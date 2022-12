Einer exklusive Schweizer Jazz-Reihe droht das Aus

Jazz Sturz vom Hochseil? Einer exklusiven Schweizer Jazz-Reihe droht das Aus Die Edition Klactovee hat die Tradition der «Blowing Sessions» wiederbelebt. Einmalige Sessions in neuen, unerhörten Band-Zusammenstellungen. Jetzt ist die finanzielle Unterstützung gestrichen worden. Stefan Künzli 19.12.2022, 05.00 Uhr

Der Saxofonist Donat Fisch interpretiert unbekannte Stücke von Kurt Weill. Franziska Scheidegger

«Blowing Sessions» waren vor allem in den 50er-Jahren spontane, einmalige Studiosessions von Jazzmusikern, die in dieser Zusammensetzung noch nie zuvor zusammen gespielt hatten. Sie trafen sich in einem Raum, keine Kopfhörer, keine Noten, minimale Probe und spielten meist Standards aus dem «Great American Songbook». Zusammengestellt wurden die Bands in der Regel von Plattenlabels und den Plattenproduzenten.