Die Berlinale sucht den Spagat zwischen Glamour und Politsymbolik

Filmfestival Die diesjährige Berlinale sucht den Spagat zwischen Glamour und politischen Zeichen Fünf deutsche Filme im Wettbewerb, drei prominente Kettenraucher(innen) auf der Leinwand und ein richtig peinlicher Film über die Ukraine: Impressionen vom wichtigsten deutschen Filmfestival. Tobias Sedlmaier, Berlin Jetzt kommentieren 23.02.2023, 17.00 Uhr

Einer der Stargäste an der Berlinale: Steven Spielberg. Bild: Clemens Bilan / EPA

Berlinale ist, wenn man trotzdem lacht. Etwa über das stürmische Regentrauerspiel, das alljährlich über der deutschen Hauptstadt aufgeführt wird, Fluch des Februarfestivals. Oder darüber, dass in den ersten Tagen ein wichtiger Teil des öffentlichen Verkehrs noch Baustelle ist, ehe er plötzlich zwei Wochen früher als prognostiziert – sensationell - wieder freigegeben wird: Hurra, wir fahren durch Berlin. Oder man freut sich, dass das Ticket-System, das während der Pandemie digital umgestellt wurde, sehr stabil läuft. In der Stadt, die dafür bekannt ist, notorisch defizitär vor sich hin zu bröckeln, funktioniert überraschend vieles.

Eigentlich gäbe es anlässlich der 73. Ausgabe trotz erstmalig kompletter Corona-Freiheit wenig zu lachen. Als da wären: Der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am Freitag. Die desolate Menschenrechtslage im Iran. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Die Berlinale, als selbsterklärt politisches Filmfest und dasjenige mit der grössten Publikumsattraktivität (kurz nach der Halbzeit vermeldete das Festival 90-prozentige Kinoauslastung), versucht, sich dieser Themen anzunehmen und filmisch wie symbolisch Zeichen zu setzen.

Eine vollgestopfte Wundertüte

So ist die Jury-Präsidentin, die Schauspielerin Kristen Stewart, nicht die einzige, die permanent zum politischen Gehalt von Filmen befragt wird und Solidaritätsgesten entsendet. Zur Eröffnung am dauerrenovierten Potsdamer Platz, dessen Glanzzeiten die Berliner Gazetten schon lange hinterhertrauern, sprach Wolodimir Selenski via Videoschalte. Später hob die Folksängerin Joan Baez zum Ständchen an. Irgendwann kann man einen Haken hinter die politische Pflichtübung setzen, die als Beigemüse zum Glamour-Dinner gereicht wird. Stars waren schliesslich zahlreiche anwesend, darunter Cate Blanchett, Anne Hathaway, Steven Spielberg oder Willem Dafoe.

Das Programm ist wie immer eine vollgestopfte Wundertüte. Sichtet man in einer Woche etwa zwanzig Filme, kennt man rund fünf Prozent der Gesamtauswahl. Die Sektionenverteilung ist dann mehr Festivalpolitik als Politikfestival. Statt der konstruierten wie blutleeren «Romeo und Julia»-Aktualisierung «She Came to Me» von Rebecca Miller hätte man ebenso mit einem politischen Werk wie «Golda» starten können. Helen Mirren verkörpert die israelische Premierministerin Golda Meir (Kettenraucherin Nr. 1); der Film offenbart aufschlussreiche Parallelen zwischen dem Jom-Kippur-Krieg 1973 und dem globalen Geschehen heute.

Helen Mirren im Film «Golda» über die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir. Bild: Jasper Wolf

Eines der Highlights aus dem Gemischtwarenladen namens Wettbewerb, der stets nach Relevanz sucht und sie manchmal auch findet, heisst «Disco Boy». In diesem ästhetisch wilden Trip tritt Franz Rogowski als belarussischer Flüchtling in die Fremdenlegion ein und stösst beim Einsatz im Niger-Delta auf einen weiteren Globalisierungsverlierer, der ihn nachhaltig prägen wird. Herz der Finsternis trifft auf die hypnotischen Neon-Albträume eines Nicolas Winding Refn, so kann man visuell der Gegenwart begegnen.

Kriegstourismus in der Ukraine

Gerade weil bessere Filme über die Ukraine liefen, war die Einladung für «Superpower» ein peinlicher Ausrutscher. Sean Penn (Kettenraucher Nr. 2) setzt sich selbst in Szene, wie er als Klischee eines ignoranten und hemdsärmeligen Amerikaners («Von Selenski habe ich erst wegen der Sache mit Trump etwas mitbekommen») durch die Ukraine reist. In der zittrigen Hand das Longdrinkglas, in den Augen Tränen der Rührung über die eigene Ego-Mission, im Mund automatenhaft das Wort Freiheit so lange zerkauend, bis es schal wird.

Penns Präsenz im Film ist so unangenehm aufdringlich wie eine Schnapsfahne am Morgen. Immer geht es mit Wackelkamera der Action hinterher, am Schluss wird der Schauspieler und Aktivist kugelgeschützt an die Front gefahren. «Superpower» ist ein halb rührseliges, halb kriegsgeiles Schmierenstück, das bestätigt, dass auch Propaganda für die richtige Seite Propaganda bleibt.

Man spricht Deutsch

Mit erstmals gleich fünf Beiträgen im Wettbewerb ist Deutschland vertreten, auch in den Nebensektionen gibt es viel Deutsches zu entdecken. Ein Zeichen für die Stärke des deutschen Films oder doch eines für die mangelnde internationale Strahlkraft des Wettbewerbs? Der Eindruck ist gemischt.

Nach 40 Jahren tritt Margarethe von Trotta wieder in Konkurrenz um den Goldenen Bären, doch ebenso altmodisch kommt ihr Film «Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste» daher. Macho Max Frisch trifft auf Modepüppchen Ingeborg Bachmann (Kettenraucherin Nr. 3). Beide leiden, doch keiner weiss so richtig, warum sie sich einander überhaupt antun. Wie komplex ihre Beziehung war, kann man dem jüngst erschienen Briefwechsel entnehmen. Doch dieser Film ist «Lindenstrasse» mit Intellektuellen.

«Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste» mit Vicky Krieps als Ingeborg Bachmann und Ronald Zehrfeld als Max Frisch, in noch glücklichen Tagen. Der Film kommt im Oktober in die Deutschschweizer Kinos. Bild: Pd / Alamodefilm

Völlig anders an das Thema des sich selbst im Weg stehenden Künstlers geht Christian Petzold heran. Bei ihm strahlt nicht der Himmel über Berlin, sondern es leuchtet «Roter Himmel» über einem Haus an der Ostsee, in das sich zwei Freunde zurückziehen wollen; doch ihr Idyll wird bedroht, von einer Besucherin, von Kränkungen, vom Waldbrand. Es ist ein wunderschöner, lebenskluger Film, dessen Regisseur weiss, dass tieftrauriger Ernst und befreiender Humor untrennbare Geschwister sind.

Sonja Heiss’ Adaption von «Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war», einem autobiografischen Roman des Schauspielers Joachim Meyerhoff, wagt Eigenständigkeiten ebenso wie geschickte Aussparungen. In Berlin lief der schreiend komische Film in der Sparte Generation 14plus, in dieser Woche startet er in den Schweizer Kinos. Ein Junge, der auf dem Gelände einer psychiatrischen Anstalt in Schleswig-Holstein aufwächst, erkennt langsam die Risse in der Ehe zwischen seinem nordisch-kühlen Arztvater und der Mutter mit ihrer starken Dolce-Vita-Sehnsucht. Ihre bürgerliche Fassade verdeckt, dass in Wahrheit niemand ganz normal ist. Ein Gefühl, das in Berlin umso vertrauter anmutet.