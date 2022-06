Verdi statt Tschaikowsky - und den Krieg deutlich vor Augen

Festspiele Die italienische statt der russischen Oper in St.Gallen: Den Krieg damit umso deutlicher vor Augen Mit Giuseppe Verdis «Giovanna d’Arco» feiern die 17. St. Galler Festspiele einen Triumph: Regie und musikalische Gestaltung sind aus einem Guss. Christian Berzins Jetzt kommentieren 25.06.2022, 13.07 Uhr

Andere suchen nach starken Bildern, die St.Galler Festspiele haben das stärkste geschenkt: Wie zwei Erzengel bewachen die Kathedralentürme das Geschehen. Bild: Eddy Risch/key

Ein Hauch Verona umwebt den Klosterhof alljährlich, wenn dort unter freiem Himmel Oper gespielt wird. Dieses Jahr umso mehr, stolziert da doch ganz verona-like ein Schimmel auf die Bühne: Elegant wie eine Primaballerina, stolz wie ein Torero, brav wie Lamm. Und menschlich wie eine Opernheldin, liess das Pferd doch inmitten der Bühne einen riesigen Haufen liegen.

Bezeichnend, bietet das Theater St. Gallen auf dem Klosterhof doch einmal mehr keine Opern-Wohlfühloase wie die Mamma aller Opern-Openairs, sondern zeigt, wie viel Aktualität und Grossartigkeit in Verdis 187 Jahre altem Meisterwerk «Giovanna d’Arco» steckt. Denn anders als bei den italienischen Bebilderungskünstlern ist in St.Gallen eine klare Handschrift der Regie zu sehen – vielleicht mehr denn je.

Regie gelingen einprägsame Bilder

Barbora Horáková Joly beschönigt in Verdis Kriegsoper nichts, zeichnet ein düsteres, pessimistisches Tableau und schlägt mehrmals den Bogen in die Gegenwart - ohne blaugelbe Fahnen zu zeigen. Diese Regie zeigt, wie nahe es von Giovannas unbändigem Willen zum Wahn ist, lehrt uns aber geradezu, an etwas Grosses zu glauben und demonstriert dann deutlich, dass blinder Idealismus tödlich ist.

Horáková sind nicht nur unglaublich einprägsame Bilder gelungen, sondern sie zeichnet die Charaktere der drei Protagonisten klar heraus und erzählt die oft als undramatisch und unlogisch bezeichnete Geschichte klug und stringent.

Zugegeben, Verdi und sein Textdichter vereinfachen Schillers Vorlage enorm. Doch die 130 Minuten kurze Oper konzentriert sich dank der Kürzungen auf wenige, meisterhaft herausgearbeitete Konflikte, fokussiert die Beziehungen zwischen Vater und Tochter.

Ania Jeruc, rechts, in der Rolle der Giovanna d'Arco, zusammen mit Evez Abdulla, links, in der Rolle ihres Vaters Giacomo. Eddy Risch / keystone-sda.ch

Giacomo glaubt, dass der ganze Zauber um die Kraft seiner Tochter Giovanna ein teuflischer Frevel sei, sie gar nicht als Jungfrau in die Schlacht ziehe. Und tatsächlich hat sich die Heldin in König Carlo verliebt, siegt mit ihm in der Schlacht und wird vom Volk bejubelt. Zurecht als Jungfrau. Doch die öffentliche Anschuldigung Giacomos folgt, Giovanna landet im Kerker, der Vater bereut, Frankreich siegt und Giovanna fällt: Der Himmel öffnet sich, ein Sternenlicht erhellt die Welt.

Der Glaube an den öffnenden Himmel ist auch der Regie eigen. Das tränendrüsenreizende Finale durchbricht man, in dem Frauen aus der Stadt St.Gallen auf Tafeln notierte Visionen oder Wünsche von vielerlei Menschen in den Nachthimmel halten. Darunter jenen von Carla del Ponte, dass auch Putin vor ein Gericht gebracht werden kann.

Starke Bilder, klare Botschaften. Eddy Risch / keystone-sda.ch

Italienischen Fassung nach Kritik wegen Putins Krieg

Und dann steht da, krakelig mit Leuchtstäben auch «KINDER» auf die Bühne geschrieben, in derselben Schrift wie vor einigen Wochen vor dem Theater in Mariupol, wo man sich vor den russischen Bombenangriffen schützen wollte. Noch Fragen?

Geschwelgt werden darf dennoch, wird doch die hinreissende Musik Verdis von Modestas Pitrenas meisterhaft dirigiert. Die Brüche, die Verdi in diese Oper hineinkomponierte, werden nicht geglättet, die Lyrismen aber umso zärtlicher betont. Die Koordination mit den Sängern und den Chormassen - aus St.Gallen, Prag und Winterthur – klappt bestens.

Titelheldin Ania Jeruc verkörpert Giovanna mit Haut und (geschnittenem) Haar, steht den Abend mit der Riesenpartie bestens durch: Ihr Sopran mag zu Beginn noch etwas flackern, doch da ist der unbändige Wille, sich emotional auszudrücken, sich nicht zu schonen. Die sanfteren Töne gelingen geschmeidig, alsbald die Ausbrüche bewundernswert.

Tenor Mikheil Sheshaberidze bleibt szenisch wenig Spielraum, umso mehr verströmt er prächtig gereiften Tenor-Balsam. Bariton Evez Abdulla (Giovannas Vater Giacomo, der christliche Fanatiker) steht diesem Stimmglanz in nichts nach und ist zudem fähig, seinen Charakter singend zu gestalten.

Ania Jeruc in der Rolle der Giovanna d'Arco. Eddy Risch / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Nicht ganz unfreiwillig wird Verdis «Giovanna» gespielt, hätte doch ursprünglich Tschaikowskys Version des Stoffes gezeigt werden sollen: Nach Ringen und Hadern, später auch viel Kritik, lief die Theaterleitung wegen Putins Krieg gegen die Ukraine zur italienischen Fassung über, die schon 2008 auf dem Klosterhof gezeigt worden war. Die verspätet vom Sponsorenapero eintrudelnden Gäste schienen sie noch so gut zu kennen, dass sie sich durch die halbe Ouvertüre quatschten, gewisse bald einmal schliefen. Die anderen waren da längst in den Bann der Musik und Regie gezogen, bisweilen so sehr, dass sich zum Frösteln eine aus dem Seeleninnersten generierte Gänsehaut gesellte.

Es war eine Zitterpartie, noch während der ersten Szenen regnete es, zuletzt war es 13 Grad. Doch wenn Botinnen des Himmels über die Bühne wandeln, der Himmel gar aufgerufen wird, ein Urteil zu sprechen, sind Wunder durchaus möglich. Und so leuchtete gegen 21.15 Uhr die Spitze der Kathedrale dank der letzten Sonnenstrahlen golden. Und nach dem Schlusston um 23 Uhr war der Jubel gross.

Giovanna D’Arco: Sechs mal bis 28. Juni

