Künzlis Schatztruhe: «Unterhaltigsbrunz» von Tinu Heiniger

Künzlis Schatztruhe Schweizer Cancel Culture in den 70er-Jahren: Der Song «Unterhaltigsbrunz» wurde sogar gerichtlich verboten Der bissige Berner Liedermacher Tinu Heiniger griff 1979 das Trio Eugster und die Schweizer Unterhaltungsbranche frontal an.

Der Streit endete mit einer rückblickend schier unglaublichen Zensur von Kunst und Kultur. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 06.01.2023, 11.30 Uhr

Künzlis Schatztruhe: «Unterhaltigsbrunz» auf dem Album «Mängisch fägt's no» von 1979. kk

Musikalisch trennte sie Welten. Hier der volkstümliche Zürcher Sänger Vic Eugster, da der scharfsinnig denkende Berner Troubadour und Anwalt Jacob Stickelberger. Doch beide sind 1940 geboren und kurz vor Jahresende im Alter von 82 Jahren verstorben.

1979 aber marschierten sie gemeinsam, als das Trio Eugster sich von Anwalt Stickelberger vertreten liess, um juristisch gegen das Lied «Unterhaltigsbrunz» von Tinu Heiniger vorzugehen. In diesem Lied griff der bissige Liedermacher das Trio und die Schweizer Unterhaltungsbranche frontal an.

Der Text: «am morge, wett mau ändlech wach wärsch, wirsch grad wider müeder, bim nachber louft der radio u dert möögge d’öigschter brüeder….das isch de unterhaltigsbrunz, wo hie us jedem chaschte louft, wo sich so gschisse dünn und harmlos git und drum so guet verchouft.…gäu, dasch zum chotze…»

Der Song löste einen medialen Sturm und heftige Debatten um Unterhaltungsmusik und das Trio Eugster aus, das in einer einstweiligen Verfügung endete. «Den Gesuchsgegnern wird mit sofortiger Wirkung jegliche Verbreitung des Liedes ‹Unterhaltungsbrunz› des Herrn Martin Heiniger verboten, unter der Androhung der Straffolgen».

Unglaublich! Per Gericht wurde Heiniger der Mund verboten. Eine solche Zensur von Kunst und Kultur kann man sich heute kaum vorstellen. Oder gerade doch? «Unterhaltigsbrunz» war auf jeden Fall der erste Schweizer Fall von «Cancel Culture», bevor es den Begriff überhaupt gab.

Heiniger liess sich jedoch nicht beirren und veröffentlichte im Album «mängisch fägt’s no» eine zweite Version unter dem Namen «Unterhaltigsbrunz Nr. 2». Das Trio Eugster kam im Text zwar nicht mehr explizit vor, das Lied endete aber mit den Worten: «ds gricht schützt dä Unterhaltigsbrunz.»

Besonders pikant an der Affäre war auch, dass sich der arrivierte Berner Troubadour, Freund und Weggefährte von Ikone Mani Matter, auf die Seite des Volkstümlichen schlug, um gegen den aufstrebenden, dezidiert linken Berner Liedermacher vorzugehen und ihn juristisch in die Schranken zu weisen. Der heute sanftmütige Heiniger hatte sich längst mit seinem Kollegen versöhnt. Wie die Eugsters Jahre später betonten, war Stickelberger damals aber sogar die treibende Kraft hinter dem Vorgehen: Berner Troubadour gegen Berner Liedermacher.

