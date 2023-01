Musik wie ein Liebesakt: Das neue Duo et.nu

Jazz Musik wie ein Liebesakt: Der intime Soundtrack des Musikerpaares Fries/Herné Die Schweizer Sängerin Lea Maria Fries und der französische Elektro-Bassist Julien Herné haben im Lockdown das Duo et.nu gegründet. Ein musikalisches Dokument einer Liebesbeziehung, ein Wechselbad der Gefühle und vor allem grossartige, spannende Musik. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 29.01.2023, 21.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lea Marie Fries und Julien Herné sind das Duo et.nu.

Die Kunst des Duos wird im Jazz gepflegt, seit Louis Armstrong 1928 mit dem Pianisten Earl Hines den «Wheatherbird Rag» aufgenommen hat. Mittlerweile gibt es diese kleinste Band-Formation in allen möglichen Kombinationen. Eigenartigerweise, aber sehr selten im Duo mit Gesang und Bass. Nicht einmal das Musikerehepaar Ella Fitzgerald und Ray Brown hatte sich an diese intimste Form des musikalischen Dialogs gewagt. Wir kennen zwar «Ella & Ray» sowie die «Royal Roost Sessions» aus dem Jahre 1948, der Bassist hatte seiner frisch angetrauten Frau damals aber ein ganzes Trio zur Seite gestellt.

Die in Paris lebende Schweizer Sängerin Lea Maria Fries hat Jazz und Jazztradition studiert. Aufgewachsen mit Nirvana, Pop und Hip-Hop hat die 33-jährige Luzernerin aber einen ganz anderen Hintergrund als Ella Fitzgerald. Mit der grossen Sängerin teilt sie nur die Liebe zu den Liedern von Cole Porter – und zu Bassisten. Und sie wagt, was sich Ella nicht traute: ein Duo-Projekt mit Gesang und Bass.

Kennen und lieben gelernt haben sich die Sängerin und der Elektro-Bassist Julien Herné in der Band «For A Word» des französischen Pianisten Gauthier Toux. Im Oktober 2019 ist sie mit Sack und Pack beim französischen Bassisten in Paris eingezogen. Sie pendelte noch zwischen der Schweiz und Paris als im März 2020 die Pandemie ausbrach. Sofort musste sie sich entscheiden: Schweiz oder Frankreich? Sie entschied sich für die Liebe.

youtube

Der erste Lockdown in Frankreich war rigide: Grenzen zu, Ausgangs- und Auslaufbeschränkung gross. Das jung verliebe Musikerpaar sass in ihrer Wohnung fest, jammte und komponierte in ihrem Minigarten. «Die geglückteste Platte ist diejenige, bei der die menschliche Beziehung zwischen den Musikern am besten ist», schrieb einst das US-Jazzmagazin «Down Beat». «Bei uns hat es sofort wunderbar funktioniert», sagt Fries rückblickend. Aus der Not geboren, entwickelte sich das Projekt zum Glücksfall.

«Es gibt Duos, die sind wie ein Liebesakt», schrieb einst der verstorbene deutsche Jazzpapst Joachim-Ernst Berendt. Fries und Herné haben sich das zu Herzen genommen. Das Duo et.nu ist eine vertonte Liebesgeschichte, das Dokument ihrer Liebesbeziehung, ihr Soundtrack der Liebe im Lockdown. Ein Wechselbad der Gefühle zwischen Glückseligkeit, Bindungs- und Verlustängsten, Zweifel, Erwartungen und Hoffnungen. Das französisch-schweizerische Liebespaar gibt einen musikalischen Einblick in ihr Leben unter besonderen Vorzeichen.

youtube

Die Kombination Elektro-Bass und Gesang erweist sich dabei als besonders geeignet, weil sie einen grossen Freiraum für kreative und emotionale Umsetzung bietet. Diesen Raum nutzt das Duo für eine Reihe von Sounds aus dem Alltag. So hören wir auf «Berlin Paris» und «Big Beat Heart Beat» Geräusche von Haushaltsgeräten wie dem Staubsauger oder der Kaffeemaschine.

Die englischen Lyrics hat Fries mit Hilfe des Journalisten Eric Facon geschrieben. Dazu, als Hommage an Cole Porter, die Lyrics des Standards «All Of You»: «I love the look of you, the lure of you. The eyes, the arms, the mouth of you. For I love all of you». Aber nicht im Swing-Stil wie das Ella Fitzgerald gesungen hat. Fries singt über solistische Basslinien.

et.nu wollte sich keine stilistischen Vorgaben machen. Wie so viele Musikerinnen und Musiker der aktuellen Generation denken sie über die Kategorien und wollen jede Freiheit nutzen. Der Geist des Jazz ist präsent, die Improvisation nimmt eine wichtige Rolle ein, Jazz im traditionellen Sinn ist es aber sicher nicht. Elemente von Pop und Electronica fliessen, klassische Songstrukturen haben die Tracks aber nicht.

Die Musik ist experimentell und erfordert von den Hörenden eine konzentrierte Auseinandersetzung. «Das Album ist für alle, die Lust haben zu hören und einzutauchen», sagt Fries. Wer sich darauf einlässt, dem öffnet sich ein musikalisches Universum von unermesslicher Vielfalt und grossem Reichtum. Lea Maria Fries hat die Türe zur internationalen Karriere geöffnet und ist bereit für den nächsten Karriereschritt.

Lea Maria Fries & Julien Herné: et.nu Live: 3.2. Mehrspur Zürich; 14.4. Neubad-Klub Luzern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen