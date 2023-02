Ausstellung der Werke von Isle Weber im Kunstmuseum Chur

Kunst In den Zimmern der Künstlerin Ilse Weber wohnen Wolken, Flüsse und Wald. Sie beweist: Die Wirklichkeit lässt sich neu erfinden (1908–1984) hat die Realität neu gesehen. Und in ihren Zeichnungen Vorstellung, Traum und Aussenwelt neu zusammengesetzt. In der Ausstellung «Helle Nacht» im Kunstmuseum Chur ist die grossartige Aargauer Zeichnerin endlich wieder zu entdecken. Sabine Altorfer 21.02.2023, 05.00 Uhr

Ilse Weber (1908–1984) «Wasserstern», 1976: Bleistift, Farbstift und Aquarell auf Papier, 50.0 × 63.5 cm, fabbrica culturale baviera. Jörg Müller / Bündner Kunstmuseum

Aus der Decke rinnt Wasser ins Zimmer – als dichter Strahl. Ein Rohrbruch? Oder ein undichtes Dach? Es ist eine Horrorszene. Doch welch Wunder: Der Wasserfall verhält sich nicht nur gesittet, sondern gar poetisch: Das Wasser stapelt sich, bildet einen mehrschichtigen Stern. Schön und regelmässig. Aus dem Albtraum wird ein Traumbild.

Ilse Weber hat im Bild «Wasserstern» von 1976 ihr Atelier gezeichnet, Aargauer Kunstfans können es gar orten. Es ist einer der typischen Räume in der Spinnerei Wettingen, mit den grossen Fenstern zur Limmat und den langen Heizrohren. Ein Rohrbruch hätte sich im alten Fabrikgebäude wohl ereignen können - eine garstige Vorstellung für eine Künstlerin, die primär auf Papier zeichnete und malte.

Bannte sie mit diesem Bild die Gefahr? Oder verbündet sie sich mit dem Wasser? Denn Ilse Weber (1908–1984) liebte das Wasser und den Fluss, ebenso Luft und Wind – das Nichtgesichterte, Flüchtige eben. Ja, sie liebte das Widersprüchliche, das sie in ihren Werken zu immer wieder neuen Einheiten verband. Rätselhaft oft, surreal und sehr individuell. Das zeigen die über hundert Bilder ihres Spätwerkes im Kunstmuseum Chur in der Ausstellung «Helle Nacht».

Ilse Weber (1908–1984): «Abendlandschaft», 1978, Aquarell auf Papier, 25.0 × 37.0 cm, Privatbesitz. Bündner Kunstmuseum

Der Bruch und Durchbruch mit Ü50

Ilse Weber kommt 1908 in Baden zur Welt, absolviert eine Ausbildung für Klavier, beginnt als 22-Jährige zu malen, geht nach Paris, dann nach Rom, wo sie den Genfer Maler Hubert Werner kennen lernt. 1940 Heirat, 1941 Geburt der Tochter Marie-Louise. 1944 stirbt ihr Mann an Herzversagen. Sie zeichnet mit Kohlestiften die «Leere Landschaft», darin eine Frau mit Kind an der Hand auf dem Weg ins Ungewisse.

1949 baut sie ein Atelierhaus in Wettingen. Sie ist geachtet, lebt von Verkäufen und Aufträgen für Wandbilder. Doch um 1960, als über Ü50, entscheidet sie: «Ich möchte das malen, was ich noch nie gesehen habe.» Das braucht Mut, ist es doch ein Bruch mit dem Bisherigen, mit dem Bewährten. Aber es ist auch ihr Durchbruch (unter anderem mit einer Ausstellung im Aargauer Kunsthaus 1967).

In dieser Zeit des Neuanfangs setzt die Churer Ausstellung an. «So wie Rosen aussehen im Winter, wenn man sie nicht hat», heisst ein schwermütiges Ölbild von 1962. Wir sehen ein «Traumsofa», auf seinem Bezug Bilder ferner Städte, flatternde Träume, ein «Schiff auf nächtlicher Fahrt», die «Unbewohnte Stadt». Melancholisch wirken die expressiven Malereien, doch Ilse Weber holt die schönen Dinge aus dem dunklen Untergrund, malt ihnen bunte Rahmen im Bild. So kann sie Gegensätze vereinen.

Die eigene Weltsicht

Bald legt sie Pinsel und Leinwände zur Seite. Die Zeichnung ist fortan ihr Leitmedium, das fliessende Aquarell die Ergänzung. Kurator Stephan Kunz hat die Blätter thematisch gruppiert. Die Zeichnungen der 60er- und der frühen 70er-Jahre erkunden die nahe Umgebung. Oder staunen über sie. Die Zimmer der Malerin beleben sich. Wolken, Wald und Flüsse wohnen nun hier, Gras verdunkelt die Fenster. Gleichzeitig lösen sich die Wände auf: Vorhänge flattern draussen und Tücher liegen wie Teppiche im Gras. Innen ist aussen – räumlich und psychologisch gedeutet. Man mag jetzt an die Surrealisten denken oder an Ilse Webers gleichaltrige Künstlerkolleginnen Meret Oppenheim (1913-1985) und Luise Bourgeois (1911-2010), die ebenso gekonnt Vorstellung und Realität, Träume und Traumata verknüpften.

Die Jungen bewundern das Werk der alten Dame

Es ist die junge Künstlergeneration im Aargau und in der Innerschweiz, die das Werk der alten Dame besonders schätzt. Sucht sie doch auch nach neuen, nach eigenen Bildern. Und Ilse Weber zieht zu den Jungen. Sie mietet 1974 in der Spinnerei Wettingen ein Atelier.

Ilse Weber (1908–1984): Flasche, 1976, Farbstift auf Papier, 73.0 × 52.3 cm Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung, 1977. Bündner Kunstmuseum

Die Grösse des Studios bringt Raum in ihre Zeichnungen, der Fluss vor dem Fenster beschleunigt ihren Strich, der holzsuchende Wanderer taucht auf, Drahtzäune generieren Figuren. Nachtcapriccios erzählen von Träumen, sie erfindet das Stillleben neu, und selbst Roman Signers frühe Wassersprengungen vor der Spinnerei finden Widerhall. Ob auch der «Wasserstern» davon erzählt?

Gegensätze prägen auch das Werk der letzten beiden Lebensjahre, die sie bei der Familie ihrer Tochter in Washington verbringt. Die Stadt zerstückelt wie ein Sturm die Bildelemente, in farbigen Dreiecken sucht sie Ruhe, und auf dem Land findet sie existenzielle Sujets: Eine schiefe Holztreppe führt zum geschlossenen «Side Entrance» eines Landhauses mit weisser, abgeschossener Holzfassade. Es war Ilse Webers letztes Werk und stand bei ihrem Tod 1984 auf ihrer Staffelei. Ein Sinnbild.

Ilse Weber (1908–1984): The Side Entrance, 1984, Aquarell auf Papier, 50.5 × 39.0 cm, Nachlass Ilse Weber. Jörg Müller / Bündner Kunstmuseum

1992 würdigte das Kunsthaus Zürich das Schaffen von Ilse Weber, und gleichzeitig wanderte die Dreierausstellung Bourgeois–Oppenheim–Weber von Aarau bis Budapest und New York. Danach sah man nur noch vereinzelte ihrer Werke in Gruppenausstellungen. Schön, dass ihr Werk nun nach über dreissig Jahren endlich wieder zu entdecken ist. Vielleicht kein Zufall. Denn wie sich Ilse Weber auf unsicheres Terrain und in unbekannte Räume wagte, passt zu unserer Zeit.

Ilse Weber. «Helle Nacht», Kunstmuseum Chur, bis 30. Juli. Katalog im Verlag «Scheidegger & Spiess».