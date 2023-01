"Before, Now&Then" erzählt von bösen Erinnerungen an Diktaktur

Kino An der Berlinale 2022 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet: Die bösen Erinnerungen aus der Diktatur An der Berlinale 2002 prämiert, erzählt «Before, Now & Then» in traumartigen Bildern von einer Überlebenskünstlerin in der indonesischen Elite während der Diktatur der 1970er Jahre. Silvia Posavec 11.01.2023, 19.00 Uhr

Nana in «Before, Now and Then». Trigon-Film

«Ich bin geschmeidig wie Wasser. Ich passe mich an» bestärkt sich Nana alleine vor dem Spiegel stehend im Badezimmer ihres herrschaftlichen Hauses, in dem sie mit Mann, Kindern und Angestellten lebt. Nana hat schon schlimmere Zeiten erlebt und doch spürt sie, dass eine weitere Veränderung auf sie zukommt. In «Before, Now & Then» stellt die indonesische Regisseurin Kamila Andini eine edel-unscheinbare Überlebenskünstlerin in den Mittelpunkt ihrer Erzählung, dessen Bild sich nur allmählich zusammensetzt. Auch Jahre nach Nanas traumatisierender Flucht vor Schergen der brutalen neuen Machthaber im Indonesien der 60er-Jahre wird sie von vagen Erinnerungen und metaphorischen Bildern in ihren Albträumen heimgesucht. Damals verlor sie ihre Familie, ihr erster Ehemann blieb verschollen.

Traumhafte Szenerie und eine in Traditionen erstarrte Gesellschaft

Nanas visionenhafte Träume intensivieren sich, als eine neue Frau in das Leben ihres zweiten Mannes tritt. Dieser ermöglichte ihr ein gutes Leben, das jedoch geprägt ist von bürgerlichen Annehmlichkeiten und gesellschaftlichen Verpflichtungen. Kamila Andini zeichnet ein sehr lebendiges Bild einer indonesischen Elite, die von Traditionen und Etiketten durchsetzt ist. Durch ihre Vergangenheit haftet Nana ein Makel an, und doch trägt sie stolz die Verantwortung für ihr Haus.

Zunehmend übernimmt sie die Geschäfte ihres Mannes, während er sich immer mehr zurückzieht. Von ihren Kindern ist das Mädchen Dais der Liebling ihrer Eltern und unterbewusst schwillt in ihr ein treibender Geist der Befreiung, der auch ihre Mutter heimsucht. Als Paar sind sich die Eltern liebevoll zugewandt, aber auch wenn Mr. Draga seine schöne Frau mit Geschenken und Komplimenten ehrt, erscheint er zunehmend distanziert.

Die Geliebte ihres Ehemannes wird zu ihrer Vertrauten

Eine fremde Frauenbluse im Schlafzimmer und Briefe, die an ihn gerichtet sind, konfrontieren Nana mit der Tatsache, dass ihr Mann in der einfachen Fleischerin Ino eine Geliebte gefunden hat. Doch anstatt der jungen Frau mit Argwohn zu begegnen, weckt sie Nanas Neugierde und auch von Ino kommen zaghaft freundschaftliche Annäherungsversuche.

Eine wunderbare und unerwartete Entwicklung, die mit der so stereotypen Vorstellung von zwangsläufiger weiblicher Rivalität bricht und der Dramaturgie sowie der Entwicklung der Frauenfiguren einen ganz neuen Raum öffnet. In Ino findet Nana eine Freundin, eine Fürsprecherin und letztlich auch die Wegbereiterin ihrer Emanzipation. Und – wie Wasser – bahnt sich Kamila Andinis stolze Filmheldin unaufhaltsam ihren Weg in die Freiheit.

In Nanas Träumen bricht die brutale Landesgeschichte durch

Zum Schluss finden auch die Bilder in Nanas Träumen eine Auflösung. Sie sind Eckpfeiler ihres Lebens, die, wie der Titel andeutet, sowohl in die Vergangenheit, also auch in die Zukunft verweisen. Ihre Geschichte erzählt Kamila Andini vor dem Hintergrund einer komplexen Landesgeschichte und es gelingt ihr, diese zu vermitteln, ohne das unwissende Publikum zu überfordern. Auch visuell überzeugt «Before, Now & Then». In wunderschönen Bildern fängt die Kamera die Figuren in einem detailverliebten Set voller greifbarer Patina ganz ohne Pathos ein.

Kamila Andini entscheidet sich zudem für eine entsättigte Bildsprache, sodass den dunklen Stellen – analog zu Nanas bösen Erinnerungen – beinahe ein Schleier anhaftet. «Before, Now & Then» wurde auf der Berlinale 2022 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet ist bereits der vierte Film der jungen Regisseurin. Sie ist zweifelsohne ein grosses Talent, das mit ihrem Film einen neuen Blick auf die Rolle der indonesischen Frau wirft und weibliche Stärke sichtbar macht. Eine wirklich einnehmende und berührende Filmerfahrung.

«Before, Now & Then»: Kamila Andini (R), Indonesien, 103 min.