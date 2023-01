H.R.Giger wiederentdeckt: Seine Bilder zeigen den Schrecken 2023

H. R. Giger Alle Macht den Aliens - H. R. Giger hatte die Kunst für die Schreckensszenarien des neuen Jahres Die Zeit ist schwarz und der Schweizer Künstler H. R. Giger ihr Visionär. Seine Neuentdeckung in der Zürcher Photobastei ist eine verpasste Chance für alle gewichtigen Kunsthäuser dieses Landes. Daniel Muscionico Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Mutanten-Horror, atomverstrahlt. Aus dem Werkzyklus: «Biomechanoide» H. R. Giger

Nichts ist geglückt in der Karriere des visionärsten Künstlers, den die Schweiz in den letzten 50 Jahren hervorgebracht hat. H. R. Giger, Churer Zeremonienmeister des Schreckens, ist mehrheitsfähig, nicht aber in seiner Heimat. Hier gilt er vielen Expertinnen und Experten als Pornograf.

Giger und seine Welt der fleischigen Gebärmütter, der schleimigen vaginalen Monster und der phallischen Zungen wird leichthin dem (Alt-)Männertrieb zugeschrieben. Das sollte sich ändern. In Japan verehrt, in den USA gesammelt, in Hollywood als Ikone bejubelt, entdeckt auch die Schweiz einen verlorenen Sohn neu. Allen voran, die Photobastei in Zürich, das Haus für Fotografie, das sich der Stärkung jener Avantgarde verschrieben hat, die sich dem Markt verweigert.

Als Neuronaut unterwegs zur erkalteten Sonne

Denn alles ist geglückt in dieser Karriere: Hansruedi (H. R.) Giger nahm vorweg, was LSD-Forscher auch – und vor allem – in der Schweiz heute postulieren und mit staatlichen Mitteln aufarbeiten: Die Förderung von neuen Zugängen zu unserem Unbewussten. Während Jahrzehnten tabu, nun angesagt, sind psychoaktive Substanzen das neue Forschungsfeld, führend die Studien in Basel. LSD als Medikament bei der Behandlung von Depressionen, Ängsten und Süchten. Einer der ersten Schweizer Neuronauten, die den Weg ins Unbewusste auf diese Weise suchten, war H. R. Giger. Seine Vorgänger in der Kunstgeschichte die Symbolisten und Surrealisten.

Schreckensszsenario aus dem Werkzyklus: «Atomkinder» H. R. Giger

Der gelernte Ingenieurdesigner hatte den Ritt auf den Neuronen wohl auch durch Drogen erfahren; wichtiger aber war für ihn Heilung durch die Herstellung von Kunst. Seine Bilder, abgeschöpft im Unbewussten während tranceartigen Mal-­Séancen, bannten seine persönlichen Ängste und Albträume – und sie spiegelten wider, woran auch die Gesellschaft litt. Mit dem frühen Werkzyklus «Atomkinder» und «Biomechanoide» überformte er in den Sechzigerjahren die Sorgen der Zeit. Es sind dieselben Furien, die 2023 wieder hochaktuell sind: Die Bedrohung durch den Krieg, die Überbevölkerung und die Herrschaft der Technik, heute der künstlichen Intelligenz.

Sein Hollywood-Alien heisst «Oscar»

Just in diesem Punkt ist die Ausstellung der frühen Werke von Giger in der Photobastei Zürich ereignishaft. Romano Zerbini kuratiert eine «Schattenreise»: Mensch-Maschinen auferstehen in Skulpturen; die Sonne treibt Wesen unter die Erde – etliche Ausstellungsräume sind dabei schwarz – Erdbeben setzen Dämonen und Monster frei. «Schattenreise» zeigt H. R. Gigers Kern, bevor er als Pop-Künstler vom Markt vereinnahmt wurde.

Nahtod-Erfahrung und Fredi Murers Filme Eine Initiation ins Reich der Ahnen und Fredy Murer als Wegbegleiter und Studienfreund von H. R. Giger: Das sind die schillernden Ecksteine des Rahmenprogramms zur Ausstellung «Schattenreise», die den Kosmos Giger erweitern. Murers Filme «Passagen» und «High» beleuchten die Schweiz der Siebzigerjahre; das Referat über die Drogenreise mit afrikanischen Natursubstanzen führt die Fantasie etwas weiter weg. Siehe die ständig aktualisiserte www.photobastei.ch

Giger und der Erfolg ist ein zweischneidiges Schwert. Als Schweizer Künstler, der in der Schweiz lebte, stand ihm internationaler Ruhm und Ehre nur bis zu einem gewissen Mass, dem Mittelmass, zu. Der Bündner wollte mehr. Zehn Oscar-Preisträger hat die Schweiz hervorgebracht, Giger ist einer davon. Er erhielt die Auszeichnung für die visuellen Effekte in ­Ridley Scotts Film «Alien». Aus seiner Lieblingsstadt New York und Zürich-Seebach operierend war er in den Achtzigern Hollywoods Garant, aus mauen Drehbüchern überirdische Kassenerfolge zu klopfen: Mit seinen Knochen-Orgien und Wirbelsäulen-Dekorationen, genetischen Mutanten und Zwitterwesen. Er zeichnete und entwarf für «Poltergeist II», für «Species» und für weitere Folgen der «Alien»-Saga.

Andy Warhol, Zünglein an der Waage

Gigers Kunst war ein fantastischer Realismus, wie man ihn selbst in der Hochburg des Fantastischen, Hollywood, so nicht zu träumen wagte. Denn da malte einer, wie damals in England die Heavy-Metal-Band Black Sabbath Musik machte: die Albträume der dunklen Seiten der Existenz virtuos variierend. Musikerinnen wie Debbie Harry, Blondie und Emerson, Lake und Palmer engagierten ihn für ihre LP-Covers. Für das Magazin «Rolling Stone» sind sie unter den 100 Besten der Musikgeschichte.

Mechanische Erotik. Aus dem Werkzyklus: «Passage» H. R. Giger

Doch die repräsentativen Institutionen der Schweiz verweigern sich dem Universum Giger. Off-Spaces wie die Photobastei, merkantile Repräsentanten wie die Galerie Mai 36 halten dagegen. Die Kunstgeschichte aber begegnet ihm mit Ignoranz. Der legendäre Zürcher Galerist Bruno Bischofberger, Europas Entdecker von Andy Warhol, hatte ursprünglich nicht nur diesen im Programm, sondern auch Giger. Doch nicht lange, dann liess er ihn fallen. Ob wegen der Airbrush-Technik des Schweizers oder wegen dessen solipsistischer Persönlichkeit, es gibt Gerüchte für beides.

Auch der Kurator Harald Szeemann, sonst ein Förderer der Aussenseiter, vermochte die Bedeutung von Giger nicht zu erkennen. Eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich? Szeemann riet ab – man kann aus Fehlern lernen, auch in der Schweiz.

«Species» in der Galerie Mai 36 Auf dem Kunstmarkt versucht die Galerie Mai 36 in Zürich H. R. Giger zu positionieren. Man zeigte ihn an der letzten Art Miami, im Januar wird er an der Kunstmesse Artgenève ausgestellt sowie im Stammhaus an der Rämistrasse zu sehen sein. Die Ausstellung «Species» schärft Gigers Einfluss auf die zeitgenössische Kunst als Pionier des fantastischen Realismus (20.1. bis 18.3.).

Schattenreise Vernissage am 12.1., Ausstellung mit Rahmenprogramm bis 12.3., Photobastei, Zürich.

