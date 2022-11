Jetzt startet auch Louis Tomlinson solo durch

Interview Jetzt startet auch die Nummer zwei von One Direction als Solosänger durch Nach Harry Styles will es nun auch Louis Tomlinson wissen. Mit seinem zweiten Album «Faith In The Future» liess er in den britischen Charts sogar Bruce Springsteen hinter sich. One Direction wird nicht so schnell wieder zusammenkommen. Steffen Rüth Jetzt kommentieren 27.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Harry Styles, der Chefcharismatiker der zwischen 2011 und 2016 höchst erfolgreichen Boyband One Direction, füllt mittlerweile Stadien und ist zu einem der erfolgreichsten Popstars aufgestiegen. Jetzt startet auch die Nummer zwei, der 30-jährige Louis Tomlinson, als Solosänger durch. In der Schweiz ist er noch nicht ganz so erfolgreich wie in Grossbritannien, doch im nächsten Jahr kommt er ins Hallenstadion Zürich. Wir haben uns mit dem Sänger unterhalten.

Ihr Album «Faith In The Future» ist in Grossbritannien auf Rang eins in die Charts eingestiegen. Überrascht?

Tomlinson: Um ehrlich zu sein, sind meine Erwartungen bei weitem übertroffen worden. Als ich vor zweieinhalb Jahren mein erstes Album «Walls» veröffentlichte, blieb kurz danach die Welt stehen, ich konnte gerade noch zwei Konzerte spielen, dann wurde ich nach Hause geschickt. Ich lag ein paar Monate auf dem Sofa, dann schrieb ich die neuen Songs, um bereit zu sein. Und das bin ich jetzt.

«Faith In The Future», also «Vertrauen in die Zukunft» ist ein sehr positiver Name für Ihr Album. Ein rosiger Titel in nicht so rosigen Zeiten?

Ich fand es naheliegend und vernünftig, mit einer frohen Botschaft zurückzukommen. Das ganze Album ist hoffnungsvoll, und ich bin es auch. Ich bin ein optimistischer Mensch, immer schon gewesen.

Was war sonst Ihr Ziel mit der neuen Platte?

Ich will mich als glaubwürdiger Künstler etablieren. Ich habe dieses Mal mehr gitarrenorientierte Musik gemacht und bin näher dran an der Sorte von Songs, die ich selbst gern höre. Ich habe mit One Direction fantastische Erfahrungen gesammelt, doch nun wollte ich die Chance nutzen, Lieder mit mehr Tiefe und Substanz zu machen und mich individuell auszudrücken.

«Out Of My System» kommt Green Day oder Oasis recht nah.

Ja, diesen Song liebe ich von allen auf meinem Album am meisten. Ich mag dieses Rotzige, auch die frühen Arctic Monkeys finde ich grossartig, die haben wir in der Schule rauf und runter gehört. Ich stamme aus derselben Gegend. Und für Oasis habe ich als Nordengländer natürlich ein sehr, sehr grosses Herz.

Quelle: Youtube

Was zeichnet die Menschen in Nordengland aus?

Wir sind nicht die besten Trinker Grossbritannien, aber auch wir mögen ein, zwei Bier. Wir sind sehr loyal, sehr kommunikativ, wir sind gern unter Leuten. Das fehlt mir in London tatsächlich ein bisschen. Dort haben alle permanent so viel um die Ohren, dass man sich schnell ein bisschen einsam fühlen kann, gehetzt und unter ständigem Druck.

Gehen Sie noch so viel in Kneipen wie früher?

Nein, mein Sozialleben hat ein bisschen unter dem Job gelitten. Ich verkrieche mich nicht und gehe schon gern mit Freunden raus, aber ich treffe beruflich so viele Menschen, dass ich anfange, meine Abende auf dem Sofa mit einer Tüte Salzbrezeln und irgendeinem Fussballspiel echt zu geniessen.

Wer wird sich früher wieder zusammenfinden – Oasis oder One Direction?

Oh, eine geschickte Frage (lacht). Die Chancen für One Direction, irgendwann wieder zusammenzukommen, sind nach jetzigem Stand deutlich höher. Bei Oasis kann ich mir das gerade so gar nicht vorstellen.

Können Sie dieses «irgendwann» präzisieren?

Leider nicht. Im Moment haben wir nichts Gemeinsames in Planung. Wir geniessen es, unser persönliches Ding zu machen. Aber wir sind noch immer ganz schön jung, da bleibt noch viel Zeit.

Harry Styles ist zu einem der erfolgreichsten Popstars der Welt geworden. Sind Sie damit zurechtgekommen, als er so dermassen durch die Decke ging?

Man schluckt natürlich und denkt, ob man es selbst denn nicht vielleicht auch annähernd so weit bringen könnte. Aber ich gönne Harry allen Erfolg der Welt. Und ich selbst kann mich ja auch nicht beklagen (lacht).

Louis Tomlinson: Faith The Future.

Live: 23.10.2023 Zürich, Hallenstadion.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen