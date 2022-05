Bildbetrachtung: Ein Mann greift zum Besen

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Ein Mann greift zum Besen Der Innerschweizer Künstler Urs Lüthi ist der Meister der Selbstdarstellung. Die Ironie ist dabei zum Glück bedeutend grösser als die Selbstbeweihräucherung. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 29.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch ein Künstler muss putzen. Trotzdem fasst Urs Lüthi seit 2001 viele seiner Selbstporträts unter dem Serientitel «Art is the better life» zusammen. Bronzeskulptur, 60 cm hoch, auf weissem Holzsockel, 2011. Marc Latzel / Kunstmuseum Luzern

Bildbetrachtung Nummer drei zum Thema Besen. Diesen wischenden Mann sah ich im Foyer des Kunstmuseums Luzern und dachte zuerst, es sei eine klassische Skulptur aus dem letzten Jahrhundert. Die Kleidung – kurze Hose, T-Shirt und Turnschuhe – hat mich aber stutzen lassen. So sah kein Strassenwischer aus, und so einen Typ aus Nachbars Garten hätte damals kein Künstler in Bronze giessen lassen. Also genauer hingeschaut!

Auf dem Sockel steht: Urs Lüthi, Selfportrait as an Artist, 2011. Aha, Lüthi der Meister der Selfies. Lasziv und androgyn fotografierte er sich in jungen Jahren, heute zeigt sich der 74-Jährige skulptural oder gemalt, auch in ganzer Körperfülle. Aber nie heroisiert er sich und sein Künstlertum, lieber ironisiert er es. So inszeniert er sich nicht als Pinselgenie im Atelier, sondern eben nach dem Motto: Auch ein Künstler muss wischen. Dazu liefert er sauberes, realistisches Handwerk – und weiss, die Frage, was ein Künstler sei, stellen wir uns dann selbst. Schmunzelnd.

Urs Lüthi, 1947 in Kriens geboren, hatte schon jung mit alltäglichen und doch aufsehenerregenden Fotos (von sich und seinen Freunden und Freundinnen) erfolg in der Schweizer Kunstszene.

Arbeiten aus den frühen 1970er-Jahren. Screenshot von Urs Lüthis Homepage. Screenshot Altorfer

Wer gerne mehr von Urs Lüthi sehen möchte, hat in Luzern aktuell gleich doppelte Gelegenheit. Im Foyer des Kunstmuseums bespielt der Künstler mehrere Vitrinen mit kleinen Arbeiten und Fundstücken. Und in der Galerie Meile zeigt er neuere Arbeiten unter dem Titel: «How to get comfortable in an uncomfortable world». Den Artikel in der Luzerner Zeitung lesen hier: https://www.luzernerzeitung.ch/kultur/zentralschweiz/galerie-urs-meile-der-krienser-kuenstler-urs-luethi-haelt-uns-den-spiegel-vor-seine-werke-praesentieren-sich-so-nackt-und-schutz-suchend-wie-wir-alle-es-sind-ld.2293427?reduced=true

Urs Lüthi in seiner Ausstellung in der Galerie Meile« How to get comfortable in an uncomfortable world». Dominik Wunderli

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen