Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Mode plus Wolkenkratzer gleich Kunst Ein Augenfänger, schnell verständlich und doch doppeldeutig und mehrschichtig: Die digitalen Collagen von Shannon Bool verweben Mensch und Architektur, Mode und Umwelt. Wortwörtlich. Es sind Webteppiche. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 26.06.2022, 05.00 Uhr

Gross und grossartig: Shannon Bool: «Omei Buttresses», 2021-22 Jacquard-Teppich mit Seide. 420 × 630 cm. Installation view: Art Basel Unlimited 2022 Sebastiano Pellion Di Persano / Courtesy Kadel Willborn

Beglückend war der Auftakt der Art Basel Unlimited: die Kleiderparade von Andrea Zittel, eine Wand voller Haarlocken-Bilder von Lorna Simpson und dazwischen dieses 6,3 Meter breite Bild «Omei Buttresses» von Shannon Bool mit Figuren, die Schaufensterpuppen und Wolkenkratzer in einem sind. So viel kraftvolle Weiblichkeit! Solche digital generierten Überlagerungen sind das Markenzeichen, der 50-jährigen Kanadierin, die in Berlin lebt und in Mainz lehrt.

Die menschliche, hier die weibliche, Silhouette mit ihren Kurven und kurvenbetonenden Kleidern hat die Architektur beeinflusst, die Architektur mit ihren Fassadenmustern und Strukturen (beispielsweise den Titel gebenden Buttresses, den Verstrebungen) wiederum die Mode. So wird uns klar, der Mensch changiert zwischen Individualität, stereotyper Kleidung, Geschichte und als Teil der (gebauten) Umwelt. Spannend ist die Technik: Shannon Bool lässt ihre Vorlagen auf Hightech-Maschinen nach traditioneller Machart zu glänzenden Jacquard-Wandteppichen mit Omei-Seide verarbeiten.

Die Arbeiten an der Art Basel Unlimited werden jeweils von Galerien vorgeschlagen, geliefert - und wenn möglich verkauft. Die von Shannon Bool durch die Galerien Kadel Willborn in Düsseldorf und Daniel Faria in Toronto. Ein Blick in die Werkliste von Bool bei Willborn gibt einen Eindruck von den unterschiedlichen Arbeitsansätzen der Künstlerin.

Shannon Bool ist 1972 in Comox, Canada, geboren, sie lebt seit 2001 in Deutschland. Ihre Ausbildung: 1998-2001 Emily Carr Institute of Art and Design, Vancouver. 2001 Cooper Union, New York. 2001-2004 Städelschule Frankfurt. Seit 2017 ist sie Professorin an der Kunsthochschule in Mainz. Sie lebt in Berlin. In diesem Video von Ende 2021 erklärt die Künstlerin ihre Arbeitsweise.

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

