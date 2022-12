Nina Hagen ist in Weihnachtsstimmung und verströmt viel Liebe

Interview Neo-Grossmutter und überzeugte Christin Nina Hagen: «Ich glaube volles Rohr an die Liebe» Die deutsche Sängerin veröffentlicht zum ersten Mal seit elf Jahren mit «Unity» wieder ein Album. Im Gespräch wettert und schimpft sie, aber vor allem verströmt sie Liebe und Zuversicht. Steffen Rüth Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Bunt und schrill wie eh und je: Auch mit 67 Jahren bleibt Nina Hagen ihrer Linie treu. Gabo

Es ist ein Erlebnis, 59 Minuten lang der geballten Präsenz dieser Frau ausgesetzt zu sein. Mit tiefer und etwas knarziger Stimme hüpft die 67-jährige gebürtige Ost-Berlinerin durch ihre kunterbunte Gedankenwelt. Mal redet sie über dies, plötzlich springt sie zu jenem, manchmal beschwört sie, manchmal schimpft sie, manchmal sagt sie Kluges, manchmal Witziges, manchmal Versponnenes. Man kann jedenfalls nicht behaupten, dass Nina Hagen im Alter zur Gelassenheit gefunden hätte.

Nina, was beschäftigt Sie momentan am meisten?

Nina Hagen: Ich rede, rede und rede. Daneben beschäftige ich mich mit den NASA-Ingenieuren, die zum Mars fliegen. Ich finde es total gemein, dass die dortbleiben sollen. Wie sollen die denn da atmen? Überhaupt: Andere Planeten besiedeln zu wollen, organisiert von irgendwelchen superreichen Geldgebern, das ist doch Schwachsinn. Lasst uns lieber dafür Sorge tragen, dass das Leben auf der Erde lebenswert bleibt und wir den Planeten nicht kaputtmachen.

Ihr Album heisst «Unity», also «Einheit». Sie singen viel über Zusammenhalt und Solidarität.

Diese Werte sind doch die Grundlage von allem. Gott, die Liebe, das Leben jetzt und das Leben in der kommenden Dimension, nachdem man die sterbliche Hülle verlassen hat – darum geht es doch beim Menschsein. Ich verstehe unter «Unity» die Vereinigung im Sinne des Christentums, die in Gottes Liebe gründet.

Wer hat eigentlich Ihre Liebe zum Christentum entfacht?

Einer der ersten Christen, der mich tief beeindruckt und begeistert hat, war Heinrich Böll. Ich habe meinen Freund Heinrich bei Wolf Biermann im Wohnzimmer kennen gelernt, er war ein ganz toller Mensch. Ich war tief beeindruckt, wie er mit mir, damals fast noch ein Kind, auf Augenhöhe über Gott und die Welt geredet hat.

Sie haben bei Konzerten gern vertonte Gedichte von Bertolt Brecht aufgeführt, die alle etwas mit dem Christsein zu tun haben.

Ja, ich fand es superspannend, dass der junge Brecht schon mit 15 als Schüler in Augsburg sein erstes Theaterstück mit dem Titel «Die Bibel» geschrieben hat. Die Bibel war sein Lieblingsbuch. Und ich habe von klein auf für Brecht geschwärmt, er war gewissermassen meine Grundlage. Schon mit 11 Jahren war ich regelmässiger Gast in seinem Theater «Berliner Ensemble» in Ost-Berlin, wo ich mir den ganzen Brecht von vorne bis hinten reingezogen habe, «Mutter Courage», «Die Dreigroschenoper», ich liebe und verehre diese Stücke. Nicht zuletzt wegen Brecht ist aus mir die Künstlerin geworden, die ich geworden bin.

Man nennt Sie oft die deutsche «Godmother of Punk».

Ja, und das ist völlig falsch. Ich bin kein Punk. In diese Schublade werde ich immer gesteckt. Wenn, dann will ich in die Schublade mit Bertolt Brecht und Kurt Weill rein. Die beiden, dazu Böll und Biermann, diese Menschen haben mich als Teenager geprägt, das sind alles Freiheitskämpfer.

Wie steht es denn im Jahr 2022 um die Freiheit?

Boah, noch so eine grosse Frage. Sie ist nicht selbstverständlich, und wir müssen etwas tun, damit sie uns erhalten bleibt. Unser grosser Luxus ist, dass wir uns informieren können. Das sollten wir ausnutzen. Nichts ist so schmerzhaft wie Unwissenheit, denn aus ihr folgt die Durcheinanderwerferei von Wahrheiten, Halbwahrheiten und Unwahrheiten. Fake News bedrohen die Freiheit. Nichts ist schöner, als sich auf Fakten stützen zu können.

Machen Ihnen die sozialen Medien Sorgen?

Dort sind sehr viele aggressive Menschen unterwegs, die andere Leute beschimpfen, anstatt friedlich miteinander zu diskutieren. Schrecklich. Auch ich werde im Netz angefeindet. Man wirft mir Transphobie vor, weil ich mich für eine Selbsthilfeorganisation von Frauen engagiere, die nach oder während einer Transformation ins männliche Geschlecht feststellen, dass dieser Weg für sie nicht der richtige ist und dann zurückwollen in ihre ursprüngliche Identität. Also fürs Protokoll: Ich bin null transphob, meine liebste Freundin ist ein transsexueller Mensch, ich setze mich zeit meines Lebens für die Anliegen und Rechte der LGBTQ-Community ein. Manchmal habe ich den Eindruck, ich bin nur noch auf dieser Welt, um mich zu verteidigen und gegen Vorwürfe zu wehren.

Sie waren sogar Opfer von Fake-Konten. Leute haben in Ihrem Namen irgendwelchen Querdenkerquatsch gepostet. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Ich habe meine Anwälte angerufen und versucht, mit rechtsstaatlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass das aufhört. Ich lasse mich nicht vereinnahmen. Inzwischen beteilige ich mich kaum noch an den Schlagabtauschen im Internet. Ich komme nicht mehr dazu, alles zu schlichten. Ich will doch einfach nur Freundschaft, Liebe und Musik in die Welt tragen und keine Kontroversen befeuern.

Steckt hinter «Unity» Ihr Wunsch, Liebe zu geben und zu teilen und die Menschen so weit wie möglich zu einen?

Ja, das ist meine Antriebsfeder. Mit meiner Kunst möchte ich die Menschen zum Tanzen bringen und zum Knochen wackeln.

Was löst der Krieg in der Ukraine in Ihnen aus?

Seit ewigen Zeiten rufe ich zu friedlichen, diplomatischen, menschlichen Diskursen auf. Heutzutage würde man mich wohl wieder beschimpfen als Schwerter-zu-Pflugscharen-Romantikerin. Ich bin schrecklich enttäuscht darüber, wie sich die Weltpolitik wegentwickelt hat von einem friedlichen Miteinander.

«Die Antwort weiss ganz allein der Wind» ist Ihre deutsche Version von Bob Dylans Protestlied «Blowin‘ In The Wind».

Der Song stammt aus dem Jahr 1963 und ist zeitlos und topaktuell. Bob Dylan ist ebenfalls Christ, und wenn man seine fantastischen Lieder hört, besinnt man sich darauf, wer man ist: Wir sind Gottes Kinder. In Jesus Christus finden wir das ewige Leben in Frieden, Freude, Kreativität und Freiheit. Die frohe Botschaft lautet: Wenn wir zusammenhalten, können wir Freiheit und Frieden auf Erden schaffen. Aber das wird nicht gelingen, solange die Superultrareichen nicht teilen und nicht einmal anständig ihre Steuern bezahlen wollen. Die wollen sich einfach nicht von mir bekehren lassen (lacht).

Behalten Sie trotz allem Ihre Zuversicht?

Als Christin kann ich meine Zuversicht gar nicht verlieren. Ich glaube volles Rohr an die Liebe. Gott ist Licht ohne jede Finsternis, er ist Quell allen Lebens. Wenn wir uns nur einfach gegenseitig lieb haben könnten, dann würden sich unsere versteinerten Herzen erweichen.

Freuen Sie sich auf Weihnachten?

Ich freue mich vor allem darüber, dass ich am Leben bin, dass es meine Kinder und mein Enkelkind gibt, dass es den lieben Gott gibt und dass ich anderen Menschen etwas Gutes tun kann. Auf Weihnachten freue ich mich auch, vor allem auf die Ruhe und das Friedliche an den Tagen.

1992 sind Sie in einem Talk mit Angela Merkel ausfällig geworden.

Ja, es tut mir heute leid, dass ich geschrien habe und nicht sachlich geblieben bin. Aber ich bekam von ihr auf meine Fragen keine Antworten, sondern nur einen teilnahmslosen Blick. Meine Geduld war einfach am Ende. Dann bin ich ausgeflippt und nach Hause gegangen.

Sind Sie mit den Jahren versöhnlicher geworden?

Christin zu sein, ist eine Lebensschule. Man wird nie ein perfekter Mensch sein, aber man übt sich darin, zu schlichten statt zu richten. Es gibt Leute in meinem Alter, die machen andere immer noch lautstark und cholerisch nieder, sie massregeln und demütigen, und es ist furchtbar, mitanzusehen, wie Menschen anderen Menschen Angst einjagen. Dass ich so ein Mensch nicht mehr bin, verdanke ich meinem guten Ratgeber, der Bibel. Ich habe gelernt, Böses nicht mit Bösem, sondern immer nur mit Gutem zu beantworten.

