«The Fabelmans»: Das ist Steven Spielbergs persönlichster Film

Kino Mit «The Fabelmans» legt Steven Spielberg seinen persönlichsten Film vor Das Staunen über die Möglichkeiten des Films: Der grosse Hollywood-Meister des Mainstreams gräbt tief in den eigenen Erinnerungen. Aber hat er das nicht seit jeher getan? 04.03.2023

Filmisches Selbstporträt: Sammy Fabelman (gespielt von Gabriel LaBelle) als Steven-Spielberg-ähnliche Figur. Universal Pictures

Am Anfang passiert das grosse Eisenbahnunglück. Ratternd rasen die Wagen auf ein Cabriolet zu, lassen es durch die Luft segeln. Weiter bewegt sich die Lokomotive, fährt auf andere Zugteile, die sich sich ineinanderschieben, aufeinanderprallen, durcheinanderpurzeln. Alles splittert, kracht, staubt. Es ist eine Szene aus dem Kinospektakel «The Greatest Show on Earth» von Cecil B. DeMille von 1952, die den kleinen Sammy auf der Heimfahrt mit den Eltern so erschüttert wie fasziniert zurücklässt. Da hilft es kaum, dass der Vater ihm zuvor mit technischem Sachverstand erklärt hat, wie die Bilder laufen lernen, während die Mutter eine poetische Wendung findet: «Filme sind Träume, die man niemals vergisst.»

Im Staunen über die Machbarkeit dieses Unfalls liegt der künstlerische Start eines Menschen, der mit den Augen denkt und dem Gehirn sieht. Er erkennt die ungeahnten Möglichkeiten des Films, die Gesetze der Physik zu testen, Materie zu dehnen und zu brechen. Das Schönste daran ist die Konsequenzfreiheit: Das sensationelle Ereignis kann, einmal abgefilmt, unendlich oft wiederholt werden, seine Einzigartigkeit immer wieder aufs Neue demonstrieren. Damit ist Schrödingers Katze aus der Box geholt und auf die Leinwand geworfen worden.

Ein unverstelltes Schlüsselwerk

Zum jüdischen Chanukka-Fest bekommt Sammy selbst das nötige Instrument für diesen Zaubertrick geschenkt: Eine 8mm-Filmkamera. Schliesslich soll die Spielzeugeisenbahn daheim nicht unter den permanent nachgestellten Unfällen leiden müssen. Rasch erweitert sich Sammys erzählerisches Spektrum: Mit Ketchup-Tüten wird ein Zahnarztbesuch blutig illustriert, die Schwestern verwandeln sich mittels Klopapierrollen in stöhnende Mumien. Später müssen die Kameraden im Pfadfinderlager als Soldaten auf dem Schlachtfeld herhalten. Die Kamera wird zur geduldigen Therapiemaschine, die den Buben vor allem beschützt, was ausserhalb ihrer Linse passiert, besonders im Leben der Eltern.

Es ist eine klassische Mittelstandserzählung aus dem Herzen Amerikas, die sich von nun an in «The Fabelmans» ausbreitet, geprägt von Verschweigen, Verdrängen, Vergessen. Die Mutter liebt eigentlich einen anderen, ausgerechnet einen engen Freund der Familie, und hat ihre Karriere als Konzertpianistin aufgegeben. Der Vater pilgert von einem gut bezahlten Job zum nächsten, besser dotierten, in der paradoxen Hoffnung, mit einem Umzug das familiäre Glück festhalten zu können. Paul Dano spielt diesen verständnisvoll-unbeholfenen Burt, der sich in Abwesenheit aufopfert und nicht immer für die richtigen Dinge Verständnis zeigt. Mitzi (Michelle Williams) hingegen ist für den Buben der tröstliche Felsen, der jedoch manchmal von heftigen Nervenbewegungen ins Schwanken versetzt wird.

Neben der unermüdlichen Mutter begleiten auch andere Mentorfiguren die filmische Entwicklung: Der exzentrische Onkel Boris (Judd Hirsch), der Sammy lehrt, dass sich Kunst und Familie niemals ganz grün sein werden. Und, ganz am Ende, John Ford, der Regisseur von Steven Spielbergs realer filmischer Initiation, dem Western «The Man Who Shot Liberty Valance». Der legendäre Regisseur David Lynch spielt diesen anderen legendären Regisseur, in abgelatschten Klamotten, hinter dicker Zigarre grummelnd und dem Ratschlag, in einem Bild den Horizont unten zu zeigen oder oben – aber niemals in der Mitte.

Der deutlich autobiografisch grundierte «The Fabelmans» ist Spielbergs persönlichster Film geworden. Er ist das Schlüsselwerk zum Verständnis dieses Regisseurs, der ein solch offensichtliches eigentlich nicht bräuchte. Schliesslich hat er fast nur Schlüsselwerke über die eigenen Gefühle gedreht. Er hat sie nur geschickt versteckt, hinter Ausserirdischen, Dinosauriern oder Riesen. Lange zauderte Spielberg damit, seine Herkunft so ungeschminkt zu zeigen, wie er es nun mit 76 Jahren tut. Es scheint sich auszuzahlen: Kritik und Publikum sind «The Fabelmanns» weitläufig gesonnen. Mit sieben Nominierungen geht er als einer der Favoriten ins diesjährige Oscarrennen.

Väter und Söhne

Sammy ist ebenso eine typische Spielberg-Figur wie Burt. Wie ein roter Faden ziehen sich die abwesenden Väter und die verlorenen Söhne, die mit dem Erwachsenwerden hadern, durch das Werk des Regisseurs Spielberg, von «E. T.» (1982) bis «BFG» (2016). Nicht nur in «Hook» (1991) ist das Peter-Pan-Syndrom eines Mannes allgegenwärtig, der von sich selbst sagt, dass die Ursprünge all seines Schaffens in der Kindheit liegen. Das Aufwachsen ist ein ambivalentes Abenteuer der Selbstfindung. Auch Sammy bekommt in «The Fabelmans» nur das Werkzeug an die Hand, nicht jedoch die volle väterliche Unterstützung; dem Ingenieur ist der Künstlerberuf ein Dorn im Auge. Spielberg selbst war stets stolz darauf, ein filmischer Autodidakt zu sein, die Filmhochschule lehnte ihn Mitte der 60er-Jahre ab.

Heute ist er der kommerziell erfolgreichste Filmemacher aller Zeiten. Zudem prägte und formte Spielberg wie kaum ein zweiter unsere gegenwärtige Popkultur. Aus einem Jungen mit einem Faible für B-Movies wurde ein Gralshüter des Massengeschmacks. Er fand und erfand etwas, das ein grosses Publikum mobilisierte, ohne deswegen diejenigen zu vergraulen, die lieber alleine im Keller hockten und Superheldenheftchen lasen. Denn er war einer von ihnen, konnte der übrigen Welt jedoch verständlich machen, warum es sich lohnen könnte, ihre Geschichten ernst zu nehmen. Heute sind die Nerds gesellschaftlich ebenso an der Spitze wie die Comicverfilmungen in den Kinocharts.

Manche können Spielberg bis heute nicht verzeihen, dass mit seinem Reisser «Jaws» 1975 der kurze, radikale Abschnitt des New Hollywood mit einem Knall endete und die Blockbuster-Ära begann, die zwei Jahre später mit «Star Wars» einen weiteren Höhepunkt erlebte. Gemeinsam mit George Lucas schuf er einen der ikonischsten Leinwandhelden der letzten Jahrzehnte, «Indiana Jones», und baute das Kino zur Merchandise-Fabrik aus, mit Actionfiguren, Spielzeug, Miniserien. Spielberg wurde das Gesicht der Kommerzialisierung von Hollywood, aber er tat es geschickt und immer mit dem Wunsch, das Kino möglichst gross sein zu lassen, grösser als das Leben.

Die Angst als Motor und Hemmschuh

Heute ist dieser Entertainment-Tempel in seiner Existenz bedroht durch andere Formen der Zerstreuung. Es ist kaum Zufall, dass sich derzeit so viele Filmemacher Gedanken über ihre Vergangenheit machen, die untrennbar mit dem Kino verknüpft ist. Im vergangenen Jahr Kenneth Branagh in «Belfast» und Paolo Sorrentino in «The Hand Of God», demnächst Sam Mendes mit «Empire of Light». Quentin Tarantino schwärmt in seinem Buch «Cinema Speculation» für Filmemacher aus der Zeit von Spielbergs Anfängen, die meist etwas ganz anderes im Sinne hatten als der Jungspund. Und doch ist «Jaws» für Tarantino einer der besten Filme aller Zeiten, einer, der so effektiv wirkt, dass bis heute die Haie darunter leiden müssen.

Für Charlie Chaplin war das Lachen ein universaler, menschlicher Ausdruck, für den es keine Worte braucht. Spielberg unternahm Ähnliches mit der Angst. Sie ist sein Motor und Hemmschuh, auch im Privaten. Spielberg fürchtet das Wasser ebenso wie Fahrten mit dem Aufzug. Als er jüngst an der Berlinale den Ehrenpreis für sein Lebenswerk entgegennahm, hätte man befürchten können, er zeigte Scheu vor der Bärenstatuette. Doch das Gegenteil geschah: Spielberg wirkte befreit, freute sich ausgesprochen über das Publikum und den Zuspruch. In «The Fabelmans» wird Sammy von einem High-School-Bully antisemitisch angegangen. Doch er bricht dessen Macht, indem er ihm im Abschlussfilm der Schule ein Denkmal setzt und seinen Feind somit zwingt, sich selbst im Spiegel zu betrachten. Einmal mehr hat Steven Spielberg mit der Kamera nicht nur unsere, sondern auch die eigene Angst vor all den Unglücken da draussen gezähmt.

«The Fabelmans»: Ab 9. März im Kino.