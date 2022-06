Was die Lenzburgiade mit Merlot zu tun hat

Festival «Meine Frau ist die Innenministerin, ich der Aussenminister»: Ein Blick hinter die Kulissen der Lenzburgiade Am Dienstagabend beginnt die Lenzburgiade. Der Pianist Oliver Schnyder leitet das Festival zusammen mit seiner Frau Fränzi Frick und mischt die Musikstile munter. Christian Berzins Jetzt kommentieren 21.06.2022, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oliver Schnyer und Fränzi Frick leiten die «Lenzburgiade» Christian.doppler@cosmepics.ch,christian Doppler / MAN

Die Lenzburgiade ist ein Open-Air-Festival? Lenkt das die Programmation?

Seit 2021 sind wir dank überdachten Bühnen ein reines Open-Air-Festival. Auf unsere Programmation hat dies keinen Einfluss, denn dank unserem langjährigen und erstklassigen Veranstaltungstechnik-Partner müssen wir draussen keine akustischen Abstriche machen.

Gibt es ein Argument für ein Open-Air-Festival nördlich von Verona?

Gibt es ein Argument für vorzüglichen Merlot vom Winzer nördlich des Gotthards?

Wer weiss... Wie würden Sie die Festivalausgabe 2022 charakterisieren?

Unser Festivalmotto lautet seit der allerersten Ausgabe «Klassik und Folk». Wir bemühen uns, der damit verbundenen Erwartungshaltung an stilistische Vielfalt in jedem einzelnen Programm gerecht zu werden. Paradoxerweise kann die so definierte musikalische Breite wiederum eine Begrenzung darstellen. Wir nehmen mit einigem Gefallen zur Kenntnis, dass Genregrenzen im Schlepptau gesellschaftspolitischer Umwälzungen um Themen wie Identität, Diversität und exklusionsfreien Konsens zunehmend verwischen und sich auflösen.

Das Auftaktkonzert der Lenzburgiade im Schloss Lenzburg mit Pianist Oliver Schnyder und Argovia Philharmonic unter Dirigent Douglas Bostock im Juni 2019. Colin Frei / Foto: Colin Frei / Aargauer Zeitung

Fränzi Frick und ich planen seit unserem Antritt als Co-IntendantInnen mit dem Argument, dass sämtliche qualitativ hochstehende Musik eines Tages «klassisch» wird und ihre Wurzeln gleichsam in der «Volksmusik» hat. So tummeln sich – und ich benutze hier zum besseren Verständnis die herkömmlichen Etiketten – in unseren Programmen klassische Musik, Folk, World, Jazz, Pop, Rock, Schlager, Shanties und vieles mehr.

Wie wollen Sie sich als Pianist ins Festival einbringen?

Ich bin als CO-Intendant einerseits für die Programme und die Musiker-Akquise mitverantwortlich. Dabei bringe ich das Gewicht meiner Erfahrungen zugunsten des Festivals ein. Meine Frau und ich geben dem Festival ein Gesicht, begrüssen das Publikum und nehmen ihm den Puls. Und wir treten – möglichst massvoll – selber auf. Bei aller Bescheidenheit: Die Konzerte, in denen meine Frau und ich selber auftreten, sind stets überdurchschnittlich gefragt. Mag sein, dass hier die Faktoren «Aargauer und Aargauerin» und «Heimspiel» eine Rolle spielen. Andererseits muss ich ehrlicherweise sagen: Unsere eigenen Auftritte sparen uns Geld und geben uns einen grösseren finanziellen Spielraum.

Am Freitag spielen Sie mit Pianistin Lise de la Salle, am Sonntag mit Ihrem Trio und Tenor Daniel Behle. Warum sollte man sowohl den einen wie den anderen Abend nicht verpassen?

Beide Abende gibt es in dieser Zusammenstellung nur an der Lenzburgiade 2022. Und so kuratieren wir gewissermassen auch das Dilemma der Qual der Wahl. Es darf ruhig etwas weh tun, das eine zugunsten des anderen zu verpassen.

Das Oliver Schnyder Trio.

Co-Leiterin ist Ihre Frau, Fränzi Frick: Wie sind die Aufgaben zwischen ihr und Ihnen verteilt?

Sie sind nicht streng verteilt, wir ergänzen uns auf spielerische Weise. Fränzi ist die umsichtige «Macherin» und ein wahres Organisationsgenie. Ich bin eher der strategische Netzwerker. Sie ist eher Innenministerin, ich eher Aussenminister.

Beim Publikum sehe ich nach zwei Corona-Jahren immer noch eine gewisse Zurückhaltung: Male ich zu schwarz? Wie viele Besucher haben die zwei Jahre den Klassikbetrieb gekostet?

Das beobachten wir leider auch. Das Publikum hat sich daran gewöhnt, kurzfristiger zu entscheiden und sich mit einem Ticketkauf nicht langfristig den Kalender zu blockieren, nur um schliesslich zu erfahren, dass die Karte durch eine Virusmutation Makulatur geworden ist. Nun ist es an uns allen, neues Vertrauen zu wecken und mit unverwechselbaren Angeboten einen neuen Imperativ für das Live-Erlebnis zu schaffen. Dazu brauchen wir wohl oder übel einen etwas längeren Atem. Und etwas Zuversicht.

Lenzburgiade: bis 26. Juni.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen