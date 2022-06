Andreas Ottensamer denkt am Menuhin Festival die Klassik neu

Klassik Andreas Ottensamer: Der Posterboy und Klassikneudenker versucht sich nun auch als Dirigent Viele Konzertveranstalter sind ihm zu altbacken und so nimmt Andreas Ottensamer das Heft selbst in die Hand – nun auch als Dirigent. Christian Berzins Jetzt kommentieren 12.06.2022, 05.00 Uhr

Andreas Ottensamer mag Vierminuteneier und das Dirigentenpodium. Stefan Höderath / Deutsche Grammophon

Ausgerechnet jetzt, wo man mich an den Tisch im prächtigen Garten führt, hat Andreas Ottensamer sein Vierminutenei aufgebrochen und will offensichtlich nicht gestört werden. Doch vielleicht hätte ich ihm genau in diesem Moment das Ei auf sein persilweisses Hemd schmeissen sollen, damit das folgende Gespräch eine andere Dynamik erhalten hätte.

So tollkühn dieser 33-Jährige Klarinette spielt, so steil die Ansagen an seine Klassik-Bubble sind, so samtig und wohlwollend verpackt er seine Worte. Und kommt eine Frage, der man nicht mehr mit Abwägen ausweichen kann, verschanzt sich der Wiener hinter einem Wall Humor: «Ich glaube, das Mikrofon knirscht gerade», sagt er, als ich frage, wann er denn nun die Berliner Philharmoniker verlasse.

Ja, dieser grosse Schritt liegt in der Luft, hat doch der Solo-Klarinettist des weltberühmten Orchesters neben seiner Tätigkeit als Kammermusiker, Festivalmacher (etwa auf dem Bürgenstock), Solist und Berliner Orchestermusiker begonnen zu dirigieren. Bereits füllt sich sein Kalender mit Engagements: Aichi Chamber Orchestra, das Tokyo Symphony Orchestra stehen im Kalender – gefolgt von einem Konzert mit dem MDR Sinfonieorchester Leipzig in Bad Lauchstädt.

Offenbar zweifelt niemand, dass der Klarinettist nach kurzer Lehrzeit den Orchestern etwas bringt. Ottensamer selbst sieht es sowieso nicht als Kurswechsel: «Von der Materie oder der inneren Motivation ist es keine Weichenstellung, sondern eine Intensivierung meiner musikalischen Einstellung. Es ist meiner Entwicklung nicht entgegengerichtet, sondern das Dirigieren führt sie weiter», sagt er weise und löffelt das Ei aus.

Ottensamer im Pyjama unter dem Weihnachtsbaum

Vom schönen Frühstücksgarten ist der Weg zu seinem Bild auf Instagram nicht weit. Da inszeniert er sich im Fitnesscenter oben ohne oder im Ganzkörper-Pyjama vor dem Weihnachtsbaum. Die Klassikszene rümpft darob die Nase. Was soll’s? Er macht das, was viele junge Menschen halt so auf Instagram tun. Jahrhundertdirigent Herbert von Karajan (1908–1989) setzte sich einst spektakulärer in Szene: Heisse Schlitten, eine junge Frau, Flugzeuge – die ganze Palette. Und die Klamotten waren genauso modisch. Die paar Ottensamer-Fotos sind nicht der Rede wert. Aber der Rede wert ist die Rolle, die Ottensamer in der Klassikszene auch damit spielen könnte – und spielt.

Vor kurzem etwa in Amsterdam. Da gab er mit seinem «Bro», wie er seinen dirigierenden Kumpel Lorenzo Viotti im jugendlichen Slang nennt, ein wildes Konzert. Der Saal kochte. Ottensamer kommentierte die Bilder des Triumphs auf Instagram mit: «We put it all out there – and you guys went full in with us.» («Wir haben alles von uns gegeben – ihr seid voll mitgegangen.»)

Junge dank Instagram-Auftritten ins Konzert locken? Vielleicht, seine Instagram-Geschichten würden jedenfalls zu seiner Persönlichkeit gehören: «Ich mache das nicht, weil ich denke, es sei fürs Business nötig.» Er benutze ein natürliches Medium zu Menschen, die daran interessiert sind, was er tue: «Das ist besser als eine starre Internetseite: Ich habe eine Stimme, kann Dinge bewegen und anregen.» 61'100 Menschen folgen ihm, 45'000 sind es auf Facebook. Begeistert erzählt er, wie in Amsterdam seit Lorenzo Viottis Amtsantritt 2021 das Publikum zehn Jahre jünger wurde.

Wie der Dirigent Viotti ist der Klarinettist Ottensamer bei den Veranstaltern begehrt, gibt es doch im Klassikbetrieb nur wenige, die sich auf dem Werbeplakat so gut machen und für Aufmerksamkeit sorgen. So einer ist nicht nur am Menuhin Festival Gstaad ein typischer und begehrter Artist in Residence. Im Berner Oberland gibt er Ende Juli gleich vier Konzerte. Nur schade, sind die Auftritte dicht gedrängt und finden innerhalb von drei Tagen statt. Aber eben: Ottensamers Terminkalender ist voll. Und es wird nicht besser, wenn es klappt mit dem Dirigieren. Dann wäre er endgültig am Schalthebel, um die Klassikwelt zu beeinflussen, ihr neue Impulse zu geben.

Das ist bitternötig, das Publikum wird immer älter, dunkle Corona-Schatten liegen über dieser Welt. Startenor Jonas Kaufmann sagte vor kurzem, dass alle grossen Häuser bald halb leer seien, man müsse etwas machen. Gestalten wie Viotti oder Ottensamer sind umso wichtiger, um ein neues, junges Publikum anzulocken.

Aber es ist höchste Zeit, neben den traditionellen, beim Stammpublikum beliebten Abenden andere Formen zu finden, die das Ewiggleiche variieren, vielleicht gar aufsprengen. Und das nur über charismatische Künstlerköpfe und nicht über dramaturgische Ideen, die im Intendantinnen-Büro ausgeheckt werden.

Und so sagt Ottensamer denn auch, dass es an den Musizierenden liege: «Wir sollten in der Gestaltung flexibler werden. Es gibt viele Punkte, bei denen man ansetzen kann. Viele Häuser und Veranstalter sind immer noch sehr altbacken eingestellt. Schon allein die Konzertlänge, die Konzerthälften-Einteilung oder die Pausen: Alles ist heilig. Mal ein Konzert ohne Pause? ‹Nein, bitte nicht›, heisst es dann», sagt er.

Dass Änderungen aber durchaus möglich sind, haben uns die zwei Coronajahre gezeigt. Selbst der vielerorts in Stein gemeisselte Konzertbeginn 19.30 Uhr war plötzlich obsolet. «Man sollte mehr probieren, mehr anpassen», sagt Ottensamer keck: «Vielleicht spricht es neue Leute an.»

Streitgespräche mit altbackenen Veranstaltern

Noch ist auch sein Tun, um etwas zu verändern, sehr rar. Wer seine Programme anschaut, erkennt meist keine Unterschiede zu jenen, die seine 40 Jahre älteren Kollegen einst gaben. Das streitet Ottensamer nicht ab, sagt aber: «Ich habe etliche Streitgespräche mit Veranstaltern und Orchestern, wo man immer wieder hört: ‹Wir müssen das Mozart-Konzert ansetzen.› Viele haben kein Vertrauen in das, was gehen könnte. Das Verständnis für ein Projekt ist oft nicht da.»

Ottensamer am Eröffnungskonzert des Bürgenstock-Festival in Luzern (am Cello Stephan Koncz). Roger Zbinden/LZ

Gegen ein mutiges Projekt würden sich alle schon im Vorfeld wehren. Irgendwer ringe sich durch, es doch zu machen, und ein Jahr später würden es alle wollen. «Da fehlen das Vertrauen und der Mut.» Es gebe auch viele in der Branche, die sich nicht viel dazu überlegen wollen, die würden sich freuen, wenn ihnen gesagt werde, was sie spielen sollen. «Aber wir alle – Intendanten, Management, Solisten, Orchester – müssen sensibel sei, schauen, wer eine Dynamik erschaffen kann, ein anderes Publikum anzuziehen.»

Anders gesagt: Wenn Ottensamer es schafft, auch mal Eier auf die weissen Hemden im Parkett zu schmeissen, kann die Klassikwelt etwas erleben.

Ottensamer am Menuhin Festival: 26. 7., 27.7. und 28. 7. (19.30 und ca. 22 Uhr).

CD: The Clarinet Trio Anthology, 7 CD, Decca 2022

