiteren in der Schau der Swiss Art Awards, die parallel zur Art Basel stattfindet. Anjesa Dellova, 27, hat damit einen Kiefer-Hablitzel-/Göhner-Kunstpreis gewonnen (ein Preis für unter 30-Jährige). Erst der Text zum Bild brachte mich auf die richtige Fährte: Die im Kosovo geborene, in Freiburg lebende und in Genf ausgebildete Künstlerin thematisiert «das albanische Klageritual der kollektiven männlichen Trauer». Gjama heisst das auf Albanisch. Trauer lässt sich am besten durch Mimik und Gestik ausdrücken, ob man realistisch malt oder comicartig wie Anjesa Dellova. Meine Lehre daraus: Misstraue der ersten, schnellen Idee! Schau genau!

Ins Bild eintreten

Zur richtigen Interpretation tragen die beiden anderen flankierenden Bilder bei mit je drei Männern, aber eindeutigeren Gesten. Die einen schlagen die Hand auf den Mund, die anderen erheben klagend die Arme.

So ist die Arbeit bei den Swiss Art Awards in Basel ausgestellt. Sabine Altgorfer

Anjesa Dellova hat die drei Arbeiten für drei Wände der Ausstellungskoje konzipiert, so dass man als Betrachterin den Kreis der trauernden Männer schliesst und mit einbezogen wird.

Der comicartige Stil geht im noch jungen Werk von Anjesa Dellova durch. Bei Porträts, Szenen oder gar einer hüpfenden Kuh. Sie hat erst 2020 ihr Studium abgeschlossen. Ihre Ausbildung:

2015-2017 Bachelor en Arts Visuels à l’Ecole Cantonal d’Art de Lausanne (ECAL), avec mention très bien, Renens.

2018-2020 Master en Arts Visuels à la Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD), avec les félicitations du jury, Genève.

Anjesa Dellova. Bundesamt für Kultur

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

