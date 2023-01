Shakiras Rachesong gegen ihren Es Gerard Piqué geht viral

Eifersucht im Pop Shakiras musikalischer Rosenkrieg gegen Gerard Piqué geht viral Shakiras Abrechnung mit ihrem Ex ist keine Ausnahme. Von Justin Timberlake bis zu den Rolling Stones – die Musikgeschichte ist voller Rachesongs. Manuel Meyer/Barcelona Jetzt kommentieren 15.01.2023, 13.00 Uhr

Da waren sie noch ein Paar: Shakira und der spanische Fussballer Gerard Piqué, beim Davis Cup am 24. November 2019. Bild: Manu Fernandez/AP

Während sich Barcelonas ehemaliger Fussballstar Gerard Piqué (35) mit seiner neuen Flamme amüsierte, nahm sich Pop-Sängerin Shakira (45) in den vergangenen Monaten Zeit für ihren musikalischen Rachefeldzug. In ihrem neuen Song «BZRP Music Sessions #53» will die heissblütige Kolumbianerin ihren Verflossenen so richtig blossstellen. Das sagt sie wortwörtlich im Song: «Frauen weinen nicht mehr, Frauen rechnen ab.» Das hat sie hinbekommen – global – vor der ganzen Welt! Das Musikvideo geht derzeit viral. Auf YouTube wurde der Song in nur 24 Stunden 64 Millionen Mal aufgerufen, auf Spotify 14 Millionen.

Den Fans scheint das Lied zu gefallen. Vor allem aber wohl Shakiras Abrechnung mit ihrem Ex-Partner. Die Welt liebt es ja bekanntlich, Promis bei ihren Trennungen und Rosenkriegen zuzuschauen. Und in ihrem neuen Song schreit Shakira ihre ganze Wut heraus.

«Du hat einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht»

Er glaube offenbar, dass er sie verletzt habe, aber er habe sie stärker gemacht, singt Shakira. Auch wenn er sich wie ein Champion gebe, so habe er sich von seiner schlechtesten Seite gezeigt, als sie ihn gebraucht habe. Dabei bekommt auch Piqués neue Partnerin ihr Fett weg. Sie sei so viel wert wie zwei 22-Jährige, singt Shakira in Anspielung ans Alter der Neuen. Doch damit nicht genug: «Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht, eine Rolex gegen eine Casio.» Und er sollen neben den Muskeln doch auch ein wenig seinen Grips trainieren. Das sitzt!

Shakira und Piqué lernten sich 2010 beim Dreh für das Musikvideo «Waka Waka (This Time for Africa)» kennen, dem offiziellen Song der Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Piqué gewann mit Spanien die WM und auch das Herz des Pop-Sängerin. Sie waren Spaniens Promi-Traumpaar. Nach mehr als zehn Jahren in Barcelona und zwei gemeinsamen Kindern trennten sich die beiden aber im Sommer 2022. Grund war Piqués Affäre mit der gerade einmal 22-jährigen Studentin Clara Chia, die in seiner Sportevent-Firma Kosmos als Praktikantin arbeitet.

Rachesongs haben eine lange Tradition

Shakira war weder der erste noch der letzte Popstar, der in einem Song mit dem Ex-Partner abrechnet. Ob auf elegante Weise wie Elvis Presley in «My baby left me» oder im aggressiven Stil, den Mick Jagger im Rolling Stones Song «Melody» anschlägt und bei dem es auch um körperliche Gewalt und Rache gegen die Ex geht: Rachesongs waren in der Musikgeschichte schon immer erfolgreich und haben eine lange Tradition.

Nicht immer sind die Angriffe auf Ex-Partner so explizit wie in Shakiras neuem Song. Manchmal sind es auch Texte verletzter oder einer Beziehung nachtrauender Songwriter wie im Fall von Aretha Franklins «Respect» von 1967 oder in Adeles «Someone Like You» von 2011.

Doch die Musikgeschichte ist voll mit Rachesongs. So kotze auch Justin Timberlake in seinem Song «Cry Me a River» 2002 so richtig über seine Ex-Partnerin Britney Spears ab, die ihm fremdgegangen war. Britney Spears, die sich zwei Jahre später in ihrem Lied «Everytime» für ihren Seitensprung entschuldigte, verriet der Zeitschrift Rolling Stone Jahre Jahre später, wie verletzt Timberlake damals gewesen sei. Er habe sie sogar angerufen, um ihr persönlich zu sagen, dass die Frau in dem Musikvideo sie sei!

«Schlampen», «Fuck it» und «Eye Hate U»

Andere Sänger haben es noch offensichtlicher gemacht. Der deutsche Rüpel-Rapper Sido zog 2002 in seinem Song «Schlampen» gleich alle Ex-Freundinnen so richtig schmutzig durch den Dreck. Unterdessen nannte Felix Brummer, Frontmann der deutschen Band Kraftclub, seine Ex in «Dein Lied» von 2017 einfach nur «verdammte Hure». Musiker Eamon landete zwar nur einen einzigen Hit in seiner Karriere. Doch sein «Fuck it (I don´t want you back)» von 2003 war als musikalische Abrechnung mit seiner Ex-Freundin ein Riesenerfolg.

Selbst ein «gemässigterer» Musiker wie beispielsweise der verstorbene Pop-Star Prince nahm in «Eye Hate U» kein Blatt vor dem Mund, in dem es um seine Verflossene geht. Vor zwei Jahren liess sich auch Shakiras Landsmann der kolumbianische Pop-Star Maluma in seinem Hit «Hawai» über seine Ex Natalia Barulich aus, die mit Brasiliens Fussballstar Neymar Jr. auf den Trauminseln Urlaub verbrachte – Stinkefinger inklusive.

«Denkst Du an mich, wenn du sie bumst?»

Es war aber wahrscheinlich Alanis Morissette, die in ihrem 33 Millionen Mal verkauften Hit «You Oudhta Know» («Du solltest es wissen») von 1995 den wohl emotionalsten Striptease der Musikgeschichte hingelegte. Die damals 21-jährige Sängerin tobte damals vor Wut und Frustration über ihren untreuen Ex und erniedrige sich dabei fast selber in ihrem Song: «Tut mir Leid, wenn ich dich jetzt beim Essen damit belästige, aber die Geschwindigkeit, mit der du mich einfach ersetzt hast, das war die eigentliche Ohrfeige. Denkst du an mich, wenn du sie bumst?»

«Sie ist ja wohl so was, wie die ältere Ausgabe von mir. Ist sie auch so pervers wie ich?», fragt die Sängerin und setzt noch einen drauf: «Und jedes Mal, wenn ich dem Mann, der grade auf mir liegt, den Rücken blutig kratze, dann hoffe ich, dass es Dir weh tut. Tut’s dir weh?»

