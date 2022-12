Interview: Louis Garrel geht mit «L'innocent» auf Verfolgungsjagd

Interview «Serien interessieren mich nicht»: Warum Louis Garrel lieber Filme fürs Dorfkino macht In seinem neusten Film «L'innocent» versucht ein Sohn seine Mutter daran zu hindern, einen Verbrecher zu heiraten. Wie viel Autobiografie in der Geschichte steckt, erzählt Schauspieler und Regisseur Louis Garrel im Interview. Marlène von Arx Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Szene aus dem Film «L'innocent» mit Louis Garrel (rechts). Cineworx

Wie immer in seinen selbstinszenierten Filmen – «L’innocent» ist der vierte – spielt Louis Garrel eine Figur namens Abel. Sein Alter Ego in dieser Krimikomödie befürchtet Schlimmstes, als seine Mutter (Anouk Grinberg) einen Strafgefangenen (Roschdy Zem) heiraten will. Zusammen mit seiner besten Freundin (Noémie Merlant) versucht Abel die Beziehung zu sabotieren und erfährt dabei nicht nur einiges über seine Mutter und ihren Freund, sondern auch über sich selber.

Sie haben Ihrem Film den Titel «L’innocent», das heisst «Der Unschuldige», gegeben. Wer ist damit gemeint?

Louis Garrel: Sowohl Abel wie auch der Strafgefangene – und auch der Film. Als Krimi braucht er ein Verbrechen, aber der Film ist unschuldig im Sinn von leicht und naiv. Das ist eher eine Seltenheit heute. Wir wollen ja immer ernsthaft und intelligent sein, aber ich will hier auch kindliche Abenteuerlust und Freude vermitteln.

Zur Person Riccardo Antimiani / Keystone Louis Garrel Louis Garrel wurde 1983 in Paris geboren. Er ist der Sohn von Nouvelle Vague Regisseur Philippe Garrel und Schauspielerin Brigitte Sy und Enkel des Schauspielers Maurice Garrel. Seine Schwestern Esther und Lena Garrel sind ebenfalls Schauspielerinnen. Seit seinem fünften Lebensjahr dreht er mit der Familie Filme. Bekannt wurde der inzwischen für fünf César nominierte Schauspieler mit Bernardo Bertoluccis provokativer Dreiecksbeziehung «The Dreamers» und an der Seite von Isabelle Huppert im inzestuösen Erotik-Drama «Ma Mère». 2015 führt er erstmals Regie («Les deux amis»). Zu seinen international bekanntesten Filmen gehören «J’accuse» (Roman Polanski), «Rifkin’s Festival» (Woody Allen), «Little Women» (Greta Gerwig) und «Godard Mon Amour» (Michel Hazanavicius). Er ist mit der Schauspielerin Laetitia Casta verheiratet.

«L’innocent» ist Ihrer Mutter und Ihrem Sohn gewidmet. Ihre Mutter war tatsächlich mit einem Gefängnisinsassen verheiratet. Im Film spielen Sie den Sohn, der die Verbindung zu verhindern versucht. Wie autobiografisch ist die Komödie?

Eigentlich gar nicht. Ich war noch klein, als meine Mutter mit Gefängnisinsassen arbeitete und ich Menschen aus diesem Umfeld bei uns ein- und ausgehen sah. Die Geschichte ist sehr romantisiert und ich liess mich höchstens von der Ausgangslage inspirieren. Für eine filmische Reise braucht es einen Bahnhof, von wo der Zug abfährt. Dieser Moment aus der Vergangenheit ist der Bahnhof.

Sie waren also zu jung, um Ihre Mutter zu hinterfragen. Haben Sie das später gemacht, als sie sich beispielsweise gegen das #MeToo-Movement stellte?

Meine Mutter führt ein authentisches Leben und das ist gut so. Ich habe sie immer sehr bewundert, weil sie ein sehr einzigartiger Mensch ist. Sie ist ein Original. Mich beeindruckte, wie sie sich in der Männerwelt durchschlug, und ich bin sehr stolz auf sie.

Verfolgungsjagd mit Louis Garrel. cineworx / YouTube

Sie haben jüngst mit den polarisierenden Filmemachern Woody Allen («Rifkin’s Festival») und Roman Polanski («J’accuse») gearbeitet. Kann man Kunst vom Künstler trennen? Hat Picasso an künstlerischer Bedeutung verloren, weil er ein Sexist war?

Picasso würde sich heute wohl auch anders verhalten. Nicht wegen eines Verbotes, sondern weil er sich gewissen Dingen bewusst geworden wäre. Ich bin nicht gut im Verallgemeinern, aber dass es ein Patriarchat gibt, ist unbestritten und es stimmt auch, dass viele Künstlerinnen vergessen gingen. Fortschritte in Richtung mehr Gleichberechtigung sind sicher angebracht.

Unter der Regie von Valeria Bruni Tedeschi spielten Sie vor kurzem einen Regisseur in «Les Amandiers» und nächstes Jahr werden Sie mit Ihrem Vater und Ihren Schwestern einen Film über eine Puppenspieler-Familie und deren künstlerischen Nachlass realisieren. Wo setzen Sie für sich die Grenzen, was das Zusammenlaufen von Sein und Schein betrifft?

Diese Rolle in Valéria Bruni Tedeschi’s Film «Les Amandiers» war von einem bestimmten Regisseur, Patrice Chéreau, inspiriert. Da ich ihn als Regisseur und Mensch sehr bewundere, habe ich die Rolle gerne übernommen. Grenzen kenne ich eigentlich keine. Schon François Truffaut spielte in «Day for Night» mit dieser Vermischung von Sein und Schein. Diese Verknüpfungen zu entschlüsseln, ist ein Bonus fürs Publikum.

Von welchen Geschichten aus Ihrem Leben werden sich Ihre Kinder eines Tages für einen Film inspirieren lassen?

Sie können natürlich machen, was sie wollen, aber ich hoffe, sie werden sich für etwas anderes als das Kino entscheiden. Es gibt ja vieles, das ebenso interessant ist. Sie sollen auf Entdeckungsreisen gehen und Geografen oder Historiker werden! Damit würden sie ja auch zu Geschichtenerzählern.

Szene aus dem Film «L'innocent» mit Louis Garrel Cineworx

Die Schweiz hat dieses Jahr die Lex Netflix angenommen, das heisst, dass Streamingdienste, die hier Geld verdienen, auch hier in Produktionen investieren müssen. Frankreich kennt solche Gesetze schon länger. Welche Erfahrungen haben Sie als Filmemacher damit gemacht?

Das System sorgt für eine Vielfalt von Filmen. Es macht die ganze Sache weniger langweilig, Filme aus vielen verschiedenen Quellen zu haben. Ein bisschen Konkurrenz tut auch Netflix und Amazon gut. Das Problem bei uns ist: Filmemacher erwarten, dass ihre Filme im Kino gezeigt werden und das Gesetz verlangt, dass Kinofilme erst nach fünfzehn Monaten gestreamt werden dürfen. Das ist eine lange Zeit. Zu lange für Netflix. Ich wäre sehr traurig, wenn mein Film nicht ins Kino käme. Ich habe «L’Innocent» als Familienerlebnis fürs Dorfkino gemacht – nicht für jemanden alleine in der Wohnung, der nebenbei abwäscht und den Pausenknopf drückt, wenn das Telefon klingelt.

Serien sind bei den Streamern auch sehr populär. Wie wäre es damit?

Serien interessieren mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich eine Geschichte über zwölf Stunden erzählen soll.

L'innocent ab Donnerstag im Kino

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen