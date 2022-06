Keith Richards: «Im Vergleich sind Zigaretten leichte Drogen»

Grosses Interview Keith Richards hat alte Laster aufgegeben: «Im Vergleich mit Heroin sind Zigaretten echte Leichtgewichtsdrogen» Die Rolling Stones sind erstmals seit 2018 wieder auf Europatournee. Überschattet wird die Tour vom Tod des Schlagzeugers Charlie Watts. Gitarrist Keith Richards, 78, erzählt, wie die Band den Schicksalsschlag verarbeitet hat, wie lange er noch weiter rocken will – und wie er ohne Zigarettenkonsum auskommt. Interview: Steffen Rüth Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Keith Richards (r.) beim Auftakt der Europatournee der Rolling Stones in Madrid am 1. Juni 2022. Hans Klaus Techt / APA/APA

Keith Richards ist ein pünktlicher Mensch. Auf die Minute genau zum vereinbarten Zeitpunkt meldet sich der muntere und bestens aufgelegte Gitarrist der Rolling Stones bei uns übers Telefon: «Hallo, hier spricht Keith Richards.»

Hallo, Keith. Wie geht es Ihnen?

Keith Richards: Danke, könnte nicht besser sein. Wir sind ja auf Tour und ich bin gerade am Kofferpacken.

Was darf denn in Ihrem Reisegepäck, abgesehen von den Gitarren, nicht fehlen?

Um die Gitarren kümmern sich tatsächlich die Mitarbeiter. Vor mir stehen zwei Koffer. In den einen habe ich meine ­T-Shirts geworfen, in den anderen kommen die restlichen Klamotten. Dann habe ich noch eine Tasche voller CDs und ein paar Platten. Ich mache das ja schon seit so vielen Jahren, viel zu lange eigentlich.

Freuen Sie sich, wieder auf Tour zu sein?

Oh Mann, meine Freude ist gigantisch. Ich spiele super gerne in Europa, und es ist ja schon eine Weile her, dass wir hier waren, vier Jahre, wenn ich mich nicht irre. Europa hat mir gefehlt. Ich sehne mich nach dem Kontinent und nach euch Menschen.

Mit viel Satisfaction starteten Ron Wood, Mick Jagger und Keith Richards (von links) diese Woche ihre Europa-Tour. Kevin Mazur/Getty Images

Haben Sie die Coronazeit in Ihrem Haus in den USA, in Connecticut, verbracht?

Ja, ich bin zu Hause rumgesessen und habe den einen oder anderen Song geschrieben und darauf aufgepasst, dass es allen gut geht. Ich bin froh, am anderen Ende dieser Geschichte heil rausgekommen zu sein.

Haben Sie auch Lust auf das Drumherum auf einer Tour oder sind es die zwei, drei Stunden auf der Bühne, die Sie beglücken?

Klar, die Show ist das Tolle, der Höhepunkt. Deswegen macht man diesen Job. Der Rest ist einfach die Arbeit, die gemacht werden muss. Das meiste ist Alltag. Aber auch das gehört dazu. Mich stört das nicht. Reisen kann stressig sein, auf der anderen Seite siehst du Leute, die du lange nicht gesehen hast.

Was ist das Spezielle, bei den Rolling Stones zu spielen?

Nun, du teilst dir die Bühne mit Menschen, die du als deine Freunde bezeichnen würdest, und spielst mit ihnen die Musik, die du liebst. Und um viele andere Dinge des täglichen Lebens musst du dir keine grossen Gedanken machen. Du musst nur schauen, dass du pünktlich auf der Bühne stehst.

Sie stehen nun schon seit 60 Jahren auf der Bühne.

Und es fühlt sich an, als seien es schon über 120 Jahre (lacht). Nein, ach, es fühlt sich eigentlich so an wie immer. Mein Job hat sich nicht sehr stark verändert. Im Ernst, ich bin ziemlich glücklich, dass ich immer noch diese Arbeit habe. Was sollte denn sonst aus mir werden?

60 Jahre Rolling Stones Im Sommer 1962 gründeten Mick Jagger und Keith Richards mit Brian Jones die Rolling ­Stones. Ein Jahr später stiess Charlie Watts zur Band und nach dem Tod von Brian Jones übernahm Mick Taylor, der 1974 die Gitarre an Ron Wood übergab. Dieser ist und bleibt der jüngste Rolling Stone, weil danach niemand mehr als vollwertiges Bandmitglied aufgenommen wurde. So sind nach dem Tod von Watts nur noch Jagger, ­Richards und Wood echte Rolling Stones. Der Start zur Europatour mit dem Namen «Sixty» in Madrid ist gelungen. Keith strahlte mit Ron um die Wette und Mick gewann den Zweieinviertel-Stunden-Marathon überlegen. Die Stones-Maschine läuft auch ohne den langjährigen Antreiber Charlie Watts wie geschmiert. Die Stones sind neben der Queen die letzte britische Konstante. (sk) Live: 17. 6. Wankdorf Bern.

Was wäre ohne die Rolling Stones aus Keith Richards geworden?

Tja, ich habe keine Antwort parat. Ich habe mir diesen Beruf ausgesucht, weil ich keine andere Verwendung für mich gefunden hätte. Auf alle Fälle wäre ich nur ein lausiger Klempner geworden, ha! Ich halte es wirklich für eine glückliche Fügung des Lebens, dass ich frühzeitig etwas fand, was ich gut konnte und was ich immer gerne gemacht habe. Ich habe von Beginn an nie an meinem Job gezweifelt, ihn nie in Frage gestellt. Ich kann mich in Anbetracht meines erfüllten Lebens nur bedanken und beten.

Vergangenes Jahr hatte die Band einen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten: Schlagzeuger Charlie Watts ist gestorben. Wie fühlt es sich ohne ihn an – auf der Bühne, aber auch im Alltag?

Das war eine unglaublich schwierige Zeit für uns. Glücklicherweise war Steve Jordan, ein Freund der Band und insbesondere ein persönlicher Freund von mir seit mehr als dreissig Jahren, bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Charlie selbst hatte uns Steve noch vorgeschlagen, er sagte zu uns: Ich werde diese Tournee nicht spielen können, aber wenn ihr wollt, ist Steve euer Mann. Und ganz ohne Zweifel macht er das grossartig. Steve ist ein anderer Schlagzeuger und ein anderer Mensch als Charlie, wir mussten unser Spiel ein bisschen neu auf ihn ausrichten, der gesamte Sound der Stones hat durch ihn eine leicht veränderte Dynamik bekommen.

Sie spielen in Ihrer Nebenband X-Pensive Winos seit vielen Jahren mit Steve Jordan.

Ja, wir harmonieren hervorragend. Wir haben Spass daran, unser Zusammenspiel nun in die Stones einzubringen und letztlich mit den Stones zusammenzuführen. Das ist der tröstende Aspekt der Tragödie. Als Freund vermisse ich Charlie immens. Aber wir müssen ja irgendwie weitermachen.

Sie sagten einmal, Watts gebe Ihnen auf der Bühne die Freiheit, zu fliegen.

Ja, das stimmt. Aber erfreulicherweise funktionieren meine alten Flügel auch mit Steve Jordan. Und Charlie hat seine eigenen Flügel an Steve weitergegeben.

Hat sich das Verhältnis zwischen den drei übrig gebliebenen Bandmitgliedern, Mick Jagger, Ronnie Wood und Ihnen, durch Charlies Tod verändert?

Von 1988 bis 1993 veröffentlichten die X-Pensive Winos mit Keith Richards und Steve Jordan zwei Studioalben. PD / Wiki

Ja. Wir sind uns durch den Verlust von Charlie nähergekommen. Wenn solche Schicksalsschläge passieren, raufen sich die Überlebenden in aller Regel zusammen. So haben auch wir es getan. Unser gemeinsames wichtigstes Anliegen ist es stets, das Beste für die Rolling Stones zu erreichen und die Weichen im Sinne der Band zu stellen. Was einfacher klingt, als es oft ist. Ich habe immer das Gefühl, dass man die Geschicke der Stones nicht wirklich planen oder gar kontrollieren kann. In vielerlei Hinsicht kommt es mir vor, als wäre auch ich nur ein Angestellter im Dienste der grossen Sache, der Stones.

Haben Sie sich jemals ein Leben als Rentner vorgestellt?

Als was? Für so etwas kann ich viel zu schlecht stillhalten. Ich muss immer in Bewegung sein.

Wie machen Sie sich fit für so eine Tournee? Kommt dreimal pro Woche der Personal Trainer und nimmt Sie so richtig ran?

Nein, nein. Solche Sachen mache ich nicht. Mein Sport sind Proben für die Tour. Das bedeutet, zehn bis zwölf Stunden am Tag auf den Beinen zu sein, mit einer Gitarre um den Hals. Wenn die Show nach etwa drei, vier Wochen so weit ist, dass wir sie auf die Bühne bringen können, dann werden auch mein Körper und ich optimal in Form sein.

Also nichts mit E-Bike-Touren, Yoga oder Dauerläufen?

Nein, mir reicht es völlig, wenn ich ein bisschen auf meine Atmung achte. Ich tue so gut wie nichts für meinen Körper, was mit Anstrengung zu tun hat. Vielleicht sollte ich lieber mehr machen. Aber ich fühle mich perfekt so, wie ich bin.

Sehen Ihre Ärzte das auch so?

Die Ärzte sagen, dass alles in Ordnung ist. Ich vermeide es aber, meinen Gesundheitsexperten Fragen zu stellen, denn möglicherweise würden mir die Antworten nicht besonders gut gefallen. Andererseits halte ich mich jetzt auch nicht für ein Wunder der Medizin. Vermutlich bin ich einfach nur ein alter Knacker, der sich halbwegs gut gehalten hat und der einfach auch ein bisschen Glück hatte. Ich zerbreche mir über meine Gesundheit aktuell nicht den Kopf, das überlasse ich den Journalisten. Solange ich nicht hinfalle und nicht mehr ohne Hilfe aufstehen kann, bin ich zufrieden.

Sie haben viele ungesunde Gewohnheiten aufgegeben ...

... wie wahr, wie wahr. Ich bin sie alle losgeworden. Die erste Hälfte meines Lebens habe ich damit verbracht, die Süchte einzusammeln. Die zweite Hälfte habe ich genutzt, sie wieder abzuschütteln. Das möchte ich aber nicht jedem empfehlen. Ich halte mich nicht für unzerstörbar. Ich bin aber von ziemlich solider und zäher Bauweise.

Sogar mit dem Rauchen haben Sie vor ein, zwei Jahren aufgehört. War es am schwersten?

Das Nikotin? Ach, na ja. Als ich anfing, damit aufzuhören, fand ich es schnell sehr leicht. Ist komisch, ich weiss. Ich habe Nikotinpflaster genommen. Irgendetwas in mir rief mir zu:«Es kotzt dich doch in Wirklichkeit an.» Und so war es auch. Innerhalb kurzer Zeit fand ich das Rauchen einfach nur widerlich. Jetzt schmeckt alles besser und ich habe mehr Ausdauer.

Trotz allen Lastern weiterhin fit auf der Bühne: Keith Richards. Keystone

Fehlt Ihnen das wilde, zügellose Leben, das die Menschen gemeinhin mit Rock ‹n› Roll in Verbindung bringen?

Nein, alles zu seiner Zeit. Ich habe weitaus süchtigmachendere Substanzen als Nikotin aufgegeben. Im Vergleich mit Heroin sind Zigaretten echte Leichtgewichtsdrogen.

Sind Ihre Enkel fasziniert von den Abenteuern ihres Opas?

Die Grossen sind ja schon lange alt genug, um zu wissen, wer ich bin. Mein jüngstes Enkelkind wird jetzt ein Jahr alt und ist heute gerade bei mir. Oh, ich liebe es, Grossvater zu sein. Du musst nicht mehr die langweiligen Sachen machen wie Windeln wechseln oder die Babys füttern. Das sollen die Eltern erledigen. Ich sorge dann für den Spass. Aber ja, es ist eine wunderbare Sache, diese kleinen Wesen aufwachsen zu sehen. Ich liebe sie alle sehr.

Sie sind fit und immer noch sehr munter. Aber wie steht es um den Rock ‹n› Roll. Wird er uns überleben?

Ja, in der einen oder anderen Form wird es so etwas wie Rock ‹n› Roll immer geben. Es gab ihn ja auch schon, bevor der Name «Rock ‹n› Roll» überhaupt existierte. Es ist aus meiner Sicht einfach nur ein bestimmter Rhythmus. Jede neue Generation hat einen neuen Ansatz, und immer wieder kommen neue Technologien und Möglichkeiten auf. Aber logisch, Rock ‹n› Roll, das Originalzeug, ist auf alle Fälle immer noch echt verdammt gut. Alles Gute dem Rock ‹n› Roll.

Werden die Menschen die Rolling Stones so hören, wie heute Beethoven oder Mozart?

Vorausgesetzt, in 200 Jahren gibt es noch Menschen, dann ja. Ich will es jedenfalls hoffen.

Werden die Rolling Stones in zehn Jahren ihr 70-Jahre-Dienstjubiläum feiern?

Oh, ich bin nicht Nostradamus, ich bin kein Prophet. Ich weiss nur, dass ich weitermache, solange ich noch so viel Power und so viel Spass an der Musik habe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen