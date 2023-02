Spaziergang mit Franz Hohler zu seinem neuen Buch "Rheinaufwärts"

Geburtstag Mit Franz Hohler im Paradies: Vor dem 80. Geburtstag waren wir mit dem Schriftsteller rheinaufwärts unterwegs Während der Pandemie begann Franz Hohler rheinaufwärts zu wandern. Wir haben den Autor und Kabarettisten nochmals auf seiner ersten Wanderetappe von Schaffhausen nach Schlatt begleitet, Vieles entdeckt, was in seinem neuen Buch «Rheinaufwärts» nachzulesen ist. Und noch ein bisschen mehr. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 13.02.2023, 16.33 Uhr

Absichtslos ist Franz Hohler während der Pandemie den Rhein flussaufwärts gewandert. Daraus hervorgegangen ist ein Buch. Bilder: Severin Bigler

Die Sonne lässt sich nicht blicken, das Paradies ist «bis auf weiteres geschlossen». So steht es auf dem Aushang des schmucken Riegelhauses am Rheinufer bei Feuerthalen, in roter Schrift, mit Ausrufezeichen. Als hätte jemand geahnt, dass an diesem trüben Februarvormittag einer vorbeispazieren wird, der die Gastwirtschaft unweit des Klosters Altparadies in seinem am 15. Februar erscheinenden Buch «Rheinaufwärts» mit nachsichtigem Lächeln literarisch verewigt hat.

Noch hat er Zeit für eine kleine Wanderung. Anfang März wird es dann eng in Hohlers Agenda: Zu seinem bevorstehenden runden Geburtstag ist derart viel geplant, Buchvernissagen, Ausstellungen und Feierstunden, «das ist ein Hauptberuf», sagt er.

Schon einmal stand Franz Hohler hier in Windjacke und Wanderschuhen vor verschlossener Tür, im Mai 2020. Da war er freilich nur ein bisschen zu früh unterwegs für eine Einkehr im Paradies. Frei wie ein Vogel hatte er sich nach den stillen Wochen des Lockdowns an jenem Tag in Oerlikon in den Regionalzug gesetzt, damals noch ohne Maske, und war von Schaffhausen aus flussaufwärts gewandert. Absichtslos, einfach mal wieder heraus aus dem Arbeitszimmer, weg vom Schreibtisch.

Hohler-Leserinnen und -Leser wissen, dass Gehen eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist und seine bevorzugte Fortbewegungsart. Nicht um gezielt über etwas nachzudenken. Eher ist es so, dass «die Fragen sich absenken und der Kopf frei wird für Ideen». Viele Texte, ganze Bücher sind daraus entstanden: «Zur Mündung» (2000), «52 Wanderungen» (2003) , «Spaziergänge» (2013).

Leider «bis auf weiteres geschlossen»: Das Gasthaus Paradies am Rhein, zwischen Feuerthalen und Schlatt.

Hohler, der Wunderfitz und Springinsfeld

Im Mai 2020 wollte er eigentlich nur nach Diessenhofen, wo er kurz vor der pandemischen Zeitenwende dem lokalen Fernsehsender «Tele D» ein Interview gegeben hatte. Doch der Springinsfeld, der Franz Hohler nun einmal ist – auch wenn er stramm auf die 80 zugeht –, sah während der kleinen Tour schon auf dem ersten Kilometer rheinaufwärts so viel Denk- und Schreibwürdiges im Kleinen wie im grossen Ganzen, dass er spätestens am Zielbahnhof einen spontanen Entschluss fasste: Er würde wiederkommen und weiterlaufen, gegen den Strom, bis zur Quelle des Rheins am Tumasee.

30 Etappen sind es geworden; eine davon, die erste, nehmen wir nun kurz vor seinem Geburtstag noch einmal unter die Füsse. Gemeinsam und im Gespräch, einem «peripatetischen» Dialog wie bei den Philosophen der Antike. Was nicht so recht den Wanderungen und Spaziergängen entspricht, über die Franz Hohler in seiner unverwechselbaren Mischung aus Beobachtung, Erzählung und Reflexion geschrieben hat, meist ein oder zwei Tage später. Notizen und andere Erinnerungsstützen braucht er nie dazu, nur unterwegs Offenheit und wache Sinne.

Gehen und Schreiben sind für Franz Hohler verwandte Bewegungsarten: Er entdeckt dabei stets Überraschendes.

Der Rhein hat hier keine Eile

Man merkt es während der ersten halben Stunde. Da plaudert Hohler beim Gang durch Schaffhausens Altstadtgassen eher beiläufig und saugt derweil auf, was sich dem wunderfitzig umherschweifenden Blick bietet. Hinter dem Schaufenster einer Buchhandlung hängen mehrere Plakate, die für eine bevorstehende Lesung mit Franz Hohler werben; auf dem Autorenfoto trägt er die beige Schirmkappe, die er später gegen eine wärmere Mütze austauschen wird, denn am Wasser weht eine harsche Bise.

Auf der Brücke nach Feuerthalen wundert er sich einmal mehr darüber, wie langsam der Rhein hier fliesst; «überaus gemächlich, es ist ihm nicht anzusehen, dass er sich wenig später in die Tiefe stürzen wird», so hat er es in «Rheinaufwärts» festgehalten.

«Das, was gern aufgeschrieben werden will, bleibt im Gedächtnis», sagt er, als wir nach einer ausufernden Umleitung des Wanderwegs – in sehr Schweizerischer Akkuratesse auf dem gelben Wegweiser markiert – endlich direkt am Rhein entlangspazieren, die Strasse mit den donnernden Lastwagen hinter uns lassen. Unterdessen läuft auch das Aufnahmegerät mit; zuvor hat Franz Hohler Fragen, die schon nach Interview tönten, fein registriert und schmunzelnd zurückgewiesen: No comment.

Denkwürdige Inschriften und Tafeln am Wegrand

Doch von dem Firmenwagen der «Gras- und Strauchpflege an Bahnböschungen», die an diesem Vormittag mit lautstark jaulenden Motorsägen das Gehölz und Gesträuch am nahen Eisenbahndamm lichtet, hätte er wohl, allein unterwegs, ein Handyfoto gemacht. Solche Inschriften liebt er. Eingebettet in ein paar lakonische Sätze, erzählen sie viel zwischen den Zeilen: vom Leben in einem sauberen, wohlgeordneten Land. Oder historische Begebenheiten, deren Spuren aus dem Bewusstsein verschwunden sind.

Oft zeugen Schilder vom komplizierten Verhältnis zwischen Mensch und Natur: Warn- und Verbotstafeln, Hinweise auf seltene Vogelarten beispielsweise, auf Regenpfeifer, Flussuferläufer. Sind wir das nicht auch an diesem grauen, innerlich heiter und licht gestimmten Tag? Auf Ansichtskartenwetter hat Hohler nie gewartet.

Geheime Gärten hinter der Klostermauer: Im Rucksack hat Franz Hohler immer auch Lektüre, im Kopf viel Poesie.

Unterwegs werden wir Kormorane entdecken, ausserdem einen «geheimen Garten», verwunschen und weitläufig hinter der efeuumrankten Klostermauer verborgen, und beide beim Blick durch das schmiedeeiserne Gitter an die Gedichtzeilen von Stefan George denken: «Komm in den totgesagten Park und schau: /Der schimmer ferner lächelnder gestade / Der reinen wolken unverhofftes blau / Erhellt die weiher und die bunten pfade.»

Wir werden an einem Betonbunker vorbeispazieren, der sich im Unterholz eines kleinen Waldstücks verschanzt, graffitiverziert und zugewachsen. Die Böschungsgärtner rumoren in der Nähe; Franz Hohler sieht seit dem Krieg in der Ukraine mit anderen Augen auf Relikte wie diesen Bunker. Was vorher nur an lang vergangene Zeiten erinnerte, rückt gegenwärtig wieder nahe.

Spuren aus dem Zweiten Weltkrieg im Gehölz: Im Vorbeiwandern ein Mahnmal, das den Krieg in der Ukraine ins Bewusstsein rückt.

Ein Stück Lebensweg ist Hohler mit dem Rhein gegangen

Der Rhein hat den Wanderer vor knapp drei Jahren sanft gerufen, ein bisschen wie der Bach den Müllersburschen in Franz Schuberts romantischem Liedzyklus «Die schöne Müllerin», der Hohler jetzt in den Sinn kommt. Statt eine weitschweifige Antwort zu formulieren, singt er leise: «Ich weiss nicht, wie mir wurde, noch wer den Rat mir gab, ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab...». Die Gegenrichtung hat ihn gereizt, anders als im Buch «Zur Mündung», als er sich laufend von der Glatt mittragen liess.

Schaffhausen liegt hinter uns, bis zur Rheinquelle ist es noch weit: Franz Hohler ist mehr als zwei Jahre lang weitergewandert, gegen den Strom. a

Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren hinweg, auf dem Weg über Stein am Rhein bis Konstanz, über Altenrhein und Rheineck ins Rheintal bis zur Quelle in den Alpen wurde der Fluss ihm zum Freund. Nicht «Vater Rhein», wie ihn der Dichter Hölderlin hymnisch erhob, eher wie ein Kind, das man auf seinem Lebensweg ein Stück begleitet. Im Epilog, vom «Alten Zoll» in Bonn auf den Rhein blickend, schreibt Franz Hohler Ende Oktober 2022: «So sieht er also aus, wenn er erwachsen ist, mein Rhein. Gut hat er's gemacht. Ich bin stolz auf ihn.»

Man sieht immer etwas Denk- und Schreibwürdiges: mit dieser Haltung des Schriftstellers Robert Walser ist auch Franz Hohler zu Fuss unterwegs.

Spazierengehen wie Robert Walser

Den Wanderern und Spaziergängern unter den Literaten fühlt sich Hohler seit jeher verbunden. Johann Gottfried Seume etwa, der zu Fuss von Sachsen nach Sizilien und zurück reiste und 1802 mit seinem «Spaziergang nach Syrakus» schlagartig berühmt wurde. Oder Robert Walser: Auf Schritt und Tritt kamen seine Gedanken in Gang. Er musste nicht auf die Malediven, nicht in den Krügerpark, um etwas zu erleben.

Was er wohl gedacht hätte über den Kleiderbügel, der auf der kleinen Anhöhe hinter dem Kloster Paradies im Baum hängt, als nehme da gerade ein Unverfrorener ein Kaltluftbad? In Hohlers Kopf beginnt es sichtlich zu arbeiten. Und beim Blick auf die efeubewachsene Klostermauer fällt ihm wieder der Bunker ein. Das Paradies, «ein Gottesbunker».

Kurz vor dem Mittag erreichen wir den Bahnhof Schlatt, nicht gerade ein gastfreundlicher Ort. Die Wartehalle muss jemand schon vor Jahren das letzte Mal zugesperrt haben; auf dem Perron lädt eine ausgebleichte Stahlbank («defensive Architektur» lautet das passende Unwort) zum möglichst kurzen Verweilen ein. Davor aber lässt Franz Hohler es sich nicht nehmen, noch schnell todesmutig die Durchgangsstrasse zu queren und neben dem Ortsschild Paradies fürs Foto zu posieren: «Das ist dann für den Nekrolog.» Aber noch nicht so bald, lieber Herr Hohler. Die Tür zu Ihrem Kinderzimmer ist nach wie vor offen. Alles Gute zum Geburtstag!

Franz Hohler: Rheinaufwärts. Luchterhand, 128 Seiten.

