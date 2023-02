Die Regie-Brüder Dardenne zu ihrem neuen Film "Tori et Lokita"

Kino Die Regie-Brüder Dardenne über ihren Flüchtlingsfilm «Tori et Lokita» - und weshalb erstmals bei ihnen eine Waffe ins Spiel kommt. Jean-Pierre und Luc Dardenne machen seit über dreissig Jahren gesellschaftspolitisches Kino und sagen: «Was Clint Eastwood kann, können wir schon lange.» Matthias Lerf Jetzt kommentieren 08.02.2023, 17.00 Uhr

Seit über dreissig Jahre drehen sie gemeinsam Filme: Jean-Pierre Dardenne und Luc Dardenne. Bild: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis Entertainment

Tori (12) und Lokita (17) haben sich auf der Flucht aus ihrer afrikanischen Heimat kennengelernt, in Belgien, wo sie stranden, geben sie sich als Geschwister aus – zum gegenseitigen Schutz. Mit «Tori et Lokita» präsentieren Jean-Pierre und Luc Dardenne ihren stärksten Film der letzten Jahre: überraschend und herzergreifend. Die Hauptrollen spielen zwei umwerfende Laien.

Jean-Pierre und Luc Dardenne, weshalb stehen bei Ihnen so oft Jugendliche im Mittelpunkt?

Jean-Pierre Dardenne: Kinder und Jugendliche sind die am stärksten ausgebeuteten Wesen der Welt. Das ist nicht nur in fernen Ländern so. Sondern auch bei uns in Belgien. Und bestimmt auch bei Ihnen in der Schweiz.

Luc Dardenne: Erwachsene nutzen Kinder aus. Punkt. Je schwächer diese Jugendlichen sind, weil sie zum Beispiel – wie in unserem Film – keine Verwandten im Land haben, desto leichter kann das geschehen. Das ist die Realität.

Jean-Pierre: Ja, aber es genügt nicht, nur die Realität abzubilden. Das ergibt noch keinen Film. Wir müssen versuchen, etwas Neues zu konstruieren. Deshalb kamen wir auf diese Geschichte der wachsenden Freundschaft zwischen den beiden. Diese gibt ihnen so etwas wie eine neue Heimat.

Die Chemie zwischen den Jugendlichen ist ausserordentlich. Wie haben Sie die beiden gefunden?

Luc: Wir haben lange gesucht, in Schulen, auf der Strasse, überall. Zuerst fanden wir Joely Mbundu, die Lokita spielt. Sie ist sehr gross für ihr Alter. Für Tori wollten wir den grösstmöglichen Gegensatz, einen kleinen, wirbligen Jungen. Das Problem: die meisten Zwölfjährigen heute sind gross und schlaksig. Es ging lange, bis wir mit Pablo Schils den idealen Gegenpart gefunden haben.

Jean-Pierre: Hartnäckig suchen und auch ein wenig Glück haben. So ist es immer, das war schon bei «Rosetta» so, vor über zwanzig Jahren. Der Unterschied: dieses Mädchen war weiss, Tori und Lokita sind dunkelhäutig, das wäre damals noch nicht möglich gewesen.

Luc: Dieser Aspekt war uns wichtig. Wir müssen aufhören, Angst vor Immigranten zu haben. Es ist offensichtlich, dass immer mehr Menschen kommen werden. Das ist ein Problem in Europa, in den USA, aber bald wird es auch eines in China sein, obwohl die noch nichts davon wissen wollen. Es gibt Leute, die sagen, wir verlieren unsere Eigenständigkeit deswegen. Aber nein, wir kreieren doch so eine neue Kultur. Anders. Und auch bereichernd.

Immigration ist ein brennendes Filmthema, nicht nur bei Ihnen.

Jean-Pierre: Stimmt. Sogar Clint Eastwood hat doch kürzlich einen Film über Einwanderung gedreht. Sein letzter, wie hiess der bloss? «Cry Baby»?

«Cry Macho»!

Jean-Pierre: Genau: Da wandert seine Figur nach Mexiko aus, bleibt schliesslich dort. Das ist doch erstaunlich, für diesen Haudegen. Ironisch könnten wir sagen: Was Clint Eastwood kann, können wir schon lange. Wichtig ist dabei, dass die Sympathie immer auf der Seite der Schwächeren liegt. Sonst funktioniert das nicht.

Aber es gibt doch auch andere Filme

Luc: Schon, aber dann ist es Propaganda. «Jud Süss» zum Beispiel, das Nazi-Machwerk. Das richtige Kino kann nur auf der Seite der Unterdrückten stehen.

Glauben Sie, dass das Kino die Welt verändern kann?

Jean-Pierre: Es wäre prätentiös, so etwas zu denken. Aber während einer Filmprojektion können tatsächlich Dinge geschehen, im Kopf einer Zuschauerin oder eines Zuschauers. Daran glaube ich. Ohne diesen Glauben würde ich meinem Beruf sofort an den Nagel hängen.

Das tun Sie nicht, drehen regelmässig Filme…

Luc: Ja, wie eine Schweizer Uhr…

Jean-Pierre: …die in Tat und Wahrheit eine belgische Uhr ist.

Sie haben sich ein eigenes Universum geschaffen, mit Ihrem Werk. Könnten Sie sich vorstellen, etwas ganz anderes zu machen?

Jean-Pierre: Vorstellen schon. Aber es tun? Es käme nicht gut, würden wir plötzlich eine Komödie drehen. Und selbst, wenn wir es versuchten, käme diese eher trist heraus, fürchte ich.

Im neuen Film kommt gegen Ende eine Pistole ins Spiel, das hat es vorher bei Ihnen nie gegeben.

Luc: Ja, wir überschreiten erstmals eine Grenze, die wir früher nie angetastet haben: Eine Waffe gabs noch nie bei uns, und wir haben auch in diesem Fall lange gezögert.

Jean-Pierre: Es ist eine Art ein Hilfeschrei, eine Revolte. Denn diese Freundschaft zwischen Tori und Lokita ist schön. Aber alle Hindernisse kann sie nicht überwinden. Das wäre zu einfach.

Preisgekrönte Regie-Brüder Spezialisten für sozial Ausgegrenzte Jean-Pierre (71) und Luc (68) Dardenne gehören zu den renommiertesten Namen im europäischen Autorenkino. Mit «Rosetta» gewannen die Belgier 1999 erstmals die Goldene Palme von Cannes, mit «L’enfant» (2005) ein zweites Mal. Ihr Stil ist äusserst realistisch, ihre Geschichten erzählen von Ausgegrenzten. Und sie spielen fast immer in der französischsprachigen Stadt Seraing, wo die Brüder aufgewachsen sind. (ml)

