LGBTQ-Gruppen veranstalten Hexenjagd auf Harry-Potter-Autorin

J.K.Rowling Hexenjagd auf Harry-Potter-Autorin: Weshalb LGBTQ-Gruppen zum Boykott gegen neues «Harry Potter»-Game aufrufen 150 Millionen Dollar hat die Entwicklung des neuesten Game-Hits gekostet. Weil Transaktivisten aber die «Harry Potter»-Autorin J.K.Rowling zum Hassobjekt erklärt haben, weht ein neuer Shitstorm durch die Sozialen Medien. Marc Bodmer Jetzt kommentieren 15.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Harry Potter»-Erfinderin und Krimiautorin J. K. Rowling. Bild: Charles Sykes / AP

Die Fans von der magischen Welt des Zauberlehrlings Harry Potter haben dieser Tage Grund zur Freude. Mit «Hogwarts Legacy» ist ein neues Videospiel auf den Markt gekommen, das eine Vorgeschichte des von Autorin J.K. Rowling geschaffenen Universums spielen lässt.

Doch die Veröffentlichung wird von einem leisen Rumoren im Internet begleitet. Diverse LGBTQ-Gruppen haben zum Boykott des Games aufgerufen, weil sie die erfolgreiche Schriftstellerin als transphob bezeichnen.

Wie ein einziges «Like» zum Shitstorm wurde

Um den Stein des Anstosses zu finden, muss man einige Jahre zurückgehen. In einem ausführlichen Eintrag vom 10. Juni 2020 rekonstruiert J.K. Rowling auf ihrem persönlichen Blog den Werdegang zur Hassfigur der Gender-Aktivistinnen und -Aktivisten. Darin schreibt sie, dass ihr Interesse an der Gender-Thematik ins Jahr 2017 zurückreicht.

Sie recherchierte für eine Krimi-Serie, in der eine Detektivin sich aus persönlichen Gründen mit eben diesen gesellschaftlichen Umwälzungen auseinandersetzen muss. Dafür machte J.K. Rowling Screenshots von Anschuldigungen und Drohungen, die auf Twitter im Kontext der Diskussion von Transgender-Rechten veröffentlicht wurden. Doch einmal, als sie «abgelenkt» war, machte J.K. Rowling, wie sie schreibt, anstelle eines Bildes ein «like» unter einen Tweet. «Dieses einzige ‹like› wurde als Beweis für Fehldenken (wrongthink) eingestuft, und ab dato begann ein ausdauernder, schwacher Strom von Belästigungen», fasst die Autorin zusammen.

Schliesst Rowling Transmenschen aus?

Endgültig zur Hassfigur der vom Feuer der Deutungshoheit beseelten Aktivistinnen und Aktivisten wurde J.K. Rowling als sie in Kontakt mit der jungen Feministin und Lesbierin Magdalen Berns trat. Die an einem tödlichen Hirntumor erkrankte Berns setzte sich wie Rowling ein für die biologische Geschlechterunterteilung und verstand nicht, warum lesbische Frauen als scheinheilig bezeichnet werden sollen, wenn sie keine Beziehung mit Transfrauen wollen, die einen Penis haben.

Die LGBTQ-Fürsprecherinnen und Fürsprecher brandmarkten J.K. Rowling als Terf, ein Akronym, das für «Trans-Exclusionary Radical Feminist» steht, eine radikale Feministin, die Transmenschen ausschliesst. Dass die Autorin ihre Position als Frau vertritt, die selbst häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe er- und überlebt hat, scheint für die bestimmt wohlmeinenden Trans-Aktivistinnen und -Aktivisten ebenso wenig von Belang zu, wie auch folgender Tweet von Rowling: «Ich respektiere das Recht jeder transsexuellen Person, so zu leben, wie es sich für sie authentisch und angenehm anfühlt. Ich würde mit dir marschieren, wenn du aufgrund deines Trans-Seins diskriminiert würdest. Gleichzeitig ist mein Leben davon geprägt, weiblich zu sein. Ich glaube nicht, dass es hasserfüllt ist, dies zu sagen.»

Im Videospiel tritt sogar eine Transperson auf

Nun, was hat das alles mit dem neuen «Harry Potter»-Videospiel zu tun? Eigentlich nichts. Die Produzenten des Games haben wiederholt betont, dass während den fünf Jahren der Entwicklung J.K. Rowling nicht an der Kreation des Titels beteiligt war. Unabhängig davon wird sie aber als Schöpferin der magischen Welt vom Verkauf des geschätzt 150-Millionen-Dollar-teuren Videospiels profitieren. Dass im Computerspiel die erste Transfigur ihre Aufwartung macht, stellt die Aktivistengruppen auch nicht zufrieden – im Gegenteil: Sie empfinden deren Namen «Sirona Ryan» als einen Angriff auf die Trans-Gemeinschaft. Dass der Vorname mit «sir» beginnt, sei «absichtlich beleidigend», zitiert die Website The Gamer und auch Ryan sei männlich.

Die Fans kümmert das Gender-Hickhack wenig. «Hogwarts Legacy», das übrigens ohne die bekannten Harry-Potter-Figuren auskommt, legte in manchen Ländern einen fulminanten Start hin und setzte sich gleich auf Platz Eins.