Künzlis Schatztruhe: «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an»

Monica Morell: Die Dramen in ihren Liedern haben sie bis zuletzt verfolgt «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an», dieses Lied der Schweizer Schlagersängerin war vor 50 Jahren ein Riesenhit. Schicksalslieder waren ihr Markenzeichen und das Schicksal holte sie immer wieder ein. Stefan Künzli 27.01.2023, 05.00 Uhr

In diesen bewegten Jahren Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre war die Schweizer Schlagerszene eine One-Woman-Show. Die St.Gallerin Paola, damals noch Paola del Medico, war die Einzige, die international etwas mitreden konnte. Das änderte sich 1973 mit Monica Morell und ihrem Song «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an». Der von Pepe Ederer und Gerd Gudera komponierte Song eroberte die deutschen Hitparaden im Sturm und erreichte vor genau 50 Jahren auch Platz 1 in der Schweizer Hitparade.

Der Song war so erfolgreich, dass die 1953 als Monica Wirz-Römer im aargauischen Menziken geborene Sängerin ihr Biologiestudium nach fünf Semestern aufgab. Das himmeltraurige Lied handelt von ihrem angeblichen Freund Tommy, der an einem Sonntag starb, der eigentlich der schönste in ihrem Leben werden sollte. «Doch dann kamen sie und sie sagten mir: Dein Tommy kommt nie mehr heim.»

Wer einst behauptete, das Lied sei entstanden, nachdem ihr wirklicher Freund Thomas bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war, weiss man heute nicht mehr. Die Legende wurde später jedenfalls mehrfach widerlegt, sie befeuerte aber den Erfolg des Liedes. 1,5 Millionen Mal wurde die Single verkauft. Schicksalslieder wurden zum Markenzeichen der Schweizer Schlagersängerin.

Ihr erfolgreichster Song und die Dramen verfolgten Monica Morell auch, nachdem sie ihre Schlagerkarriere Ende der 70er-Jahre beendet hatte. «Jedem Menschen ist sein Schicksal vorbestimmt», heisst es im Song. Das Schicksal wollte es, dass zehn Jahre später ihr einziges Kind, der gleichnamige Sohn Thommy, am plötzlichen Kindstod als Säugling erlag. Als Folge zerbrach auch ihre Ehe.

Auch danach blieb ihr nichts erspart. Die Schicksalsschläge, die sie in ihren Lieder besang, holten sie ein. Sie wurde von einer rätselhaften Krankheit befallen, die sich schliesslich als Polyneuropathie herausstellte. Eine heimtückische Nervenkrankheit, welche die einst so attraktive Frau sichtbar zeichnete und sie kaum mehr sprechen konnte. Schliesslich erkrankte sie an Krebs und starb nach langjährigem Leiden im Alter von nur 54 Jahren.

Das Drama um Monica Morell endete aber auch nach ihrem Tod noch nicht. Um ihr stattliches Erbe von etwa 40 Millionen Franken wurde erbittert gestritten. In diesem Jahr, am 6. August, wäre sie 70 Jahre alt geworden – es ist ein Sonntag!

