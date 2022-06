Bildbetrachtung: Das stärkste Motorrad der Kunstgeschichte

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Ist Ihr Töff für Pfingsten abgestaubt? Das Motorrad ist in der Kunst viel seltener anzutreffen als auf der Strasse. Die schönste Hommage an die schnellen Maschinen hat der Tscheche Otakar Švec 1924 geschaffen. Eine Ikone der Moderne. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 05.06.2022, 05.00 Uhr

Ihren Töff müssen Sie für Pfingsten selber polieren. Hier wird die Skulptur «Motorcyclist (Sunbeam)» von Otakar Švec von 1924 für eine Auktion bei Sotheby’s schön gemacht. London, 9. Juni 2011. Jonathan Hordle / Shutterstock

Ob an Pfingsten ideales Flugwetter ist für die Töfffahrer? Eigentlich egal: Sie sind zu Tausenden unterwegs. Rarer ist das Motiv in der Kunst, ausgenommen bei den technikaffinen Avantgardisten der Roaring Twenties. Der Tscheche Otakar Švec (1892–1955) schuf 1924 diese Hommage an die verwegenen Fahrer und die angesagten englischen Räder von Sunbeam.

Mensch und Maschine sind eins. Der Rücken des Fahrers ist so krumm wie die Räder und der Lenker. Beine, Arme und Rahmen sind spitzwinklig konzentriert und der Kopf mit Haube und Brille ähnelt dem Motorenblock. So gewagt wie der Fahrer den Töff in die Kurve legt, brachte auch Švec die Skulptur in Schräglage. 1925 wurde sie in Paris gezeigt und als futuristisches Meisterwerk gefeiert.

Der erste Guss dieser Skulptur steht in der Nationalgalerie Prag. In Tschechien kennt man Otakar Švec aber besser als tragischen Schöpfer des monumentalen Stalin-Denkmals auf der Letná. Švec, selber entsetzt über sein Werk, nahm sich vor der Einweihung 1955 das Leben. 1962 wurde das Monument gesprengt.

Von hinten sieht man die Schieflage besser. Aufnahme in der Nationalgalerie Prag 17. Dezember 2019 Sabine Altorfer

Bei der Auktion von Sotheby's 2011 erzielte der deutlich Motorradfahrer von Otakar Švec übrigens einen sehr guten Preis!

Das Resultat der Auktion 2011. Screenshot sothebys.com

Das Stalindenkmal

Das Stalindenkmal von Otakar Švec auf der Letná in Prag war 15,5 Meter hoch und 22 Meter lang, aus Granit, und es galt als grösstes Denkmal für Josef Stalin und als grösstes Monument in Europa. Es bestand aus 235 Granit-Blöcken, wog 17’000 Tonnen und kostete 140 Millionen Kronen.

Das Stalindenkmal in Prag. Es stand nur von 1955 bis 1962. Wikimedia

Eingeweiht wurde es nach über 5 Jahren Arbeit, am 1. Mai 1955, also bereits nach Stalins Tod 1953. Im Zug der Entstalinisierung durch Nachfolger Nikita Chruschtschow wurde auch das Monument in Prag mit Hilfe von 800 kg Dynamit mit einem grossen Knall gesprengt. Heute steht nur noch der mächtige Sockel im Letná-Park. 1991 wurde darauf ein riesiges, weithin sichtbares Pendel des Bildhauers Vratislav Karel Novák platziert.

Otakar Švec, Porträt von 1933. Wikimedia

