Philipp Hildebrand, neu Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft

Kulturpolitik Neues Amt für Philipp Hildebrand: Herr Präsident, in Zürich stehen Sie unter Beobachtung! Der ehemalige Nationalbankchef Philipp Hildebrand ist neuer Präsident des Trägervereins des Zürcher Kunsthauses. Die Wahl ohne Gegenkandidatur zeigt den massiven Mangel an Transparenz, der in der letzten Schweizer Boy Group dieser Art herrscht. Daniele Muscionico 31.05.2022, 17.53 Uhr

Philipp Hildebrand. Bild: zVg

Nun ist es angerichtet, Philipp Hildebrand ist neuer Präsident des Zürcher Kunstgesellschaft. Der Gewinner wurde publik, die neue Normalität ist die alte, die Bilanz ist überraschungslos. Der einzige Kandidat des Vorstandes wurde am Dienstag von den Vereinsmitgliedern zum Präsidenten der Trägerschaft des Zürcher Kunsthauses gewählt. Die Geschicke der renommiertesten – und seit der vermasselten Bührle-Debatte schlecht beleumundeten - Schweizer Kunstinstitution liegen ab 1. Juli 2022 in der Hand (auch) eines Risikomanagers.

Logisch dieses Finale, die alte Boygroup bleibt unter sich. Ist das schlimm? Muss nicht schlimm sein, aber kann. Hildebrand ist ein wendiges Talent und versteht sich auf immer neue Ämter, Rollen und Interessen einzuschwingen. Er wird in Zürich sein gewinnendes Äusseres und seine Begabung zur Diplomatie ins Feld führen, seine Netzwerke spielen lassen, sein Lasso in die Finanzwelt werfen. Und das ist dringend notwendig: Das Kunsthaus fährt zum zweiten Mal in Folge herbe Verluste ein, 2023 sieht die Lage ähnlich düstern aus. Zudem tun sich neue Defizite auf, lässt der Vorstand verlauten, «der Umzug in den Chipperfield-Bau und die Neuhängung» schlug mit höheren Ausgaben zu Buche als geplant. Schöne Aussichten sehen anders aus.

Der Kandidat ist wortkarg, die Wahlversprechen sind blumig

Philipp Hildebrand ist ein weltläufiger und weltgewandter Banker. Ob ihm allerdings am Zürichsee seine Overseas-Experience hilft? Man ist da nicht so sicher. Der Krisenherd Kunsthaus ist ein lokales Desaster, will lokal gelöst werden und wird von der lokalen Öffentlichkeit und Politik (Subventionsgebern) sehr genau beobachtet. Der Neue muss am Heimplatz, Face to Face, die Sympathie und Glaubwürdigkeit zuhanden des Hauses zurückgewinnen.

Hildebrands Videobotschaft an die Wähler vom 2. Mai 2022 - Interviews gab er nicht - ist das Mass, an dem er sich messen lassen muss. Einen Satz vor allem hat man in Zürich sehr wohl gehört. Er versprach, die Provenienzforschung prioritär zu behandeln. Nach drei Jahren, so lange dauerte sein Mandat, solle diese vollumfänglich und professionell abgeschlossen sein. Ein Wahlversprechen, ein gewichtiges. Es geht nicht vergessen.

Die Wahl warf im Vorfeld Fragen auf, Antworten werden folgen müssen. Beispielsweise jene zum Ungleichgewicht der Interessen. Die Zürcher Kunstgesellschaft, der Verein, dem die unschätzbaren Kunstwerte des Hauses gehört, geniesst augenscheinlich zunehmend Zulauf. Mit 23 271 Mitgliedern ist der Club so potent und einflussreich wie noch nie in der Geschichte des Hauses.

Weg vom Feudalsystem, hin zu mehr Demokratie

Nachdenklich stimmt allerdings: Die Wahl von Hildebrand mobilisierte lediglich bescheidene 4005 Mitglieder. Die Zahl liegt damit noch tiefer als bei der Wahl von Hildebrands Vorgängerin, der früh verstorbenen Anne Keller. Diese trat, erstmals in der Vereinsgeschichte, gegen einen Sprengkandidaten an. Jener war zwar chancenlos, doch die Wähler und Wählerinnen durfte sich ernstgenommen fühlen.

Nun sackte die Wahlbeteiligung erneut ab, auf ein Rekordtief sogar. Was lässt sich aus dem Umstand lesen? War es das Fehlen einer alternativen Kandidatin? Hat man intern den Eindruck, dass sich die alte Garde doch immer wieder selbst erhält? Die Kunstexpertin und Sprengkandidatin Cristina Bechtler jedenfalls, die vor ein paar Wochen plötzlich aus dem Boden wuchs, war wohl eher eine planvolle Störung als eine ernst zu nehmende Alternative.

Zurück also zur Normalität am Heimplatz? So einfach geht das wohl nicht, liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde. Der Misstöne rund um die Wahl waren zu viele, als dass man den Deckel der Akte so einfach schliessen darf. Im Gegenteil, die Losung muss lauten: Deckel zu, Akte offen. Die Neubesetzung des prestigeträchtigsten Jobs in den Kulissen eines Schweizer Museums ist keine Personalie, wie andere auch. Am Kunsthaus Zürich wird Politik gemacht.