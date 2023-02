LGBTQ-Gruppen veranstalten Hexenjagd auf Harry-Potter-Autorin

Langsam!Beginnen wir bei den sieben Harry-Potter-Romanen, die ich allesamt in englischer Sprache mehrfach gelesen habe – meine amerikanische Gesamtausgabe ist davon schon derart zerfleddert, dass ich mir kürzlich die von der Verarbeitungsqualität her wesentlich bessere britische gekauft habe. Da muss man mich also als fundierten Kenner betrachten – und als solcher wüsste ich nicht, welchen "Anti-LGBTQ"-Strick man der Autorin daraus drehen könnte.Ähnliches gilt für die acht Harry-Potter-Filme: Auch da habe ich jeden zumindest in deutscher TV-Fassung mehrfach gesehen; einige davon auch in der englischen Originalfassung im Kino oder auf einer von meinen Söhnen geliehenen DVD. Auch da würde ein Anti-LGBTQ-Vorwurf jeglicher Grundlage entbehren.Den Inhalt der Spiele kann ich nicht beurteilen; ich bin kein E-Gamer. Dennoch habe ich hier tatsächlich einen Vorwurf an Ms. Rowling anzubringen: Die Romane und die Filme sind zwar genial, aber irgendwann ist auch mal gut!Zwar kann ich mir auch bei den Spielen nicht vorstellen, dass Anti-LGBTQ-Vorwürfe berechtigt sein könnten. Aber in der überbordenden Potter-Mania sehe ich mehr und mehr eine unersättliche Gier der Autorin nach nie endendem Ruhm. Schafft Rowling da eine Art "Horcruxe" (siehe "Harry Potter and the Half-Blood Prince"), mit denen sie Unsterblichkeit anstrebt? Das wäre in der Tat enttäuschend, und dann hätte sie den Shitstorm verdient – wenn auch nicht aus den von der LGBTQ-Community vorgeschobenen Gründen.