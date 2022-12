Gerhard Polt :"Ich wusste es, Putin ist ein Produkt des KGB"

Interview «Ich bin nach dem Krieg durch die Münchner Ruinen gegangen, jetzt habe ich ein Déjà-vu»: Was Gerhard Polt hilft, um am Menschen nicht zu verzweifeln Der bayrische Kabarett-Grossmeister, Autor und Filmemacher Gerhard Polt hat eine besondere Beziehung zur Schweiz. Und zu Russland. Im Gespräch verrät er, wieso er ein Gläubiger ist und worin ihn Putin auf schreckliche Weise überrascht hat. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

«Ich ziehe nicht Bilanz über mein Leben, das überlasse ich anderen», sagt Gerhard Polt. Keystone

Wir wollten uns in München treffen, doch daraus wird nichts. Jetzt sitzt Gerhard Polt am Telefon «in einem kleinen Zimmer», sagt er, in seinem Haus am Schliersee, eine Fahrstunde südlich der bayrischen Hauptstadt. Die Region ist wichtig für ihn, er bezieht aus ihr viele seiner Geschichten und Beobachtungen, die er auf der Bühne verhandelt. 40 Jahre tut er das jetzt, aus Begeisterung für die Menschen und in der Überzeugung, dass Humor Notwehr gegen die Schrecken des Lebens ist. Zuvorkommend, nachdenklich, genau, Polt ist ein Gesprächspartner und ein politischer Mensch, dem Tiefsinn wichtiger ist als die Schlagzeile.

Herr Polt, was war für Sie das Schönste am heutigen Tag?

(Gerhard Polt) Wir haben in den Münchner Kammerspielen mit Ruedi Häusermann geübt, der ja ein Schweizer ist. Das war schon einmal sehr schön, wunderbar. Die Well-Brüder und ich haben in unseren Programmen schon immer Schweizer Regisseure gehabt, Urs Widmer zum Beispiel. Man kennt sich, hat Freundschaften in die Schweiz, mit Franz Hohler oder Emil. Auch mein Verleger, Peter Haag, ist ja ein Schweizer.

Ruedi Häusermann inszeniert Ihr neues Stück «A scheene Leich – Eine Erblastkomödie». Die Leiche, der Tod sorgt aktuell wieder für Schlagzeilen, um es pietätlos zu sagen. War das Ihr Motiv?

Nein, in unserem Dorf gab es ein Altersheim, das sehr schlecht geführt wurde. Es wurde jetzt geschlossen, die Menschen dort sind verelendet. Das war der Anlass. In unserem Land gibt es für ältere Menschen zum Teil skandalöse Unterbringungen. Wir haben uns gefragt: Was ist das eigentlich in Deutschland? Was ist da los, dass in unserer Gesellschaft Menschen, die nicht mehr arbeiten und finanziell nicht gut dastehen, ein so miserables Ende nehmen?

Das Problem betrifft auch Seniorinnen und Senioren in der Schweiz, wenn auch nicht im selben Mass, hier kann der Sozialstaat grosszügiger sein. Welche Antwort haben Sie?

Ich will nicht sagen, dass ich es genau benennen kann. Es ist eine ethische Frage, die die Zivilisation betrifft: Was ist der nicht mehr arbeitende Mensch wert? Das Problem ist nicht neu, man kann es seit Jahrzehnten verfolgen. Sie sagen es ja: Wenn man etwas reicher ist, ist auch der Lebensabend besser. Warum? Darüber könnte man lange reden. Und weil ich es nicht in einem Satz sagen kann, auch nicht in drei, haben wir uns gedacht: Versuchen wir doch einmal, Menschen durch ein Stück dafür zu sensibilisieren. Humor soll dabei die Grausamkeiten erträglich machen. Würde man es dokumentarisch zeigen, wäre es schwer auszuhalten.

Wie halten Sie es denn mit der eigenen Vergänglichkeit?

Ich weiss es nicht. Ich denke lieber ans nächste Frühstück als an den Tod.

Zur Person PD Gerhard Polt, Kabarettweltgrossmeister Er ist einer der ganz Grossen der deutschen Kulturszene. Seine Kultfilme («Man spricht deutsh», «Germanikus»), Bücher («Fast wia im richtigen Leben»), Programme und Theaterstücke («Ekze Homo») sind Vorbilder für jüngere Kabarettgenerationen und erheitern selbst das schwedische Königshaus. Gerhard Polt ist während des 2. Weltkriegs in München geboren, ist Schauspieler, Autor, Filmregisseur und als politischer Beobachter eine moralische Instanz. Er gilt als Nachfolger von Karl Valentin. (M.D.)

Nicht nur Ihr Stück, Ihre ganze Kunst verwendet Humor, um die Realität erträglicher zu machen. Ist Humor deshalb in Zeiten der Krisen und Kriege so notwendig?

Sicher, aber Humor ist immer notwendig. Humor ist der Kitt, der die Gesellschaft verbindet. Wenn in einer Gesellschaft die verschiedenen Gruppierungen von Menschen humorvoll miteinander umgehen können, weil sie nicht verbiestern, weil sie eben nicht bösartig und verbittert werden, dann ist das schon eine gewisse Erleichterung. Weil es ihnen gelingt, ihr Leben zu relativieren. Und sich selbst auch. Ich sage es so: Es müsste gelingen, sich über sich selbst ein Auge zuzudrücken.

Sie meinten einmal, Humor sei die Kunst des Lebens gegen falsche Autoritäten. Welchen solchen Autoritäten sind Sie denn im Laufe Ihres Lebens entwischt?

Autoritäten ist ein wichtiges Wort. Im Nationalsozialismus wurden viele Menschen hingerichtet wegen Defätismus oder Wehrkraftzersetzung, weil sie Witze über Hitler oder das Dritte Reich gemacht haben. Als ich einmal im Wiener Burgtheater aufgetreten bin, kam ein Mensch zu mir, der hat mir Protokolle aus dem KZ-Theresienstadt gezeigt. Protokolle der Geschichten und Witze, die sich die Gefangenen in dieser entsetzlichen Situation erzählten, um der Realität zu entfliehen. Um rauszukommen. Die Verzweiflung hat sie dazu gebracht, sich mit Ironie zu schützen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht.

Sie scheinen überhaupt sehr nachdenklich. Hat das etwas mit dem Umstand zu tun, dass Sie diesen Mai 80 Jahre alt wurden?

(Lacht) Ich hoffe nicht, ich wusste ja damals nicht, dass ich 80 werde. Ich hoffe, dass ich vorher auch schon ein paarmal nachgedacht habe!

Gerhard Polt: Markige Worte für den ganz normalen Wahnsinn. Ralph Ribi

Wie habe Sie Ihren Geburtstag gefeiert? Zieht man da eine Zwischenbilanz oder zieht man den Schlussstrich mittels einer Mass Bier?

Die Frage ist schon berechtigt, aber ich muss Ihnen sagen: Ich selbst ziehe nicht Bilanz über mein Leben, das überlasse ich anderen. Ich kann nur mit Erstaunen feststellen, wie schnell achtzig Jahre vergehen.

Und wenn Sie mit Ihrer Lebens- und mit Ihrer Kriegserfahrung die politische Lage vor Ihrer Haustüre betrachten, was sagen Sie?

Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, was da vor sich geht. Ob es der Ukraine-Krieg ist oder der Krieg im Jemen, ob es die Zahl der Menschen ist, die auf der Flucht sind. Millionen Menschen fliehen und müssen unter entsetzlichsten Bedingungen leben! Und man fragt sich, warum eigentlich, warum? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, man könnte am Menschen schlechthin verzweifeln! Gäbe es nicht auch das andere. Es gibt Ärzte ohne Grenzen, es gibt zahllose Menschen, die ihr Leben idealistisch einsetzen und anderen Menschen Unterkunft bieten. Das ist trostreich. Sonst müsste man desperat werden.

Widersprechen Sie sich? Sie gehören doch zu den Erstunterzeichnenden des Offenen Brief von Alice Schwarzer an Kanzler Scholz und warnten davor, Waffen an die Ukraine zu liefern. Das Land wird angegriffen, soll es sich denn nicht verteidigen?

Es ist schön, dass Sie das fragen. Ich glaube nämlich, dass in der Öffentlichkeit ein Missverständnis existiert. Ja, ich habe den Brief unterschrieben, und ich würde auch heute wieder unterschreiben. Als ich ihn unterschrieb, bestand in Polen die Forderung, man solle auch die Lufthoheit haben, also den Düsenjägern den Überflug gestatten. Was dann, Gott sei Dank, die Nato nicht gemacht hat. Sonst wäre der Krieg wahrscheinlich eskaliert. Ich halte es für notwendig, dass man die Ukrainer in ihrer Verteidigung unterstütz, absolut! Wenn man Raketen in Wohngebiete wirft, halte ich es nur billig, dass die Menschen Waffen haben, sie abzuschiessen. Ich bin selbst Vater und habe Enkel. Aber ich habe den Brief so verstanden und verstehe ihn auch heute noch so, dass man zwischen Verteidigung und dem Wunsch, aus der Verteidigung in einen totalen Krieg zu gehen, unterscheidet. Es gibt Abstufungen. Ich finde, dass Scholz die Sache delikat und vorsichtig behandelt, aber es gab, und das habe ich miterlebt, Leute aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die wesentlich ungehemmter argumentierten. Aber man darf nicht in den Teufelskreis der Gewalt geraten.

Haben Sie sich, wie Ihre Regierung es scheint, auch in Herrn Putin getäuscht?

Mir war schon lange bekannt, dass Putin, sagen wir das böse Wort, ein Produkt des KGB ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn ein jugendlicher Mensch in eine KGB-Akademie geht, mit den alten Lehrern aus der Stalinzeit, hat er ein Menschenbild gelernt, das nicht meines ist. Die Skepsis dem Menschen gegenüber, dass jeder verdächtig sein kann. Wenn einer in dieser Ideenschmiede geprägt wurde, darf man nicht erwarten, dass er mit einem Mal ein Samariter wird. Das wäre naiv. Ausserdem kenne ich Russland, habe zeitgenössische russische Literatur gelesen, Vladimir Sorokin und andere, und ich habe russische Freunde. Wenn man ihnen zuhört, weiss man, dass dieser Putin ein absoluter Autokrat ist. Die Bösartigkeit, die ihm innewohnt, hat mich nicht überrascht. Überrascht war ich aber, als man lesen konnte, dass er wirklich die gesamte Ukraine anfällt. Das hätte ich nicht gedacht.

Sie haben sehr konkret Angst vor einem Atomkrieg, auch, weil Sie als Kind durch das zerbombte München gelaufen sind. Wieso kann die Überzeugung «Nie wieder Krieg», keine weiteren Kriege verhindern?

Ich bin durch diese Ruinen gegangen, ja. Als ich die Filmaufnahmen von Aleppo, Grosny oder jetzt von den ukrainischen Städten sah, waren das Déjà-vu-Erlebnisse. Genau so sah es in München aus! Das ist auch der Grund, warum ich sage: Ich kann es nicht fassen! Warum muss es heute noch immer so sein? Warum kann der Mensch aus der Empirie und aus diesen Erfahrungen nicht lernen? Es ist eben menschlich, beides zu sein. Grossartig, aber auch eine Bestie.

Sie feiern am Samstag in Luzern ihr 40-Jahr- Jubiläum mit den Well-Brüdern. Worin besteht nach so langer Zeit denn noch die Herausforderung?

Wir spielen das Programm erst wieder seit zwei, drei Monaten. Während Corona waren wir zu Hause. Wir haben festgestellt, dass wir sogar schon 42 Jahre zusammen sind! Die Spielfreude, mit dem riesigen Repertoire an Geschichten und Liedern umzugehen, haben wir behalten. Wir freuen uns aber auch, dass wir alle noch gesund sind und das Auftreten überhaupt noch möglich ist.

Politsatire auf Musik gebürstet: Gerhard Polt und die Well-Brüder am oberbayrischen Schliersee, ihrem Habitat. Hans-Peter Hösl

Werden Sie in Ihrem Programm denn auch auf die besondere Krisenlage der Schweiz eingehen?

Ich glaube nicht, denn die Krisenlage in der Schweiz kommt bei uns im Fernsehen nicht vor. Die Krisen sind doch anderswo.

Meinen Sie? Wenn Sie nur wüssten, wie furchtbar ängstlich man hierzulande ist, weil unsere Idee von der Neutralität uns in der Hand zerbröselt...

Die Schweizer sind ja berühmt für ihre Abstimmungen. Vielleicht gibt es ja auch darüber eine Abstimmung. Kürzlich habe ich in der BBC-Nachrichten gehört, die türkische Armee hätte PKK-Kämpfer «neutralisiert», das heisst umgebracht. Sie sehen, mit dem Wort Neutralität sollte man vorsichtig umgehen.

Sie glauben an den Humor, er sei der Kitt der Gesellschaft. Woran glauben Sie noch?

Ich mag die Menschen und bin damit ein Leben lang gut gefahren, es gab keine grösseren Enttäuschungen. Das ist natürlich auch eine Gnade.

Sie verwenden den Begriff «Gnade». Glauben Sie denn an Gott?

Dazu will ich Ihnen etwas erzählen. Ich habe politische Wissenschaften studiert. In einem Seminar über «Autorität und Freiheit» lernte ich den sehr berühmten Kabarettisten Werner Fink kennen, der in der Nazizeit verboten wurde und in ein Strafbataillon verschickt. Der Dozent sagte uns: Alle Menschen sind Gläubige. Würde ich nicht glauben, dass, wenn ich das Haus verlassen, mir kein Dachziegel auf den Kopf fällt, würde ich nur geduckt hinausgehen. Ich glaube, dass es nicht passiert...

Und es wäre Gott, der den Ziegel festhält?

(Lacht) Das ist jetzt die grosse Frage! Ich bin kein Astrophysiker, aber ich meine schon, diese Welt, was immer sie ist, und was immer dahintersteckt, ist ein Wunder! Ich muss nicht wissen, ob es Zufälle gibt oder nicht, und wer das alles zusammengefügt hat. Aber ich weiss, ich habe einen Respekt davor.

Hinweis: «Im Abgang nachtragend»: 40 Jahre Gerhard Polt und die Well-Brüder, KKL Luzern, 10. 12., Beginn 20 Uhr

