Instagram Die Kidfluencer kommen: Eine 4-Jährige hat schon 350'000 Follower – ein heikles Business Ein Phänomen aus den USA erreicht die Schweiz. Eltern vermarkten ihr Familienglück erfolgreich auf Social Media. Damit gehen sie ein Risiko ein. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 12.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hana Aliu war erst einen Tag alt, da richteten ihre Eltern schon einen Instagram-Account für sie ein und luden das erste Babyfoto hoch. 288000 Leuten gefällt es. 3000 Kommentare stehen darunter. Heute ist Hana vier Jahre alt und ein Star auf Instagram. 350'000 Leute folgen dem Kinderkanal.

Auf den Fotos ist Hana in allen möglichen und unmöglichen Situationen zu sehen. Hana auf Mallorca mit Tränen in den Augen und Schaum um den Mund (206'000 Likes), Hana vor einem riesigen Mercedes (150'000 ­Likes), Hana im Badekleid in Dubai (120'000 Likes), Hana in einer Lederjacke (146'000 Likes), Hana in der ­Badewanne (113'000 Likes), Hana mit einer Chanel-Tasche (65'000 Likes).

Hanas Mutter hat ihr die Berühmtheit in die Wiege gelegt. Es ist die Rapperin Loredana, die als Loridana Zefi im Luzerner Vorort Emmenbrücke aufwuchs und sich mit Deutschrap als erfolgreichste Musikerin der Schweiz etablierte. Inszenierung ist ihr Geschäft. Ihre Karriere baute sie mit Youtube-­Videos auf. Der Kanal hat 910 Millionen Aufrufe.

Damit hat sie die Sphäre verlassen, in der sich erfolgreiche Schweizer Musiker sonst bewegen – Göläs Youtube-Kanal hat weniger als 3 Millionen Aufrufe. Die Schweiz ist längst zu klein für Loredana. Sie produziert für den deutschen Markt. Der Account von Hana Aliu hilft der Geschäftsfrau, die Reichweite zu vergrössern.

Normalerweise stehen Influencer bei verschiedenen Firmen unter Vertrag. Das sind Personen, die auf sozialen Medien eine starke Präsenz haben und diese als Werbebotschafter zu Geld machen können.

Hana Aliu ist eine Kidfluencerin. Bis jetzt arbeitet sie aber nur für eine Firma: für das Unternehmen ihrer Mutter, das längst nicht nur in der Musikindustrie tätig ist. Der Account ist prominent verlinkt mit Loredanas Beauty-Shop, über den sie Schminksachen verkauft. Der Onlineshop hat vier Ziffern als Name: 1218. Es ist eine Referenz an das Geburtsdatum ihrer Tochter, den 18.12.18.

Der Instagram-Feed zeigt, welche Marktmacht mit Kinderfotos generiert werden kann, und er zeigt die Schattenseite dieses Geschäfts auf. Den Eltern ist die Deutungshoheit über die intimen Bilder von Anfang an entglitten. Sie sind nicht in der Lage, die Hunderten bis Tausenden Kommentare unter jedem Foto zu kontrollieren. Jeder Beitrag sorgt zwar für x-fache Entzückung, aber auch für einen Shitstorm.

Zwischen den vielen Herzchen und «So süss»-Bemerkungen stehen unzählige persönlichkeitsverletzende Kommentare. Sie kritisieren die Gesichts­züge des Kleinkindes, ziehen Vergleiche zu den Schönheitsoperationen der Mutter, stänkern über Hanas Frisur, motzen über die Designerkleider und frotzeln über das dekadente Leben der Tochter einer Millionärin.

In vielen Kommentaren wird zudem moniert, dass sich Pädophile an den Bildern aufgeilen könnten. Diese mütterliche Warnung ist zwar eigentlich gut gemeint, doch sie rückt die ­Bilder jeweils unbeabsichtigt gleich selber in einen sexuellen Kontext.

Der berühmteste Kidfluencer verdient Millionen

Der Instagram-Account @hanaaliu stellt für die Schweiz ein neues Phänomen dar. In den USA hingegen sind Kidfluencer ein etabliertes Geschäftsmodell.

Am erfolgreichsten ist der Youtube-Kanal Ryan’s World. Ryan begann seine Karriere als 4-Jähriger. Unter der Regie seiner Eltern testete er Spielzeug in bunten Videos. Er war das erste Kind, das in der Liste der meistverdienenden Personen im US-Magazin «Forbes» auftauchte. Das war 2017, Ryan war sechs Jahre alt, und seine Eltern machten mit ihm ein geschätztes Einkommen von 11 Millionen US-Dollar.

Ryan's World: Als erstes Kind schaffte er es in die Liste der am besten verdienenden Personen. Dieses Video hat 2 Milliarden Aufrufe. Youtube

Es war erst der Anfang. Mehrere Jahre in Folge war er der bestverdienende Youtuber und nahm mit Werbung, Merchandising und eigenen Spielzeugen bis zu 30 Millionen US-Dollar pro Jahr ein.

In der Schweiz gibt es inzwischen mehrere Familien, die mit dem Online-Auftritt ihrer Kinder ebenfalls ein Einkommen erzielen, wenn auch auf tieferem Niveau. Etabliert haben sich Family Influencer. Das sind Eltern, die auf Instagram ihr Familienglück inszenieren und dazwischen bezahlte Werbebeiträge schalten. Sie filmen ihre Kinder dabei, wie sie am Morgentisch für eine Cornflakes-Marke schwärmen, wie sie ein Videospiel anpreisen oder wie sie in bezahlten Hotelferien den ­Luxus zelebrieren.

Tanja Herrmann führt die Zürcher Influencer-Marketing-Agentur Web­stages und hat den Aufstieg der Family Influencer mitgeprägt. Sie sagt:

«Als wir 2017 mit Influencer-Marketing begonnen haben, war das für die meisten Eltern noch ein reines Hobby. Sie fühlten sich einfach als das stolzeste Mami der Welt oder den stolzesten Papi und teilten deshalb ihre Bilder. Da war das Ganze noch sehr unschuldig.»

Dann hätten die ersten Eltern Angebote für Werbekooperationen erhalten und die Kommerzialisierung habe ihren Lauf genommen. Herrmann sieht darin nichts Schlechtes, solange die Eltern sorgfältig vorgehen. Sie sagt: «Früher posierten Kinder in Werbekatalogen, heute auf Social Media. Im Grunde hat sich gar nicht viel geändert.»

Ein Werbekatalog verschwindet ­allerdings irgendwann im Altpapier. Onlinefotos bleiben oft für immer zugänglich und sind zudem nicht anonym. Die Bilderflut kann für die Kinder später peinlich sein und für Mobbing gegen sie verwendet werden. Die Fotos können zudem von Pädophilen heruntergeladen, bearbeitet und in ihren Netzwerken weiterverbreitet werden.

Alle Eltern, die Kinderfotos ins Netz stellen, müssen deshalb die Vor- und Nachteile abwägen. Bei Family In­fluencern ist diese Entscheidung noch heikler, weil auch kommerzielle Inte­ressen eine Rolle spielen.

Family Influencer sind moderne Schweizer Familienbetriebe

Für das Familieneinkommen kann die Tätigkeit als Family Influencer wichtig sein. Die Gagen variieren stark und reichen von 250 bis 2000 Franken pro Beitrag. Erfolgreiche Influencer ver­öffentlichen etwa einen kostenlosen Beitrag pro Tag und zwei bezahlte Werbeschaltungen pro Woche. So können sie auf ein Monatseinkommen von 8000 Franken kommen, was allerdings auch viel Arbeit für Vertragsverhandlungen bedeutet.

Family Influencer haben relativ kleine Communitys mit weniger als 30000 Followern, die dafür überdurchschnittlich viel Zeit mit den Inhalten verbringen. Für Werbung sind sie interessant, weil sie eine klar definierte Zielgruppe erreichen.

Der erfolgreichste Family Influencer der Schweiz ist Fabio Zerzuben. Im vergangenen Jahr hat der Walliser den Swiss Influencer Award in der Kategorie Family gewonnen. Er ist der Mann von Frieda Hodel, der ersten Bachelorette, und hat mit ihr zwei Töchter im Alter von zwei und fünf Jahren. Er dokumentiert den Familienalltag wie ein Komiker und stellt sich dabei meistens selber ins Zentrum.

Werbung macht er für Milchpulver (Aptamil), Kräuterzuckerbonbons (Ricola), Schokolade (Toblerone) oder elektronische Zahnbürsten. Als reine One-Man-Show würde die Inszenierung nicht funktionieren. Es sind die Kinder- und Familienfotos, die dem Feed Leben einhauchen.

Er sagt: «Das Schönste ist, wenn man sein Hobby ein Stück weit zum Beruf machen kann, oder nicht?» Er arbeite fast wie eine Werbeagentur, nur komme bei ihm alles aus einer Hand.

Doch wie stellt er sicher, dass seine Töchter mit der Inszenierung einverstanden sind? «Unsere älteste Tochter versteht bereits, dass Fotografieren und Filmen Teil meiner Arbeit ist, und sie findet es spannend, ihrem Papa bei den Dreharbeiten mitzuhelfen, zuzuschauen und je nach Kampagne auch mitzuwirken.»

Bei Kampagnen mit Familien-Content habe er meistens auch einen Plan B parat, falls die Kinder nicht mitmachen würden. Er sagt: «Familien-Content kann man sehr gut auch ohne Kids in Szene setzen, man muss nur kreativ genug sein.»

Und falls sich seine Töchter eines Tages an den Fotos stören würden, würde er sie sofort ­löschen. Ausserdem würde er ihnen einen Teil des Erlöses auf ihr Sparkonto einzahlen.

Die Kinder könnten später gegen ihre eigenen Eltern klagen

Medienanwalt Andreas Meili ist spezialisiert auf Persönlichkeitsrechte und sagt: «Ich bin sehr skeptisch gegenüber Werbung mit kleinen Kindern, die noch nicht urteilsfähig sind.» Das bedeutet, dass sie die Konsequenzen ihrer Ins­zenierung auf Social Media noch nicht abschätzen können.

Die Eltern können zwar die Entscheide für ihre Kinder treffen, solange diese noch nicht ­ur­teils­fähig sind. Doch sie könnten gemäss Meili wegen Persönlichkeitsverletzung von ihren Kindern zur Verantwortung gezogen werden, wenn diese mit 18 Jahren prozessfähig werden.

Die Kinder könnten ihre Eltern auf Schadensersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe verklagen, wenn sie nachweisen können, dass Bilder von ­ihnen online sind, zu derer Veröffent­lichung sie keine Einwilligung gaben oder geben konnten. «Je mehr Kid­fluencer es gibt, desto mehr solche Fälle werden in Zukunft vor Gericht kommen», prophezeit Meili.

Charlie Chaplin und Jackie Coogan. Er kämpfte später für seine Einnahmen.

In den USA sind die Urheberrechte von Kindern seit 1939 im Coogan-Gesetz geregelt. Es geht auf den Kinderschauspieler Jackie Coogan zurück, der in Charlie Chaplins Filmklassiker «The Kid» berühmt wurde, und besagt, dass Kinder ein Anrecht auf mindestens 15 Prozent ihres Einkommens aus der Sport-, Medien- und Unterhaltungsindustrie haben.

In Frankreich ist seit 2021 ein Kidfluencer-Gesetz in Kraft. Firmen, die Influencer-Marketing mit Kindern ­buchen wollen, brauchen dafür eine behördliche Einwilligung. Zudem müssen sie einen Teil der Honorare auf ein Treuhandkonto einzahlen, auf das die Kinder mit 16 Zugriff erhalten.

In der Schweiz gibt es keine speziellen Gesetzesbestimmungen. Aus dem Zivilgesetz lassen sich aber bereits Einschränkungen ableiten. Meili berichtet von einem Sorgerechtsstreit, in dem er die Mutter vertreten hat. Sie beklagte sich, dass ihr Ex-Mann jedes Wochenende Dutzende Fotos ihrer gemeinsamen dreijährigen Tochter auf Facebook mit seinen 1500 Freunden teilte. Der Vater verteidigte sich mit dem Argument, das sei heute die moderne Form des Familienalbums. Doch die Mutter erhielt vor Gericht Recht. Um die Persönlichkeitsrechte der Tochter zu wahren, verbot es dem Vater das weitere Verbreiten von Kinderfotos, wie Meili berichtet.

Eine Frau, die einen der tausenden Kommentare unter Loredanas Kinderfotos verfasst hat, formuliert es so:

«Man hört in der Schwangerschaft auf zu rauchen und zu trinken, um sein Kind zu schützen. Warum beschützt man es nicht auch danach?»

Hat ein Baby schon ein Recht am eigenen Bild?

Eine Anleitung für einen sorgfältigen Umgang mit sozialen Medien.

Ab welchem Alter hat ein Kind das Recht am eigenen Bild?

Grundsätzlich ab Geburt. Ein Baby gilt rechtlich als Person und hat somit Persönlichkeitsrechte. Um diese selber wahrnehmen zu können, muss ein Kind jedoch urteilsfähig sein. Solange es dies nicht ist, entscheiden die Eltern als gesetzliche Vertreter an seiner Stelle. Die Urteilsfähigkeit wird in der Regel ab 14 Jahren angenommen. Das bedeutet, dass ein Kind die Folgen eines Entscheides abschätzen kann.

Je nach Komplexität des Themas und Entwicklung des Kindes kann die Altersgrenze für die Urteilsfähigkeit anders festgesetzt werden. Für die Einwilligung in die Corona-Impfung wurde die Urteilsfähigkeit schon mit 12 Jahren angenommen. Da der Umgang mit Fotos im Vergleich dazu einfacher zu beurteilen ist, sind auch viele 10-Jährige schon in der Lage dazu.

Ab wann kann ein Kind entscheiden, ob es auf Fotos abgebildet werden will?

Die Entscheidungsfähigkeit lässt sich trainieren. Schon Dreijährige merken, wenn sie fotografiert werden, und drehen sich manchmal weg. Fragt man sie regelmässig, ob es für sie in Ordnung ist, fotografiert zu werden, lernen sie den Umgang damit.

Muss ein Schulkind beim jährlichen Klassenfoto mitmachen?

Nein. Ein Kind muss sich weder für Fotos noch für Videos zur Verfügung stellen. Denn es gibt kein Gesetz, das eine Schule ermächtigt, Fotos von Kindern zu machen, um den Bildungsauftrag zu erfüllen. Eine Einwilligung ist deshalb erforderlich. Der Wunsch, nicht auf einem Foto abgebildet zu werden, ist auch schon bei 6- oder 7-Jährigen zu respektieren – von der Schule und von den Eltern.

Wie geht man am besten gegen unerwünschte Bilder auf Social Media vor?

Eine Klage gegen die Person, die persönlichkeitsverletzende Bilder verbreitet, nimmt meistens zu viel Zeit in Anspruch. Bis ein Entscheid vorliegt, bleiben die unerwünschten Bilder online. Viel einfacher ist es, ein Bild als problematischen Inhalt direkt bei der Plattformbetreiberin zu melden. Alle grossen Social-Media-Anbieter stellen Funktionen bereit, über die man Aufnahmen zum Beispiel wegen Nacktheit, Mobbing oder Urheberrechtsverletzungen melden kann. Da insbesondere die US-Anbieter Angst vor Klagen haben, reagieren sie in der Regel schnell und löschen lieber ein Bild zu viel als eines zu wenig.

Welche Altersgrenze wird für Kindervideos auf Youtube empfohlen?

Videos können Kleinkinder überreizen. Sie lernen die Umwelt am besten kennen, wenn sie diese mit eigenen Händen erkunden. Pro Juventute empfiehlt deshalb bei Kindern unter drei Jahren auf Videos möglichst zu verzichten oder diese höchstens als Ausnahme gezielt zu verwenden.

Ab welchem Alter eignen sich Smartphones für Kinder?

Früher gab man einem Kind eine Taxcard mit auf den Weg, heute kann es ab 7 Jahren ein Notfallhandy sein. Die Mehrheit der 11-Jährigen hat in der Schweiz ein eigenes Smartphone. Bei den 12- bis 13-Jährigen sind es schon fast alle (96 Prozent).

Als Vorbereitung können Eltern mit ihren Kindern ab 10 Jahren die ersten Social-Media-Apps gemeinsam ausprobieren. In der Oberstufe werden die Kinder nicht nur viele neue Schüler kennen lernen, sondern auch viele neue Apps. Beherrschen sie einige schon, finden sie sich leichter zurecht. Die wichtigsten Fragen: Wer kann was von mir sehen? Wie stelle ich die Privatsphäre ein? Eltern müssen auch bereit sein, über Pornografie zu sprechen.

Sind Zeitkontingente für den Online-Zugang sinnvoll?

Bei kleinen Kindern: Ja. Aber bei grösseren Kindern, die mit Apps lernen und sie für Hausaufgaben benötigen, funktioniert das nicht mehr. Die Nutzung kann stattdessen über Funktionen wie «Familienfreigabe» und «Family Link» gesteuert werden. Empfohlen werden Medienfreizeiten, in denen das Handy ausgeschaltet wird: während des Morgen-, Mittag- und Abendessens und auch einmal während eines Wochenendes oder an bestimmten Tagen. Die handyfreie Zeit gilt dann allerdings auch für die Eltern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen