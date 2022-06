Harfenglück: Lavinia Meijer, Elisabeth Plank, Magdalena Hoffmann

Klassik Harfen-CD: Seelentröster in schlechten Zeiten Eine Flut von Harfen-CDs zeigt die breite Klang- und Repertoire-Palette dieses himmlischen Instruments. Christian Berzins Jetzt kommentieren 02.06.2022, 09.07 Uhr

Magdalena Hoffmann, Harfenistin Christoph Köstlin / Deutsche Grammophon

Harfen-CDs so weit das Ohr reicht! Kein Wunder, sind doch Harfenklänge Ohrenbalsam in schlechten Zeiten und ihre grössten Interpreten bezeichnenderweise Engel: Seelentröster und Himmelszelt-Philharmoniker.

Eine Vertreterin auf Erden ist Lavinia Meijer: Einst spielte sie auf CD Minimalmusik von Philip Glass, bald säuselnde Klänge von Ludovico Einaudi, nun reist sie ins klingende Nichts: «Are you still somewhere?» heisst die Aufnahme mit vielen Eigenkompositionen.

Zwar hat auch Magdalena Hoffmann (Bild) auf CD ein sanftes, mondglänzendes «Mosaik der Nacht» zusammengestellt, doch bei ihr gibt es viel mehr zu erleben als schwebende Klänge. Ausgehend von einem Nocturne Chopins zaubert zwar auch sie mit süssen Tönen, aber bald wabert, ja dröhnt der Bass, und die ganze Klangpalette der Harfe wird prächtig ausgereizt. Faszinierend, welch unheimliches Spiel die Elfen und andere Nachtgeister auf Hoffmanns Saiten in Benjamin Brittens «Harfensuite» treiben.

Noch sinfonischer denkt der Basler Joel von Lerber sein Instrument – in nicht unähnlichem Repertoire zieht er alle Register. Allerdings sind es bei ihm vor Originalkompositionen, etwa von Henriette Renié, Elisas Parish Alvars, Wilhelm Posse und anderen, meist vergessenen Komponisten aus dem 19. Jahrhundert. Und auch hier: Elfen und Nachtigallen verführen in märchenhafte Welten.

Musikalische Liebesbriefe verschickt Elisabeth Plank mit der CD «Musings» (Nachdenken). Sie vereint Musik aus drei Jahrhunderten und beherrscht ihre Harfe eindrücklich: In der vermeintlich ewigen Harfenseligkeit deckt Plank dunkle Abgründe auf. Gewagt, aber grossartig: Die Bearbeitung des Adagiettos aus Mahlers 5. Sinfonie. Christian Berzins

Hoffmann: Nightscapes, DG

Meijer: Are You still somewhere?, Sony

von Lerber: Légende, Claves.

Plank: Musings, Claves.

