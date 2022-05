Rammstein in Zürich: Ein kleines bisschen Horrorshow

Konzertkritik Rammstein liefert in Zürich ein kleines bisschen Horrorshow – mit viel Bumm und Pyros, aber wenig Überraschungen Knüppelharte Drums, messerscharfe Gitarren und viel rollendes R: Rammstein liefern im Letzigrund den knalligen Auftakt zur Freilicht-Konzert-Saison. Der Abend hat viel Kraft, aber wenig Abwechslung. Michael Graber 1 Kommentar 30.05.2022, 22.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mächtige Bühne, mächtig Feuer. Rammstein heizten im Letzigrund ein. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Es war auch der Auftakt zu der Freilicht-Konzert-Saison. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Der Beat prischt im Stechschritt voran. Das Konzert war wuchtig. Und laut. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) 40'000 Zuschauer am Montag und am Dienstag gleich noch einmal. Die deutsche Band ist ein Publikumsmagnet. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Rammstein-Konzerte sind auch immer ein bisschen Kostümshows. Hier: Till Lindemann als böser Koch. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Und immer wieder: Feuer. Auch das ein Markenzeichen der Band. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Die Hitze der Feuersäulen waren selbst auf den Sitzplätzen noch gut spürbar. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Till Lindemann hat eine unnachahmliche Art zu singen. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Der Letzigrund dankte es der Band mit viel Applaus. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Was fehlte: Die ruhigeren Momente. Alles war laut und musste Knallen. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Die Show musste wegen Corona zwei Jahre lang immer wieder verschoben werden. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Die Show im Letzigrund war fast identisch mit jener vor drei Jahren in Bern. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022) Alles an diesem Abend hatte Wucht. Auch dank Feuer. Und auch wegen der Musik. Bild: Claudio Thoma (Zürich, 30. Mai 2022)

Bumm. Es geht wieder los. Der ganz normale Wahnsinn hat den nicht so normalen Wahnsinn abgelöst. Die Freilichtkonzertsaison ist eingeballert, nach zwei Jahren Feuer- und Feierpause: Rammstein vor 47’000 Zuschauern im Letzigrund. Wumms. Feuerwerk. Die Gitarrenriffs so laut, dass sie im ganzen Körper spürbar sind. Körper dicht an dicht. Es duftet nach Bier und Schweiss und fühlt sich an wie der Sommer 2019, remember?

Vielleicht auch darum, weil bis auf wenige neue Nummern im Rammstein-Set sehr vieles an ebendieses Konzert in ebendiesem Sommer erinnert. Damals rummste und knallte es im Bern. Never change a winnig team, never change a winning Band. Wer zweimal das Letzi ausverkauft, hat ja auch keine Not, sich neu zu erfinden. Darauf noch ein kräftiges Bumm. Bei «Sehnsucht» sind es Vulkane. Solche, die aber schon auch ein bisschen knallen. Einfach Rammstein halt.

Wer nicht live dabei war, hier eine Kostprobe:

Der Druck ersäuft im Druck

Dummerweise ist aber auch vieles: einfach Rammstein. Nicht nur für Leute, die schon 2019 in Bern waren, fühlt sich das seltsam überraschungsfrei an. Wer mit den in feierlichem Schwarz gehüllten Fans am Montag darüber diskutiert hätte, hätte wohl ein «Ja und?» als Antwort erhalten. Gewiss, das ist eine gute geölte Maschine, die hier voranstampft, aber sie rollt vor allem, weil sie rollt. Schon ihr eben veröffentlichtes Album «Zeit» ist eher langweilig ausgefallen.

Der Druck ersäuft in Zürich zuweilen im eigenen Druck. Es ist schlicht zu viel, was von der Bühne ins Publikum geschleudert wird. Und genau darin liegt eine Schwäche dieser Show: Es ist alles so hochgepowert, dass es gar keine Zwischentöne verträgt. Es geht Schlag auf Schlag. Bumm auf Bumm. Konfettiregen auf Knallkörper. Und Rammstein liefern: Das Schlagzeug dröhnt, der Bass ist scharf, und Sänger Till Lindemann kann die Töne unnachahmlich rausgurgeln. Ein kleines bisschen Horrorshow. Mindestens.

Till Lindemann , Sänger von Rammstein, kann die Töne rausgurgeln wie kaum ein Anderer. Claudio Thoma

Und wenn es so richtig dröhnt, wie etwa bei «Zeit», dann ist dies tatsächlich richtig gut. Das ist es auch, wenn «Deutschland» in eine bös-bauchig-bassige Technoversion geschreddert wird, inklusive Dada-Choreografie in blinkenden Gewändern. Aber fünf Takte weiter sind wir schon wieder bei den Kettensägen-Gitarren und allerlei Bumm. Der Letzigrund jubelt.

Kein Abend für Zwischentöne

Fast schon rührend ist die einzelne Ukraine-Flagge, die vor der Bühne geschwenkt wird. Lindemann singt derweil über sein Hadern mit «Doitschland». Die Band, die sich sonst oft vor klaren politischen Positionen hütet, hat sich klar gegen den russischen Angriffskrieg gestellt. Zwischen zwei Bumms und Feuerfontänen ist es aber irgendwie grad egal. Das ist kein Abend für eine Message. Das ist kein Abend für Zwischentöne.

Vor dem Zugabeblock johlt die Menge unappetitlich, wenn Frauen mit grossem Ausschnitt auf dem Videoscreen zu sehen sind. Hahahoho. Die Masse, und die ist im Letzi sehr männlich, kann ziemlich gruselig sein. Aber eben: Kein Abend für Zwischentöne. Mehr für Bumm. Darüber kann auch «Engel», am Klavier dargeboten, nicht hinwegtäuschen. Und wer mit dem Feuer spielt, der muss auch in Kauf nehmen, wenn es dann ein paar Brandstifter im Publikum hat. Von Bumm zu Bums ist es ein kurzer Weg. Zwischenzeitlich karikieren Rammstein die übertriebene Männlichkeit auch mit allerlei Penis-Symbolen, aber es überschreitet das Pausenplatz-Pimmelwitz-Niveau leider nicht wirklich.

Am Ende ist es halt einfach auch Unterhaltung. Solche, über die man sich streiten kann. Vielleicht sogar streiten muss. Dafür bleibt aber vor lauter Stechschritt-Drum kaum Zeit. Und schon knallt es wieder. Der ganz normale Wahnsinn. Und sonst halt einfach: Bumm.

.

1 Kommentar Hellbach Patrick vor etwa 5 Stunden 1 Empfehlung Dieser Kommentar ist aus Sicht eines Fans nicht würdig. Da wünscht man sich doch eine tiefgründigere Rechereche eines Journalisten...Rammstein hat geliefert auf was Fans 2 Jahre gewartet haben, Punkt! 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen