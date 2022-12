Künzlis Schatztruhe: Der Priester, der die Beatles schlug

Künzlis Schatztruhe Kaplan Flury: Der Priester, der die Beatles schlug Er war Drogenpapst, ein singender Geistlicher und ein Popstar. Fast unglaublich: Mit seinen Liedern stürmte er in den 1960er-Jahren die Hitparaden von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir erinnern uns, staunen und schmunzeln. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 09.12.2022, 17.00 Uhr

Stefan Künzli feiert Weihnachten mit Platten von Kaplan Flury. kk

Erinnern Sie sich an Kaplan Flury? 1934 in Wangen bei Olten geboren, war er der erste Schweizer Geistliche, der statt des steifen Kragens einen Rollkragenpulli trug. Eine schillernde Figur, engagiert, erfolgreich, umstritten: und ein Popstar. Weit über die Landesgrenze hinaus machte er sich einen Namen als singender Geistlicher und startete vor 50 Jahren als eine Art Drogenpapst die Antirauschgiftkampagne «No Drugs». Dabei diente ihm das Sonnenrad als Symbol des Lichts und des Lebens, das auf T-Shirts, als Kette, Medaille, Anstecknadel oder Autokleber erhältlich war und in seine Stiftung floss.

Alfred Flury hatte grosse Verdienste in der Jugendseelsorge und Drogenprophylaxe. Den Kampf gegen Drogen führte er in einer Zeit, als Drogen vor allem in der aufblühenden Rock- und Hippieszene beliebt waren. Für Kopfschütteln sorgte er aber, als er «das Drogenproblem ein Bestandteil der kommunistischen Unterwanderung aus dem Osten» bezeichnete.

Flury war ein Vertreter der modernen Seelsorge, die die Menschen mit geistlichen Liedern im Schlagergewand Gott näherbringen wollte. «Mit den Liedern will ich den Menschen helfen, sich selbst, die Umwelt und Gott verstehen zu lernen,» sagte er dazu. Er richtete sich gegen die selbstzufriedene, satte Gesellschaft und den Konsumwahn, ist aber auch immer wieder auf Widerstände gestossen. Das «Nidwaldner Volksblatt» zum Beispiel forderte die Leute zum Boykott seiner Konzerte auf. «Bei solchen Aufgaben könne man einen höheren Anspruch erwarten als billige Unterhaltung.»

Das änderte aber nichts an seinem schier unglaublichen Erfolg. Über eine halbe Million Platten verkaufte er und war in Deutschland und Österreich noch beliebter als in der Schweiz. Mit dem Lied «Ich will an deiner Seite gehen» war er 1964 in den deutschen Charts und eroberte in Österreich sogar die Chartspitze vor den Beatles. Er war «der Priester, der die Beatles schlug».

Er prangerte Starkult und Nachahmungstrieb an wie im Antidrogenlied «Jimi, oh Jimi Hendrix», das er 1970 nach dem Tod des Gitarrengotts schrieb. Von der antiautoritären Erziehung hielt er nichts. Die Jugend brauche Führung. Neben seinen erzieherischen Songs sang er aber auch normale Weihnachtslieder wie «Oh du Fröhliche» und «Stille Nacht»: Weihnachten mit Kaplan Flury. Wir erinnern uns mit Respekt – und einem Schmunzeln.

