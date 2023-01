Cristian Mungius neuer Film «R.M.N.»

Kino Das rumänische Drama «R.M.N.» zeigt, was passiert, wenn drei Fremde zu viel für eine Dorfgemeinschaft werden Mit seinem sehr präzise inszenierten und schonungslos ehrlichen Drama über das Wesen von Fremdenfeindlichkeit greift Cristian Mungiu eine allgegenwärtige Debatte auf. Silvia Posavec Jetzt kommentieren 19.01.2023, 16.33 Uhr

R.M.N: Der neue Film des rumänischen Golde-Palme-Preisträgers Cristian Mungiu Cineworx

Es ist eine Rückkehr, auf die keiner gewartet hat. Als Matthias kurz vor Weihnachten unangekündigt vor der Tür seiner Familie steht, herrscht eher Verwunderung über das Wiedersehen als grosse Freude. Seine Anstellung in einem deutschen Industriebetrieb hat Matthias nach einem Streit, bei dem er handgreiflich wurde, fluchtartig verlassen. Zurück in seinem rumänischen Heimatdorf am Fusse der Karpaten, in dem sich ein jeder und eine jede kennt, erwarten ihn Probleme, für die es nur scheinbar schnelle Lösungen gibt.

Anhand dieser Heimkehr erzählt Regisseur Cristian Mungiu in «R.M.N.» die Geschichte einer multiethnischen Gemeinschaft. Diese sieht sich während der mystisch aufgeladenen Feiertage mit ihrer vielfältigen Geschichte und den immer schwereren Existenzbedingungen einer globalisierten Welt konfrontiert. Siebenbürgen, eine Region, die oft als geheimnisvoll und abgelegen dargestellt wird, wird durch Betrachtung des rumänischen Regisseurs einer nüchternen Prüfung unterzogen.

Das Mit- und Nebeneinander verschiedener Ethnien

Die Familie gehört zur deutschen Minderheit im Ort. Dort herrscht die Überzeugung, dass arbeitstüchtige Männer im Westen mehr Geld verdienen können und demnach bei Abwesenheit viel nützlicher sind als zu Hause. Mit dieser Haltung hat auch Csilla, mit der Matthias eine Affäre hat, zu kämpfen. Sie ist die Leiterin der Grossbäckerei und sucht händeringend nach zuverlässigen Arbeitskräften, doch auch Matthias lehnt einen Job wortkarg ab. Als der Betrieb droht, die EU-Fördergelder zu verlieren, sieht Csilla sich gezwungen, drei Arbeiter aus Sri Lanka einzustellen. Ihre Ankunft setzt eine unheilvolle Dynamik in Gang.

Mungiu, der für sein intensives Abtreibungsdrama «4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage» 2007 mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde, nutzt die religiösen und urtümlichen Traditionen der Weihnachtszeit, um das Mit- und Nebeneinander der verschiedenen Ethnien vorzustellen. Dabei gleitet er jedoch niemals ins Folkloristische ab. Bei Familienfesten und Veranstaltungen wechseln die Menschen fliessend zwischen Rumänisch, Ungarisch, Deutsch und Französisch. Mit den Sri Lankern kommt nun Englisch hinzu, doch ihr Fremdsein macht sich sowieso nicht an der Sprache fest.

Archaische Prinzipien der Abgrenzung

Mungiu beleuchtet meisterhaft das Paradox der Fremdenfeindlichkeit, die auch oder gerade an solch diversen Orten sehr leicht zu entfachen ist. Matthias ist dabei eine Figur, die sich nicht zum Helden eignet. Einerseits hilft er Csilla bei der Unterbringung ihrer Arbeiter, andererseits will er sich nicht offen von der ausländerfeindlichen Gruppe distanzieren. Eine Gratwanderung, die sich am deutlichsten in einer zentralen, 17-minütigen kollektiven Streitszene mit 26 Teilnehmenden im Gemeindehaus zeigt.

Spätestens hier erkennt man eine Debatte über das Fremde wieder, die man auch in der Schweiz kennt. Mungiu schafft damit eine wirklich grossartige Plansequenz, welche er konzeptionell zum Rückgrat seines Filmes macht. «R.M.N.» erzählt mit grosser Genauigkeit von der Angst vor dem Anderen, vom Rückfall in archaische Prinzipien der Abgrenzung und den Folgen für jene, die es sich nicht leisten können, einfach selber zu gehen.z

«R.M.N.»: Im Kino

