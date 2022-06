Retten Teamlab und William Kentridge die Klassik?

Klassik Kreativ über die Schnur hauen, muss in der Oper und im Konzertsaal einmal im Jahr drin liegen Dougados Magali / Theater Genf Spartenübergreifend ist für Konzert- und Opernveranstalter nicht die Lösung, aber eine gute: Die Oper Genf und das Luzerner Sinfonieorchester zeigen dieser Tage, wie es geht. Christian Berzins 0 Kommentare 25.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Am Montagabend, kaum hatte im Grand Théatre Genf Puccinis Schlachtross «Turandot» begonnen, wollte unser Mund vor Staunen nicht mehr zugehen: Nicht darum, weil der Tenor gesungen hätte, dass die Säulen rundum eingestürzt wären, sondern weil da ein Aug-und-Ohr-Spektakel geboten wurde: Chormassen donnerten hinein in eine Lichterorgie, Protagonisten schwebten in surrealschönen Bühnenbauten. Zum Schluss wurde das Regieteam bejubelt, die 1500 Personen fassende Oper war ausverkauft.

Normalerweise ist das nicht so. Hierzulande bleiben viele Plätze leer, wenn nicht ein weltberühmter Solist mit auf dem Podium steht, wenn nicht die Hits gespielt werden.

«Wie machen wir’s, dass alles frisch und neu/ und mit Bedeutung auch gefällig sei?», fragt sich deswegen nicht nur der Schauspieldirektor in Goethes «Faust», sondern alle Intendantinnen und Intendanten landauf, landab. Aber im Kampf um Publikum und Aufmerksamkeit, auch internationale, werden nur wenige Institutionen originell.

Ansatzweise gut sein, reicht nicht, man braucht Ideen, Zeit und Geld

Das Zürcher Kammerorchester versuchte sich eine kurze Zeit mit neuen Formen: Film, Foto und Duft wurden den Konzerten gestenreich beigemischt. Es war innovativ und gut gemeint, aber zu billig gemacht. Und ­somit ging’s bachab.

Wenn ein Orchester vor der Orgel eine Leinwand aufspannt und zu einem Krimi Filmmusik spielt, ist das ein Spass, aber genauso unkreativ, als wenn ein Lichtshow-Meister ein Lichtermeer in den Saal strömen lässt. Man darf von den mit Millionen subventionierten Häusern erwarten, dass sie ­wenigstens einmal im Jahr intellektuell über die Schnur hauen, dass sie anstatt wieder die Brahms- rauf- und die Beethoven-Sinfonien runterzuspielen, die Klassik neu denken.

Das Zürcher Kammerorchester zeigte Tierbilder zu Chopins Klavierkonzert. ho

Opernhäuser haben es im Bemühen um Originalität einfacher. Doch engagiert man weltberühmte bildende Künstler als Bühnenbildner, generiert das zwar Aufmerksamkeit, aber leider selten gute Resultate. Als Skandalkünstler Jonathan Meese in Salzburg im Sommer 2010 ein Bühnenbild baute, war da nichts zu sehen, was einer ­Dionysos-Oper geholfen hätte, verständlicher oder spektakulärer zu ­werden. Auch Gerhard Richters Bühnenbilder für «Lulu» verblassten rasch.

Es kann erfrischend sein, einen berühmten Namen aus einer anderen Sparte – Film oder Comedy – als Regisseur zu gewinnen. Woody Allen, Wim Wenders, Michael Haneke oder Christoph Waltz wurden von wachen Intendanten in die Oper gelockt. Um aber wirklich Neues zu erschaffen, braucht es jemanden von aussen, von der bildenden Kunst oder von der Architektur.

Dieses Kunststück gelang der Genfer Oper dank der Weitsicht von Aviel Cahn. Dieser Intendant versucht immer wieder, andere Sparten in sein Operntheater zu locken, Filmregisseure, aber auch Choreografen. Nun ist er einen Schritt weitergegangen, hat Teamlab – ein japanisches Künstlerkollektiv – für Puccinis «Turandot» engagiert.

Cahn fand es spannend, eine Gruppe, die in der Licht- und Video-Technologie wegweisend ist, erstmals in die Oper einzubinden. Und er hat damit gleich ein heikles Problem gelöst: «Turandot» ist voller fernöstlicher Anspielungen, die man heute tunlichst eliminiert, um nicht altbacken oder gar rassistisch zu wirken. Teamlab aber ist in ihrer Ästhetik darin verwurzelt, kann sich den vermeintlichen Klischees ganz unverkrampft und natürlich nähern.

Cahn sagt ehrlich, dass «Turandot» nun mal nicht die Tiefenpsychologie eines «Wozzeck» habe und somit visuelle Power brauche. Die Rechnung ging auf: Dem Publikum wird ein Spektakel geboten, das nicht nur aus optischen Reizen besteht. Kein Wunder, Teamlab wurde ein Regisseur zur Seite gestellt, der die Bauten und Laserinstallationen in eine Handlung führte.

Turandot begibt sich hinunter zu den Menschen... Dougados Magali / Oper

Entfernt erinnert der Abend an die Arbeiten der spanischen Theatergruppe «Fura dels Baus», die eine Art «Cirque du Soleil»-Show über ganze Opern legte, auch in Verona einst eine «Aida» inszenierte und ausgebuht wurde. Auch Bob Wilsons abstrakte Licht-Kunst war irgendwann nur noch Schablone, konnte über jede Oper gelegt werden.

Die Sparten mischen, festgefahrene Ansichten zu sprengen, ist ein Risiko: Ai Weiwei versuchte es in Rom im März ebenfalls mit «Turandot»: Die Meinungen darüber gingen weit auseinander. Ob ein Abend ereignishaft war, erahnen die Musikfreunde bisweilen erst Jahre später.

Szene aus Ai Weiweis «Turandot»-Inszenierung in Rom. Fabrizio Sansoni/ Teatro dell’Opera di Roma

Aber die Intendanten müssen im Voraus an die Ereignishaftigkeit glauben. So war es jedenfalls bei der Weltpremiere von William Kentridges Film zu Schostakowitschs 10. Sinfonie in Luzern vor zehn Tagen.

Die NZZ jammerte über den Overkill

Das Luzerner Sinfonieorchester spielte das Werk formidabel, hätte für die Aufführung als abstrakte Musik Jubel geerntet. Nun aber war man Teil eines Ganzen, war der luxuriöse Filmmusik-Automat. Für viele Normal-Musikhörer bereits ein Denken, das es zu überwinden galt. Der Applaus blieb denn auch bescheiden. Die NZZ jammerte, dass der multimediale Overkill merklich die Wirkung der Musik gemindert hätte.

Gefangene sind wir unserer Erwartungshaltung! Ein unvoreingenommenes, vielleicht auch ein jüngeres Publikum hätte diese Aufführung als Einheit, als eine Art Konzertoper, gesehen und gejubelt. Wahrscheinlich ist der Film klüger und mit der Musik verwachsener, als man es erst dachte.

Weltpremiere des Films «Oh, to Believe in Another World», aufgeführt durch das Luzerner Sinfonieorchester am 15. Juni 2022 im Konzertsaal des KKL Luzern. Philipp Schmidli

Der Film «Oh, to Believe in Another World» wird seinen Weg machen, hoffentlich an Festivals aufgeführt, wo man ihn mit der nötigen Vorbereitung und Musse sehen wird. Uraufführung-Partner aber wird für immer das Luzerner Sinfonie­orchester bleiben. Darauf kann es stolz sein, andere Schweizer Orchester könnten sich von so viel Wagnis eine Scheibe abschneiden. Denn vorbei sind die Zeiten, als Sinfonieorchester und Opernhäuser einfach nur ihren Mozart, Strauss oder Eötvös spielen durften und die Leute den Saal strömten.

