Alain-Claude Sulzer: Erinnerungen an Hans Magnus Enzensberger

Erinnerung Hans Magnus Enzensberger: Seine Werkstatt stand mitten in der Welt Denkwürdige Begegnungen mit dem grossen deutschen Dichter

und Schriftsteller, der am 24. November im Alter von

93 Jahren verstorben ist. Alain Claude Sulzer Jetzt kommentieren 27.11.2022, 11.00 Uhr

Der verstorbene Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger. Isolde Ohlbaum/Laif / laif

Er schien unverwüstlich, auch wenn er sich seit längerem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Nun ist Hans Magnus Enzensberger genau in jenem hohen Alter gestorben, das ihm geziemte, dem ewigen Kind, dem Schalk im Erwachsenengewand. Ich habe ihn nur flüchtig gekannt, aber die seltenen Male, die ich ihm begegnete – auch diese Momente sind nun schon wieder viele Jahre her – sind mir in heller Erinnerung. Zum ersten Mal war das an einem Sonntag in München in der Wohnung seiner Frau Katharina. An den Wochentag erinnere ich mich deshalb so genau, weil wir um viertel nach acht gemeinsam Tatort schauten. Enzensberger bestand darauf, wogegen niemand etwas einzuwenden hatte; wann konnte man sich besser über Sinn und Unsinn von Plot und Umsetzung einigen?

Ein paar Jahre später «hütete» ich an der Berliner Mommsenstrasse die halbwüchsigen Zwillingstöchter gemeinsamer Freude, die abwesend waren. Ich hatte Enzensbergers zum Essen eingeladen. Er war schon damals nicht mehr der Jüngste, aber genauso wirkte er. Ihm schien ewige Jugend geschenkt. Das hatte genauso mit seinem alerten Äusseren zu tun, als auch mit seiner geistigen Wendigkeit; sie war sprichwörtlich. Der Mann schien in den siebzig Jahren, die damals seit seiner Geburt vergangen sein mochten, bestenfalls um achtzehn Jahre gealtert.

Natürlich erinnere ich mich nicht mehr daran, worüber wir sprachen, nur: dass wir sprachen. Enzensbergers Witz funkelte, sein Geist sprühte, seine Gedanken sprangen in alle Richtungen, dabei war der Causeur durchaus auch ein Zuhörer, ein teilnehmender Gesprächspartner, offen für alles – bis hin zum unsinnigsten Kalauer und verwegensten Gerücht. Seine Konzentration war geradezu greifbar, seine Neugier ebenso. Er wusste: Wer nicht neugierig ist, hat auch nichts zu erzählen.

Vor, während oder nach dem Essen bat er um ein Blatt Papier und begann ad hoc – vielleicht für Anna und Andrea – ein Gedicht zu schreiben. Er machte kein Geheimnis aus seiner Werkstatt, sie stand mitten in der Welt. Sie war an diesem Tisch unter den Menschen. Er schüttelte die Wörter aus seinem Kopf, er rüttelte an ihnen, bis sie passten, bis sie reimten, bis sie stimmten. Die grosse Kunst war Fertigkeit, die Fertigkeit war grosse Kunst.

